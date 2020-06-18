ЦБ объяснил, надо ли ставить код вида дохода при перечислении подотчетных денег

При переводе денег подотчет работнику в платежке не надо указывать код вида дохода. Такой вывод следует из письма ЦБ РФ № 45-1-2-ОЭ/8224 от 08.06.2020 г.

С 1 июня изменились правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Теперь надо заполнять новый реквизит — код вида дохода. Правила утверждены Указанием ЦБ от 14.10.2019 № 5286-У.

Но у работодателей и банков возникает много вопросов по поводу этих кодов. Один из самых частых - перечисление подотчета работникам.

ЦБ в своем письме отмечает, что коды не указываются при перечислении денег, которые не являются доходами получателя. Подотчет как раз доходом и не является. А, значит, код указывать не нужно.