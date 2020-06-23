Клерк.Ру

Три вопроса работодателей о диспансеризации сотрудников

Уже больше года в трудовом законодательстве есть еще один свободный день для сотрудников. Им дается оплачиваемое время для диспансеризации. И, хотя информации об этом было много, осталось несколько «спорных» моментов. После возвращения из самоизоляции о новой возможности, очевидно, вспомнят, чтобы еще раз проверить свое здоровье. Тем более, что закон дает такое право. Попробуем разобраться.

У каждого человека есть обязательный медицинский полис (ОМС), но у многих работодателей есть отдельные социальные программы, в том числе медицинские программы для персонала (полис ДМС).

Какой из полисов можно использовать в таком случае?

Ст. 185.1 ТК РФ гласит, что диспансеризацию надо проходить в соответствии с законами в сфере охраны здоровья. И если буквально толковать эту норму Трудового кодекса, получается: чтобы освободить человека от работы и сохранить за ним средний заработок, обследование должно быть именно в рамках ОМС, а не коллективного договора. Но зачастую в добровольные медицинские страховки тоже включена диспансеризация. И если работник письменно согласовал ее прохождение с компанией, отказать ему нельзя. Но нюанс как раз в другом. Если сотрудник пройдет обследование в рамках добровольной программы, он вправе в этом же году пройти диспансеризацию и по ОМС. Отказать компания не имеет права, так что в определенных ситуациях у человека может быть и две диспансеризации за год.

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Клерк.Премиум на год за 808 руб
Огромный выбор обучающего контента с выдачей сертификатов. Скидки весь июнь!
Узнать больше

Второй вопрос можно назвать самым главным для обеих сторон. Речь идет о правильном оформлении «похода в поликлинику».

От этого зависит и правовой статус дня и основа для его оплаты. Между тем, Трудовой кодекс РФ не уточняет, как именно оформлять отсутствие. Так что действовать придется так же, как в любой другой похожей ситуации, а именно:

  • Получить от сотрудника заявление о прохождении диспансеризации,
  • Издать приказ об освобождении с сохранением места и заработка,
  • Ознакомить человека с этим документом,
  • Передать приказ в бухгалтерию.

А еще закон также не фиксирует порядок выплаты среднего заработка за этот день. Поэтому делать это лучше по общему правилу, то есть в день начисления заработной платы. Отсутствие же человека надо обязательно зафиксировать в табеле учета. Причем код для данного случая вы имеете право установить самостоятельно, так как норматив это тоже не определяет. Как вариант, для диспансеризации можно использовать значение «Д».

📌 Реклама
Отключить

Наконец, третий вопрос связан с доказательством подтверждения медобследования.

Многие компании спрашивают нас, как убедиться, что человек действительно был в поликлинике, а не просто прогулял день? Увы, и здесь опереться практически не на что. В законодательстве нет ни одной нормы, которая бы обязывала сотрудника предоставлять в компанию документы о том, что он прошел диспансеризацию. По сути работодатель должен верить человеку «на слово», то есть на основании его письменного заявления предоставить оплачиваемый день. Конечно, вы можете попросить у сотрудника справку в качестве подтверждения, но он на полном основании может вам отказать, и наказать за это не получится.

📌 Реклама
Отключить

Резюмируя, можно отметить, что важная и правильная мера охраны здоровья вновь целиком лежится на плечи работодателей. Безусловно, эта нагрузка не столь критична. Однако закон почти не регулирует новую процедуру, хотя прошло уже больше года с ее запуска, компания должна полагаться только на заявление сотрудника, отпустить и оплатить этот день. И даже не имеет права проверить, где был человек де-факто, когда ему заплатили за день отсутствия. Остается надеется, что работники будут подходить к своему здоровью ответственно, а работодателям дадут возможность получать дополнительные компенсации за меры по охране здоровья персонала.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить