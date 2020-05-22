Увольнение директора ООО по собственному желанию, пошаговая инструкция

Увольнение гендиректора по собственному желанию — это процедура освобождения от должности главы организации, основанием для которого является решение самого этого лица. Освобождение от должности руководителя организации предполагает проведение дополнительных процедур и занимает больше времени, чем в случае рядового сотрудника.

Как расторгнуть отношения с директором фирмы

Директор — единоличный исполнительный орган компании. Без него функционирование любой организации не представляется возможным.

Функции работодателя по отношению к гендиректору ООО возложены на общее собрание участников. Расторгнуть трудовые отношения с руководителем возможно по ряду причин, в том числе допускается увольнение руководителя организации по собственному желанию — как любой другой сотрудник, он вправе в любое время заявить о желании уйти.

Расторжение отношений с руководителем — более трудоемкий процесс, чем с обычным специалистом, пошаговая инструкция по увольнению генерального директора ООО следующая:

Шаг 1. Руководитель пишет заявление на увольнение.

Шаг 2. Уведомляет участников общества об уходе из организации по собственному желанию.

Шаг 3. Учредители организации проводят общее собрание и выбирают нового руководителя.

Шаг 4. В компании издают приказ об увольнении старого директора.

Шаг 5. Фактическая дата прекращения трудовых отношений: бывшему сотруднику оформляют соответствующую запись в трудовую книжку, выдают ее вместе с другими его рабочими документами и производят окончательный расчет.

Шаг 6. Компания подает уведомление в налоговый орган о смене руководителя. На основании поданного уведомления ФНС вносит изменения в ЕГРЮЛ.

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Чтобы избежать вопросов со стороны трудовой инспекции, необходимо полностью соблюсти порядок расторжения контракта с директором организации.

Заявление о расторжении контракта

Документальное оформление увольнения директора ООО по собственному желанию начинается с составления заявления об уходе гендиректора.

В отличие от других сотрудников, директор организации пишет заявление за месяц до предполагаемой даты ухода из организации. Указание на это имеется в ст. 280 ТК РФ. Заявление адресуется общему собранию участников организации или собственнику компании.

В документе указываются:

данные работника;

данные работодателя;

день расторжения договора;

дата составления документа; подпись заявителя.

Свое желание покинуть организацию директор указывает в уведомлении, которое следует передать учредителям компании.

Уведомление об уходе директора

Один из важных элементов, который содержит порядок увольнения генерального директора по собственному желанию в 2020 году, — уведомление учредителей.

За месяц до ухода из фирмы руководитель подает уведомление о желании уволиться.

Этот документ высылается заказным письмом или передается лично. В нем указывается просьба о проведении внеочередного заседания участников или собственников фирмы. Документ содержит следующую информацию: место проведения собрания; время; вопросы, которые будут обсуждаться.

Согласование увольнения с учредителями организации

На собрании учредители обсуждают увольнение ген директора по собственному желанию. Участники общества не имеют права отказать руководителю в уходе из организации ранее срока, указанного в договоре.

Во время собрания учредители согласовывают срок увольнения генерального директора по собственному желанию — это необходимо для определения времени для поиска подходящего кандидата на место увольняющегося руководителя.

Распоряжение об уходе руководителя по собственному желанию издается от имени учредителей компании, на основании решения. В документе указываются:

наименование фирмы и ее реквизиты;

сведения об увольняющемся; причина ухода из организации;

дата прекращения договора.

Для оформления приказа используется унифицированная форма документа № Т-8, утв. постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1, допускается оформление бумаги на бланке организации.

Внесение записи в трудовую книжку

Запись об уходе по собственному желанию в трудовую руководителя вносит сотрудник отдела кадров. После чего информация заверяется подписью работодателя и печатью организации.

В документе необходимо указать причину прекращения трудовых отношений с указанием ссылки на законодательство. Также указывается основание — приказ или решение.

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Окончательный расчет

В части окончательного расчета процедура увольнения директора ООО по собственному желанию не отличается от прекращения трудовых отношений прочих сотрудников. Первому лицу фирмы обязаны выплатить:

зарплату за отработанное время;

компенсацию за неиспользованный отпуск;

иные выплаты, предусмотренные трудовым договором.

Бывший гендиректор передает дела новому руководителю предприятия. Законодательно порядок передачи руководителем бумаг, связанных с деятельностью фирмы, при его уходе из организации не установлен. Если преемник еще не найден, дела передаются на хранение в архив или нотариусу.

Уведомление ФНС

Подпункт «л» пункта 1 и пункт 5 статьи 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ устанавливают, кого уведомлять при увольнении генерального директора — налоговую службу. Организация обязана сообщить в ФНС сведения об уходе руководителя предприятия и изменении исполнительного органа фирмы. В налоговую инспекцию следует подать заявление, составленное по форме Р14001. Документ нотариально заверяется. Заявление подает новый гендиректор в течение трех суток со дня назначения на должность. После этого налоговая служба вносит информацию о смене руководителя компании в ЕГРЮЛ.

Если новый руководитель не выбран, заявление подписывает и подает прежний гендиректор.

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Как уйти руководителю, если он является единственным учредителем

Рассмотрим частный случай, как уволить директора ООО по собственному желанию, если первое лицо одновременно является единственным организатором компании и ее собственником.

Первое лицо компании вправе в любое время написать заявление об уходе и принять решение о своем увольнении. Никого уведомлять о предстоящем увольнении не нужно. Процедура ухода значительно сокращается. Одновременно с принятием решения об увольнении единственный учредитель назначает нового гендиректора фирмы.

Ответственность гендиректора после увольнения

Даже если произошло увольнение гендиректора по собственному желанию, бывший руководитель несет ответственность за принятые им решения.

Возможна как материальная (в случае утраты или повреждения имущества организации) ответственность, так и уголовная (если руководитель совершил противоправные действия).

В этом случае бывший работодатель вправе подать иск в суд с требованием о привлечении к ответственности уволенного сотрудника. Максимальный срок, в течение которого это допускается, — один год с момента установления факта нарушения. Указание на это имеется в ст. 4.5 КоАП, ст. 6.1 УПК РФ, ст. 78 УК РФ.