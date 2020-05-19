Клерк.Ру

«Коронавирусная» субсидия: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Наше государство раздает деньги малому и среднему бизнесу. Не всем, конечно, а только пострадавшим отраслям. И денег не сказать, чтобы много — всего по 12130 рублей на работника в апреле-мае. Но хоть что-то.

Субсидии за апрель уже начали поступать организациям и ИП. И тут же появилось много вопросов о том, как учитывать эти доходы и расходы, произведенные за счет субсидии. Самые частые вопросы собраны в этой статье.

ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

Должны ли мы выплатить эту субсидию работникам?

Нет. Эта субсидия хоть и рассчитывается от количества работников, дается самому работодателю. На покрытие его расходов.

Надо ли платить налоги с полученной субсидии?

Полученная субсидия не является налогооблагаемым доходом у организаций и ИП.

Directum
📌 Реклама
Цифровая бухгалтерия лучше бумажной?
Опыт КАО «АЗОТ», «Р-Фарм» и «Кургансемена» на онлайн-конференции 28 мая.
Узнать больше

Основание: подпункт 60 пункта 1 статьи 251 НК (внесен законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ)

Так что налог на прибыль, так же как налоги по УСН или ЕСХН платить с неё не надо. ИП на ОСНО, являющийся плательщиком НДФЛ, тоже налог с субсидии не уплачивает. И тем более этот доход не облагается НДС, ведь никакой реализации государству не производилось. Деньги получены безвозмездно.

Как провести субсидию в бухгалтерском учете?

Учет государственной помощи (а обсуждаемая субсидия таковой является) ведется в соответствии с ПБУ 13/2000. При получении субсидии делается проводка Д51-к86. Если вы считаете, что вам компенсировали уже понесенные расходы, то можно сразу сделать проводку д86-к 91.1 на всю полученную сумму.

Обратите внимание, что по сути субсидия нецелевая. Т.е. она не дана на определенные расходы.

Если вы считаете, что субсидию надо потратить на определенные цели, то проводка д86-к91.1 делается тогда, когда эти затраты будут произведены.

📌 Реклама
Отключить

Некоторые эксперты предлагают задействовать еще и счет 98 Доходы будущих периодов. Но ввиду незначительности сумм и того, что субсидия вряд ли будет потрачена на покупку какого-либо актива, автор статьи считает это излишним.

Примеры:

Получена субсидия в размере 121300 рублей 19 мая. Организация компенсирует ею расходы на зарплату за апрель.

Проводки:

19 мая д51-к86 — 121300 руб.

19 мая д86-к91.1 — 121300 руб.

Если организация часть потратит на оплату аренды за май, а частью закроет зарплату за апрель, то проводки:

19 мая д51-к86 — 121300 руб.

19 мая д86-к91.1 — 21300 руб. — сумма зарплаты за апрель

31 мая д86-к91.1 — 100000 руб. — сумма аренды за май.

Как провести субсидию в налоговом учете?

Как выше уже указывалось, доходом субсидия не является. Поэтому отражается в налоговом учете как необлагаемый доход. В декларациях по налогу на прибыль, УСН и ЕСХН в доходы не включается. А при ЕНВД доходы по определению вменные, а не реальные.

📌 Реклама
Отключить

ИП на ОСНО, являющийся плательщиком НДФЛ, также не включает в свою декларацию эту субсидию и налог с неё не уплачивает. Не показывает он её и в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций.

При УСН и ЕСХН в книгу учета доходов и расходов, а также в книгу учета доходов по ПСН, полученная субсидия не включается.

С расходами сложнее. Законом 121-ФЗ в статью 270 НК внесены изменения, туда добавлен пункт 48.26, согласно которому в расходы нельзя поставить затраты, произведенные за счет субсидии. Из этой ситуации можно выйти обходным путем. У организации (ИП) могут быть затраты, которые в принципе не включаются в расходы при расчете налогооблагаемой базы. Например, уплата того же налога по УСН. Субсидия ведь может быть потрачена на любые цели.

📌 Реклама
Отключить

В любом случае, налогоплательщик сам решает, на что потратил субсидию, налоговики не в праве ему указывать.

Если субсидия потрачена на расходы с НДС, то НДС можно взять к вычету как обычно. По мнению ФНС, положения подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ к обсуждаемой субсидии не применяются.

Мы за счет субсидии выплачиваем работникам зарплату. Надо ли удерживать с неё НДФЛ и начислять страховые взносы?

Субсидия дается не для выплаты работникам зарплаты, а просто на покрытие расходов организации (ИП). Заработная плата облагается НДФЛ и страховыми взносами как обычно.

Надо ли отчитываться о том, куда потратили субсидию?

Никакой отчетности по субсидии нет. И требовать её не имеют права.

Я ИП. Могу я просто взять и положить в карман полученную субсидию?

Да, можете. Это ваши деньги, и вы можете потратить их на любые цели, в том числе и личные. Только если у вас есть работники, не забывайте, что им нужно платить зарплату.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить