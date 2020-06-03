«Кассовый апокалипсис»: что происходит с бизнесом и кассовым рынком России в кризис?

Оборот российского бизнеса упал вдвое. Кассовые производители измеряют статистику по количеству пробиваемых чеков и работе оборудования в период кризиса. Так, компания Эвотор, а затем и Первый ОФД предоставили данные, где прослеживается падение выручки в 10 раз. Предприниматели закрыли магазины и выключали свои онлайн-кассы.

Мы поговорили с генеральным директором российской компании-разработчика кассового ПО БИФИТ Касса Сергеем Кичагиным. Спросили, как сейчас обстоят дела на кассовом рынке, что происходит с оборудованием; как предприниматели адаптируются к условиям кризиса и что будет с бизнесом после снятия режима самоизоляции.

Что сегодня происходит на кассовом рынке и с кассовым ПО? «Кассовики» как-то ощутили на себе текущий кризис?

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За последний год кассовый рынок сильно изменился. Как только кассовые волны прошли, рынок начал откатываться к привычным до 2017 года темпам роста. Некоторые производители успели занять часть рынка и переключились на разработку и монетизацию сопутствующего ПО. Кто-то ограничился производством касс. Предсказуемо, что после окончания всех кассовых волн у производителей и интеграторов на складах осталось большое количество неликвидной на сегодняшний день кассовой техники.

Кризис, конечно, усугубил ситуацию.

Изначально производители касс и разработчики софта возлагали большие надежды на весну 2020 года. Во-первых, май — традиционно считается пиком продаж. Во-вторых, должен был завершиться мораторий на кассы в ЖКХ и на транспорте, пройти очередной этап внедрения маркировки товаров... Все этого очень ждали. Но именно кризис заставил перенести инициативы регуляторов, а крупные ритейлеры резко сократили закупки техники и сопутствующего ПО. Запуск инновационных проектов, таких как магазины без касс, умные корзины, кассы самообслуживания были перенесены по срокам. Выставки и форумы, стимулирующие бизнес шевелиться, искать новые решения, нарабатывать знакомства, новых поставщиков — всё перенесено на неопределенный срок.

60 % малой и средней розницы вообще перестали работать и пробивать чеки. Соответственно продажи снизились к нулевой отметке. Никто не был готов к такому повороту событий.

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Что касается нас, как производителя систем автоматизации, мы видим, что рынок жив и потихоньку перестраивается. Ежедневно к нам поступает порядка 70 новых проектов. Это довольно много. По большей части это розничные магазины и сети, которые вынуждены в период карантина менять бизнес-модель и уходить в онлайн-продажи и доставку.

Получается, весь бизнес ушел в онлайн? Насколько успешно произошла трансформация? Вы как-то ощутили эти перемены на своих клиентах?

Нельзя сказать, что все успешно смогли трансформироваться. Переход в онлайн — это дополнительные затраты.

Проще было тем, у кого уже был свой интернет-магазин или сотрудничал с крупными онлайн-агрегаторами.Такие компании практически безболезненно смогли прекратить оффлайн торговлю и запустить доставку.

Малые предприятия, заточенные только под оффлайн, в большинстве, прекратили работу. Но не все: некоторые нашли способ как продолжать вести бизнес. Например, у нас есть единичные кейсы, когда клиенты просили расшарить его стационарную кассу и использовать Android-приложение для мобильных сотрудников.

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Некоторые даже просто возили с собой стационарную кассу «как есть». Таким образом клиенты своими силами организовывали собственную доставку.

На начало марта, первые две недели после объявления карантина, мы заметили резкое падение использования ККТ. Клиенты стали меньше пробивать чеки. Статистика показывала, что розница потихонечку «загибается». А затем, уже в последнюю неделю марта, — резкий рост новых клиентов. Бизнес начал меняться.

По статистике продаж наших программных продуктов «Касса Курьер», «Касса Розница» и «Мобильный Кассир» для работы в онлайн с доставкой:

10-15 % крупных клиентов полностью автоматизировали онлайн бизнес, при этом сохранив автоматизацию стационарных точек продаж;

30 % действующих микро предприятий заменили розничное ПО на автоматизацию мобильных сотрудников;

50-55 % продолжили использовать автоматизацию стационарной розницы.

Стоит ли малому и среднему бизнесу обращаться к агрегаторам по доставке и маркетплейсам для продажи товаров онлайн?

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Вообще, привлечение новых лидов — дорогостоящий процесс. Микро и малому бизнесу он дается очень сложно, особенно, если мы говорим про небольшие города.

Небольшим предприятиям невыгодно своими силами запускать какую-либо рекламу. Стоимость нового лида получается гораздо выше, чем реальная маржа с клиента. Таким предприятиям более рационально использовать раскрученные маркетплейсы типа Яндекс.Маркета или Авито.

А вот стоит ли использовать услуги курьерских компаний и агрегаторов — неоднозначный вопрос. На период карантина такие компании объявили о льготных тарифах. Доставка стоит крайне дешево. Я считаю, что сейчас — это самая правильная стратегия для выживания. Но, после отката к обычным ценам за услуги, выгоднее будет организовать собственную доставку.

Как сейчас обстоят дела с таким сегментом как транспорт и такси?

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У крупного легального такси дела обстоят чуть лучше, чем у «бомбил» и небольших таксопарков. Многие также переквалифицировались в доставку, начали помогать магазинам и, так называемым, «черным кухням» развозить заказы.

Муниципальный транспорт пострадал очень сильно. Что отразилось и на нас, — в июне 2019 года мы выпустили на рынок систему кассовой автоматизации «Касса Транспорт» и успешно пилотируем ее в 17 городских перевозчиках. Но на сегодняшний день выручки перевозчиков недостаточно, чтобы масштабировать пилоты на всё предприятие.

С 1 июля 2020 года должен закончиться мораторий на применение контрольно-кассовой техники в общественном транспорте и отсрочка штрафов в соответствии с 54-ФЗ. Перевозчики ждут еще одной отсрочки.

Мы мониторим ситуацию. На рассмотрение в Государственную Думу вынесен проект продления моратория. Пока складывается впечатление, что этот законопроект не находит поддержки. Но сейчас сложно делать прогноз. В прошлом году мораторий прошел 3 чтения за неделю до начала действия поправок к 54-ФЗ.

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Правительство утвердило несколько пакетов мер помощи бизнесу России. Насколько они действенны и полезны для бизнеса?

Мне кажется, что эффективность этих пакетов незначительная и несвоевременная. К сожалению, они никак не помогут малому и среднему бизнесу. Государство, как управленческий аппарат, оказалось не способно оказать поддержку бизнесу. Кто был способен справиться самостоятельно — еще на плаву, остальные — прекратили работу.

Как будет развиваться рынок после снятия режима самоизоляции? Что станет с онлайн-кассами?

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Уверен, что «как было уже не будет»: ни для нас с вами, ни для бизнеса. Придется перестраиваться. Подобный опыт уже известен азиатским странам: в Китае, Японии, Корее люди, по большей части, пользуются доставкой. В общественных местах ходят в масках, пользуются антисептиками в магазинах, кафе и ресторанах. Для них — это не первая эпидемия. А вот нас подобное коснулось впервые. Мы даже стали бояться друг друга в лифтах. Скорее всего, все эти новые привычки приживутся на постоянной основе. Лично я распробовал онлайн и доставку, так что продолжу ими пользоваться и после снятия режима самоизоляции.

А для бизнеса — это повод для прорыва. Рынок розничной торговли меняется и значительно увеличивается в размерах за счет новых форматов.

Рынок онлайн-касс, безусловно, никуда не денется. Хотя темп роста конечно замедлится. Он откатится до состояния 2017 года, до того момента, когда все ждали кассовых волн и активно покупали ККТ.

Довольно быстро начнут появляться новые розничные точки и предприятия общепита. Магазины начнут работать как в оффлайне, так и в онлайне, расширяя опыт работы во время карантина.

Рынок оффлайн и онлайн будет расти и развиваться параллельно. И наша задача, как производителей, быть на два шага впереди.