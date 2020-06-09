Ученический договор как способ обучения работников: справочник бухгалтера

Обучение работников, тем более начинающих свой трудовой путь, зачастую создает большие проблемы для бизнеса. Есть сферы деятельности, где большая текучка кадров, и только успеешь обучить за свой счет работника, как он уже увольняется. И приходится учить нового.

Можно ли принимать на работу по ученическому договору, платить стипендию, а не зарплату за время обучения? Такой вопрос очень часто задают владельцы бизнеса и кадровые работники. Их интересует не только экономия на зарплате, но и возможность удержать стоимость обучения, если работник сразу уволится. Но все не так просто.

Ученический договор — это договор, заключаемый между работодателем и будущим или нынешним работником, на профессиональное обучение/переподготовку в данной организации.

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Это не так. Если ученический договор заключен с работником организации, то он является приложением к трудовому договору. И, значит. заработная плата должна платиться в обычном порядке. Следует обратить внимание, что в период действия ученического договора работники не могут привлекаться к сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, не связанные с ученичеством

Закон позволяет заключать ученический договор и с соискателем, т.е. до заключения трудового договора. Однако и в этой ситуации платится не только стипендия, если ученик выполняет какую-то работу, а не только обучается (статья 204 ТК).

Но ученический договор привлекает работодателей не только призрачной экономией на зарплате, но и возможностью удержать стоимость обучения, если ученик не отработает указанное в договоре время. Если ученик даже не приступил к работе, то он обязан возместить работодателю выплаченную стипендию и другие расходы, которые произвели на его обучение (часть в статьи 204 ТК).

В случае увольнения без уважительной причины до истечения срока, установленного ученическим либо трудовым договором, работник также обязан возместить затраты на свое обучение, понесенные работодателем. При этом сумма, которую следует возместить, рассчитывается исходя из фактически не отработанного после окончания учебы времени, если иное не предусмотрено трудовым или ученическим договором (ст. 249 ТК РФ)

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