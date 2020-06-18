«Ночной бухгалтер». НДФЛ поднимут до 15%. Для кого?

Все фракции Госдумы поддержали идею ввести прогрессивный НДФЛ.

Вместо сериала перед сном

Новая мода или московские +30 сказываются? Все думские партии заявили о согласии ввести прогрессивную шкалу по НДФЛ, брать с богатых больше. Зимой нас кормили разговорами о снижении НДФЛ для малозарабатывающих. Теперь хотят повысить ставку для тех, кто зарабатывает более 1-2 млн руб. в месяц.

Ну, посмотрим. Правительство уже сказало: вы, чего?! У нас таких планов нет. Хотя телеграмеры уверяют: обсуждают еще как, и в правительстве, и в Кремле. Ленту лихорадит:

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Новые платежки

Продолжаем разбираться с новыми кодами. При переводе денег подотчет работнику в платежке не указывайте код вида дохода. ЦБ подтвердил.

Самый топчик

Подготовили для вас самые актуальные материалы. Во-первых, главные схемы по НДС в новом регламенте ФНС. Про конец бумажного НДС… или продолжение.

Во-вторых, наступает 1 июля – дедлайн по маркировке обуви и табачных изделий. Товары без маркировки нельзя продавать, хранить и перевозить – иначе получите штраф. А приемки от поставщиков обязательно подтверждать через ЭДО. Еще не готовы? Спокойно – время работает на вас. 23 июня Мойсклад и ЦРПТ проведут вебинар «Обязательная маркировка: 7 дней до дедлайна». Вебинар бесплатный, регистрируйтесь.

Ваша запутавшаяся в НДФЛ редакция