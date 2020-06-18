ЦБ объяснил, надо ли ставить код вида дохода при перечислении подотчетных денег

Клерк, я в тебе разочаровалась!!!
И я о том же. Допустим, по итогам текущего года получается убыток. Следовательно прибыль следующе...
А про маркировку ни слова... Зачем патент, если обувью нельзя на нем торговать? Опять УСН останет...
"Волка бояться, в лес не ходить" - говорит народная поговорка. Не надо бояться ответственности, т...
Налог с продаж 6% + налог по УСНО 15%!!! А потом бухгалтеры будут удивляться, кто, блин, придумыв...
Какая интересная идея. А давайте все вообще не работать и сидеть на шее у государства. Только отк...
15%... не ну а чо? С одной стороны как бы удовлетворить требование нищих, что богатые должны плат...
Если размер выплат в бюджет от общего оборота по счету меньше, чем установленный з...
Знакомые получали в зеленом банке льготный кредит под 2 % - так менеджер банка звонила и срочно-с...
Вот и у меня иногда руки чешутся, чтоб убыток не показывать в текущем году, растянуть амортизаци...
А отчеты в ПФР, ФСС на бумаге?) Или речь про ИП без работников?...
Вот за это я Контур и не люблю. В техническом плане почти всё устраивает, а с ценами полная ерунд...
"... ломанулась орда непрофессионалов, которые сразу" сразу стали делать синтетический шпак ! Кот...
Логично. Потому что головой отвечают. Сама в ГБ не иду по этой причине....
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. В прошлом году случайно оплатил трижды обязательный пенсионны...
Тоже не могу понять. Российские разработчики имеют льготу по ндс...
Эти справки еще и платные😨?
Вот именно, что за обычную зарплату (как на одном ООО) несколько фирм надо вести. Ну только что п...
кто определяет сумму налога тот за эту сумму и отвечает. я работал в чурка фирме там собственник ...
окей, объясните как у вас так получилось?
Дальше хуже. На рынок наркотиков ломанулась орда непрофессионалов, которые сразу завалили ц...
Вся хохма господа в том , что клерк ошибочно (или нет?) пишет об увеличении налоговых отчислений ...
А если выплата за вторую часть месяца, из которой удерживаются алименты, разве ставится не код 1?...
Ну ну.... Проамериканский Сбер будет теперь лезть в медицину, собирая о вас все и вся, анализы ва...
Всё-таки я был прав, дав рекомендации в публикации от 27 мая 2020:"Учет нерабочих дней для расчет...
а еще не ездить на нее (экономив транспортные расходы) не есть в обед в ресторанах, экономить куч...
Алкобизнес - это организации. Причем чаще всего не мелкие. В отличии от торговцев той же обувью. ...
А что вы хотели??? ГБ по трудовому договору под геной, у гены ресурсы, а в случае жадности гены-Г...
Я с Вами на брудершафт не пила, однако.Вам вышеперечисленное не нравится и жена хочет развестись....
На вакансию ГБ для "внучки" - если это в филиал, то голова авизовками по внутрихоз.расч...
в 2020 рынок убивает не маркировка, а карантин. Коды это мелочи, если грамотно подойти к переходу...
устно. мне одну выплату осталось сделать, с 01.07. прямые выплаты будут, смысла письменный ответ ...
Вы моральный урод. Я еще никому тут это не говорила, но вы удостоились. Можно сказать, по совокуп...
Быть самозанятым и самому откладывать каждый месяц на будущую пенсию....
Так сказали устно или все-таки есть официальная бумага от отделения ФСС? Мне как раз сегодня приш...
Люди делают это ради хайпа и только. МОД НРК ИНН 9701049787 Председатель Волынец Ирина Влад...