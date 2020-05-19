«Коронавирусная» субсидия: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете

Основание: подпункт 60 пункта 1 статьи 251 НК (внесен законом от 22.04.2020
Так что налог на прибыль, так же как налоги по УСН или ЕСХН платить с неё не надо. ИП на ОСНО, являющийся плательщиком НДФЛ, тоже налог с субсидии не уплачивает. И тем более этот доход не облагается НДС, ведь никакой реализации государству не производилось. Деньги получены безвозмездно. № 121-ФЗ)
Как провести субсидию в бухгалтерском учете?
Учет государственной помощи (а обсуждаемая субсидия таковой является) ведется в соответствии с ПБУ 13/2000. При получении субсидии делается проводка Д51-к86. Если вы считаете, что вам компенсировали уже понесенные расходы, то можно сразу сделать проводку д86-к 91.1 на всю полученную сумму.
Обратите внимание, что по сути субсидия нецелевая. Т.е. она не дана на определенные расходы.
Если вы считаете, что субсидию надо потратить на определенные цели, то проводка д86-к91.1 делается тогда, когда эти затраты будут произведены.
Некоторые эксперты предлагают задействовать еще и счет 98 Доходы будущих периодов. Но ввиду незначительности сумм и того, что субсидия вряд ли будет потрачена на покупку какого-либо актива, автор статьи считает это излишним.
Примеры:
Получена субсидия в размере 121300 рублей 19 мая. Организация компенсирует ею расходы на зарплату за апрель.
Проводки:
19 мая д51-к86 — 121300 руб.
19 мая д86-к91.1 — 121300 руб.
Если организация часть потратит на оплату аренды за май, а частью закроет зарплату за апрель, то проводки:
19 мая д51-к86 — 121300 руб.
19 мая д86-к91.1 — 21300 руб. — сумма зарплаты за апрель
31 мая д86-к91.1 — 100000 руб. — сумма аренды за май.
Как провести субсидию в налоговом учете?
Как выше уже указывалось, доходом субсидия не является. Поэтому отражается в налоговом учете как необлагаемый доход. В декларациях по налогу на прибыль, УСН и ЕСХН в доходы не включается. А при ЕНВД доходы по определению вменные, а не реальные.
ИП на ОСНО, являющийся плательщиком НДФЛ, также не включает в свою декларацию эту субсидию и налог с неё не уплачивает. Не показывает он её и в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций.
При УСН и ЕСХН в книгу учета доходов и расходов, а также в книгу учета доходов по ПСН, полученная субсидия не включается.
С расходами сложнее. Законом
121-ФЗ в статью 270 НК внесены изменения, туда добавлен пункт 48.26, согласно которому в расходы нельзя поставить затраты, произведенные за счет субсидии. Из этой ситуации можно выйти обходным путем. У организации (ИП) могут быть затраты, которые в принципе не включаются в расходы при расчете налогооблагаемой базы. Например, уплата того же налога по УСН. Субсидия ведь может быть потрачена на любые цели.
В любом случае, налогоплательщик сам решает, на что потратил субсидию, налоговики не в праве ему указывать.
Если субсидия потрачена на расходы с НДС, то НДС можно взять к вычету как обычно.
По мнению ФНС, положения подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ к обсуждаемой субсидии не применяются.
Мы за счет субсидии выплачиваем работникам зарплату. Надо ли удерживать с неё НДФЛ и начислять страховые взносы?
Субсидия дается не для выплаты работникам зарплаты, а просто на покрытие расходов организации (ИП). Заработная плата облагается НДФЛ и страховыми взносами как обычно.
Надо ли отчитываться о том, куда потратили субсидию?
Никакой отчетности по субсидии нет. И требовать её не имеют права.
Я ИП. Могу я просто взять и положить в карман полученную субсидию?
Да, можете. Это ваши деньги, и вы можете потратить их на любые цели, в том числе и личные. Только если у вас есть работники, не забывайте, что им нужно платить зарплату.