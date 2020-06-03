Клерк.Ру

«Кассовый апокалипсис»: что происходит с бизнесом и кассовым рынком России в кризис?

Оборот российского бизнеса упал вдвое. Кассовые производители измеряют статистику по количеству пробиваемых чеков и работе оборудования в период кризиса. Так, компания Эвотор, а затем и Первый ОФД предоставили данные, где прослеживается падение выручки в 10 раз. Предприниматели закрыли магазины и выключали свои онлайн-кассы.

Мы поговорили с генеральным директором российской компании-разработчика кассового ПО БИФИТ Касса Сергеем Кичагиным. Спросили, как сейчас обстоят дела на кассовом рынке, что происходит с оборудованием; как предприниматели адаптируются к условиям кризиса и что будет с бизнесом после снятия режима самоизоляции.

Что сегодня происходит на кассовом рынке и с кассовым ПО? «Кассовики» как-то ощутили на себе текущий кризис?

За последний год кассовый рынок сильно изменился. Как только кассовые волны прошли, рынок начал откатываться к привычным до 2017 года темпам роста. Некоторые производители успели занять часть рынка и переключились на разработку и монетизацию сопутствующего ПО. Кто-то ограничился производством касс. Предсказуемо, что после окончания всех кассовых волн у производителей и интеграторов на складах осталось большое количество неликвидной на сегодняшний день кассовой техники.

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Кризис, конечно, усугубил ситуацию.

Изначально производители касс и разработчики софта возлагали большие надежды на весну 2020 года. Во-первых, май — традиционно считается пиком продаж. Во-вторых, должен был завершиться мораторий на кассы в ЖКХ и на транспорте, пройти очередной этап внедрения маркировки товаров... Все этого очень ждали. Но именно кризис заставил перенести инициативы регуляторов, а крупные ритейлеры резко сократили закупки техники и сопутствующего ПО. Запуск инновационных проектов, таких как магазины без касс, умные корзины, кассы самообслуживания были перенесены по срокам. Выставки и форумы, стимулирующие бизнес шевелиться, искать новые решения, нарабатывать знакомства, новых поставщиков — всё перенесено на неопределенный срок.

60 % малой и средней розницы вообще перестали работать и пробивать чеки. Соответственно продажи снизились к нулевой отметке. Никто не был готов к такому повороту событий.

Что касается нас, как производителя систем автоматизации, мы видим, что рынок жив и потихоньку перестраивается. Ежедневно к нам поступает порядка 70 новых проектов. Это довольно много. По большей части это розничные магазины и сети, которые вынуждены в период карантина менять бизнес-модель и уходить в онлайн-продажи и доставку.

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Получается, весь бизнес ушел в онлайн? Насколько успешно произошла трансформация? Вы как-то ощутили эти перемены на своих клиентах?

Нельзя сказать, что все успешно смогли трансформироваться. Переход в онлайн — это дополнительные затраты.

Проще было тем, у кого уже был свой интернет-магазин или сотрудничал с крупными онлайн-агрегаторами.Такие компании практически безболезненно смогли прекратить оффлайн торговлю и запустить доставку.

Малые предприятия, заточенные только под оффлайн, в большинстве, прекратили работу. Но не все: некоторые нашли способ как продолжать вести бизнес. Например, у нас есть единичные кейсы, когда клиенты просили расшарить его стационарную кассу и использовать Android-приложение для мобильных сотрудников.

Некоторые даже просто возили с собой стационарную кассу «как есть». Таким образом клиенты своими силами организовывали собственную доставку.

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На начало марта, первые две недели после объявления карантина, мы заметили резкое падение использования ККТ. Клиенты стали меньше пробивать чеки. Статистика показывала, что розница потихонечку «загибается». А затем, уже в последнюю неделю марта, — резкий рост новых клиентов. Бизнес начал меняться.

По статистике продаж наших программных продуктов «Касса Курьер», «Касса Розница» и «Мобильный Кассир» для работы в онлайн с доставкой:

  • 10-15 % крупных клиентов полностью автоматизировали онлайн бизнес, при этом сохранив автоматизацию стационарных точек продаж;
  • 30 % действующих микро предприятий заменили розничное ПО на автоматизацию мобильных сотрудников;
  • 50-55 % продолжили использовать автоматизацию стационарной розницы.

Стоит ли малому и среднему бизнесу обращаться к агрегаторам по доставке и маркетплейсам для продажи товаров онлайн?

Вообще, привлечение новых лидов — дорогостоящий процесс. Микро и малому бизнесу он дается очень сложно, особенно, если мы говорим про небольшие города.

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Небольшим предприятиям невыгодно своими силами запускать какую-либо рекламу. Стоимость нового лида получается гораздо выше, чем реальная маржа с клиента. Таким предприятиям более рационально использовать раскрученные маркетплейсы типа Яндекс.Маркета или Авито.

А вот стоит ли использовать услуги курьерских компаний и агрегаторов — неоднозначный вопрос. На период карантина такие компании объявили о льготных тарифах. Доставка стоит крайне дешево. Я считаю, что сейчас — это самая правильная стратегия для выживания. Но, после отката к обычным ценам за услуги, выгоднее будет организовать собственную доставку.

Как сейчас обстоят дела с таким сегментом как транспорт и такси?

У крупного легального такси дела обстоят чуть лучше, чем у «бомбил» и небольших таксопарков. Многие также переквалифицировались в доставку, начали помогать магазинам и, так называемым, «черным кухням» развозить заказы.

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Муниципальный транспорт пострадал очень сильно. Что отразилось и на нас, — в июне 2019 года мы выпустили на рынок систему кассовой автоматизации «Касса Транспорт» и успешно пилотируем ее в 17 городских перевозчиках. Но на сегодняшний день выручки перевозчиков недостаточно, чтобы масштабировать пилоты на всё предприятие.

С 1 июля 2020 года должен закончиться мораторий на применение контрольно-кассовой техники в общественном транспорте и отсрочка штрафов в соответствии с 54-ФЗ. Перевозчики ждут еще одной отсрочки.

Мы мониторим ситуацию. На рассмотрение в Государственную Думу вынесен проект продления моратория. Пока складывается впечатление, что этот законопроект не находит поддержки. Но сейчас сложно делать прогноз. В прошлом году мораторий прошел 3 чтения за неделю до начала действия поправок к 54-ФЗ.

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Правительство утвердило несколько пакетов мер помощи бизнесу России. Насколько они действенны и полезны для бизнеса?

Мне кажется, что эффективность этих пакетов незначительная и несвоевременная. К сожалению, они никак не помогут малому и среднему бизнесу. Государство, как управленческий аппарат, оказалось не способно оказать поддержку бизнесу. Кто был способен справиться самостоятельно — еще на плаву, остальные — прекратили работу.

Как будет развиваться рынок после снятия режима самоизоляции? Что станет с онлайн-кассами?

Уверен, что «как было уже не будет»: ни для нас с вами, ни для бизнеса. Придется перестраиваться. Подобный опыт уже известен азиатским странам: в Китае, Японии, Корее люди, по большей части, пользуются доставкой. В общественных местах ходят в масках, пользуются антисептиками в магазинах, кафе и ресторанах. Для них — это не первая эпидемия. А вот нас подобное коснулось впервые. Мы даже стали бояться друг друга в лифтах. Скорее всего, все эти новые привычки приживутся на постоянной основе. Лично я распробовал онлайн и доставку, так что продолжу ими пользоваться и после снятия режима самоизоляции.

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А для бизнеса — это повод для прорыва. Рынок розничной торговли меняется и значительно увеличивается в размерах за счет новых форматов.

Рынок онлайн-касс, безусловно, никуда не денется. Хотя темп роста конечно замедлится. Он откатится до состояния 2017 года, до того момента, когда все ждали кассовых волн и активно покупали ККТ.

Довольно быстро начнут появляться новые розничные точки и предприятия общепита. Магазины начнут работать как в оффлайне, так и в онлайне, расширяя опыт работы во время карантина.

Рынок оффлайн и онлайн будет расти и развиваться параллельно. И наша задача, как производителей, быть на два шага впереди.

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