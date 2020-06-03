Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы, перечисляет и анализирует возможные мошеннические схемы сотрудников компании, за которые руководитель позже может понести ответственность; рассказывает, как избежать возможных финансовых потерь и защитить себя от обмана

Законодательно мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, которое может быть совершено с использованием служебного положения.

Уголовную ответственность за мошенничество несет тот, кто его совершил. Если мошенником окажется сотрудник компании, то уголовную ответственность будет нести именно он. Тем не менее, есть определенные правовые риски в области гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности для руководителя компании, особенно это касается тех ситуаций, когда контрагент понес убытки из-за мошеннических действий ее сотрудников. В этом случае ситуация может разыграться следующим образом.

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Контрагент терпит финансовые убытки и обращается в суд с иском к компании, в результате взыскивает их в соответствии с гражданским законодательством. Если у компании нет денежных средств на счетах, контрагент может обратиться в суд с заявлением о признании компании банкротом и получить возмещение убытков за счет ее имущества. Если же у бизнеса нет имущества, то контрагент может обратиться в суд с заявлением о привлечении руководителя компании к субсидиарной ответственности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), так как именно руководитель отвечал за финансово-хозяйственную деятельность компании в значимый период. В этом случае долг может быть взыскан с него за счет личного имущества и имущества, нажитого в браке.

В качестве иллюстрации этого утверждения можно привести следующий пример: сотрудники строительной компании-подрядчика, действуя по поддельным документам, закупили материалы в строительном гипермаркете. При этом они приобрели их для личного использования вместо доставки на строящийся объект контрагента-заказчика. Вместе с тем, заказчик оплатил эти материалы в полном объеме по выставленным подрядчиком документам. По факту — контрагент терпит убытки, которые могут вскрыться позднее с соответствующими последствиями.

Перспектива дисциплинарной ответственности для руководителя компании может заключаться в применении ее учредителями (участниками) мер дисциплинарной ответственности к руководителю, вплоть до увольнения в соответствии с трудовым законодательством за отсутствие надлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании. Его отсутствие в этом случае будет выражаться в допущении ситуации, когда сотрудники компании похищают принадлежащее ей имущество, в том числе денежные средства, причиняя компании убытки.

В качестве иллюстрации этого утверждения можно привести следующий пример: сотрудники бухгалтерии и кадровой службы, действуя в сговоре, фиктивно оформляют на работу своих родственников, получают в коммерческом банке зарплатные карты на их имя и используют карты по своему усмотрению, расплачиваясь по ним, к примеру, в интернет-магазинах. Руководитель компании при этом подписывает все сопутствующие кадровые и финансовые документы. В результате компания терпит убытки.

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Также можно привести и другой пример: подлежащие увольнению сотрудники компании, занимающейся поставкой товара, крадут базу клиентов, защита которой не была организована руководителем компании на должном уровне. Затем бывшие сотрудники создают фиктивную компанию с похожим названием, рассылают от имени настоящей компании коммерческие предложения в адрес клиентов с существенной скидкой на товар и указанием на то, что оплату необходимо произвести в адрес вновь созданной структуры холдинга (фиктивной компании). После оплаты товара в адрес фиктивной компании — денежные средства мошенники обналичивают. В адрес настоящей компании от клиентов поступают претензии в связи с неполучением оплаченного товара, с соответствующими последствиями. В результате компания терпит убытки.

Источник: Практический онлайн-журнал «Деловой мир».