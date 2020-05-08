«Ночной бухгалтер». Грабительские штрафы для компаний и ИП, чьи работники не носят маски и перчатки

Хотите работать? Читайте про штрафы для юрлиц, ИП и работников, если в компании не носят маски и перчатки.

Опять за ваш счет

Работники предприятий обязаны носить средства защиты. А иначе ну, конечно, прибудет Его Величество штраф: до 300 тысяч для юрлиц, до 50 тысяч для ИП. За повторное нарушение компанию ограбят на 1 млн рублей.

При этом, конечно, контролеры говорят: не наша заботя, за чей счет защита. Если работники не согласны сами покупать маски, обеспечивайте из своего кармана.

Малому бизнесу, «пролетевшему» мимо реестра МСП из-за несдачи отчетов, дали возможность исправиться.

Абсурд

Ну и времена, да?! Ладно, рабочие – нерабочие, приспособились. Но теперь и праздничные – рабочие.

Вот, к примеру, Росстат настаивает на сдаче отчетности в нерабочие дни. Продемонстрировал, какой крутой?!

Носите документы на квартиру, если самоизоляция не по прописки. Ну, вы знаете, в какой стране живете!

47-страничный проект с новыми мерами поддержки бизнеса уже в Госдуме. И, к сожалению, в этом абсурдном блоке он тоже к месту.

А тут сами решайте, абсурд или нет: Антиутопия ШКВАР. Продавцы бумажного НДС отсыпали себе новый материк посередине Тихого океана...

Особенные выходные

Завтра праздник Великой Победы. Это прекрасно.

А не ловили себя на мысли «переживу все это, так медаль точно заслужу»?

«Клерк» воюет на другом фронте: создали петицию с предложениями настоящих мер поддержки бизнеса. Прочтите, а если согласны, поддержите.

Этот май, он не только победно-юбилейный, но и отчетный. СЗВ-ТД, РСВ и 6-НДФЛ сдаем по-новому. Узнайте про все изменения на бесплатном вебинаре.

Ваша как на войне редакция