Увольнение по собственному желанию: в чем опасность для работодателя

Многие уверены, что увольнение по собственному желанию является классическим бесконфликтным вариантом увольнения, в отличие от сокращения численности/штата, от ликвидации или «О, ужас!» — от увольнения по виновным основаниям. Они уверены и... ошибаются.

На самом деле трудовые споры, связанные с прекращением трудового договора по инициативе работника, случаются очень часто. И работодателям всегда нужно быть предельно внимательными при оформлении документов.

Предлагаем сегодня обратить внимание на такой момент, как отзыв заявления на увольнение. Теоретически мы знаем, что работник имеет право его отозвать в любое время вплоть до истечения 14-дневного срока предупреждения работодателя о своем увольнении (ст.80 ТК РФ).

На практике же происходит следующее: в день увольнения работник «чисто случайно» отсутствует на работе и не приходит в отдел кадров, чтобы подписать документы об увольнении. Работодатель спохватывается об этом за пять минут до конца рабочего дня, но панике не поддается и работника не ищет, ведь стороны обо всем договорились! А работник весь день думает, думает... и дома вечером пишет работодателю электронное письмо об отзыве своего заявления на увольнение. Встретившись утром, стороны не приходят к согласию и пониманию, поэтому в следующий раз им приходится встречаться уже в суде.

И что же решает суд?

Суд признает увольнение незаконным, несмотря на то, что письмо работником было направлено на электронную почту работодателя существенно позже окончания рабочего дня, уже в 19:38 ( Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 18.06.2018 г. по делу № 4Г-1276/2018 ).

Дело в том, что работник фактически отсутствовал на работе, а работодатель не удостоверился в его желании прекратить трудовые отношения.

Вот здесь и кроется «подводный камень» — работник имеет право отозвать свое заявление на увольнение по собственному желанию вплоть до окончания календарного дня, на который приходится день его увольнения (до 24.00 часов).

Обратите внимание, даже если работник отправит работодателю не электронное письмо, а телеграмму, которая попадет в офис организации только через несколько дней после окончания последнего рабочего дня работника, и в этом случае суд также встанет на сторону работника (Определение Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10.08.2012 г. № 78-КГ12-10).

Трудовой кодекс не содержит в себе ограничений в зависимости от вида отправления работником отзыва его заявления об увольнении: почта, телеграф, интернет и т.д.

Итак, спорных моментов при увольнении по собственному желанию много. То, что кажется простым, далеко не всегда таковым является на практике. Для исключения конфликтных ситуаций предпримите все возможные меры, чтобы удостовериться в желании работника уволиться.

Помните, лучше перестраховаться в самом начале, чем потом восстанавливать уволенного работника, выплачивать ему средний заработок за время вынужденного прогула, возмещать моральный вред и осуществлять другие выплаты. Будьте бдительны!