«Коронавирусная» субсидия: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете

Основание: подпункт 60 пункта 1 статьи 251 НК (внесен законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ)

Как провести субсидию в бухгалтерском учете?

Обратите внимание, что по сути субсидия нецелевая. Т.е. она не дана на определенные расходы.

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Некоторые эксперты предлагают задействовать еще и счет 98 Доходы будущих периодов. Но ввиду незначительности сумм и того, что субсидия вряд ли будет потрачена на покупку какого-либо актива, автор статьи считает это излишним.

Примеры: Получена субсидия в размере 121300 рублей 19 мая. Организация компенсирует ею расходы на зарплату за апрель. Проводки: 19 мая д51-к86 — 121300 руб. 19 мая д86-к91.1 — 121300 руб. Если организация часть потратит на оплату аренды за май, а частью закроет зарплату за апрель, то проводки: 19 мая д51-к86 — 121300 руб. 19 мая д86-к91.1 — 21300 руб. — сумма зарплаты за апрель 31 мая д86-к91.1 — 100000 руб. — сумма аренды за май.

Как провести субсидию в налоговом учете?

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ИП на ОСНО, являющийся плательщиком НДФЛ, также не включает в свою декларацию эту субсидию и налог с неё не уплачивает. Не показывает он её и в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций.

При УСН и ЕСХН в книгу учета доходов и расходов, а также в книгу учета доходов по ПСН, полученная субсидия не включается.

С расходами сложнее. Законом 121-ФЗ в статью 270 НК внесены изменения, туда добавлен пункт 48.26, согласно которому в расходы нельзя поставить затраты, произведенные за счет субсидии. Из этой ситуации можно выйти обходным путем. У организации (ИП) могут быть затраты, которые в принципе не включаются в расходы при расчете налогооблагаемой базы. Например, уплата того же налога по УСН. Субсидия ведь может быть потрачена на любые цели.

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В любом случае, налогоплательщик сам решает, на что потратил субсидию, налоговики не в праве ему указывать.

Если субсидия потрачена на расходы с НДС, то НДС можно взять к вычету как обычно. По мнению ФНС, положения подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ к обсуждаемой субсидии не применяются.

Мы за счет субсидии выплачиваем работникам зарплату. Надо ли удерживать с неё НДФЛ и начислять страховые взносы?

Надо ли отчитываться о том, куда потратили субсидию?

Я ИП. Могу я просто взять и положить в карман полученную субсидию?