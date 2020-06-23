Три вопроса работодателей о диспансеризации сотрудников

Уже больше года в трудовом законодательстве есть еще один свободный день для сотрудников. Им дается оплачиваемое время для диспансеризации. И, хотя информации об этом было много, осталось несколько «спорных» моментов. После возвращения из самоизоляции о новой возможности, очевидно, вспомнят, чтобы еще раз проверить свое здоровье. Тем более, что закон дает такое право. Попробуем разобраться.

У каждого человека есть обязательный медицинский полис (ОМС), но у многих работодателей есть отдельные социальные программы, в том числе медицинские программы для персонала (полис ДМС).

Какой из полисов можно использовать в таком случае?

Ст. 185.1 ТК РФ гласит, что диспансеризацию надо проходить в соответствии с законами в сфере охраны здоровья. И если буквально толковать эту норму Трудового кодекса, получается: чтобы освободить человека от работы и сохранить за ним средний заработок, обследование должно быть именно в рамках ОМС, а не коллективного договора. Но зачастую в добровольные медицинские страховки тоже включена диспансеризация. И если работник письменно согласовал ее прохождение с компанией, отказать ему нельзя. Но нюанс как раз в другом. Если сотрудник пройдет обследование в рамках добровольной программы, он вправе в этом же году пройти диспансеризацию и по ОМС. Отказать компания не имеет права, так что в определенных ситуациях у человека может быть и две диспансеризации за год.