аэрофлот уже как бэ. проверить бы их как следует.
я так понимаю вы просто не поняли ничего, ну заплатите преподу в институте за частные занятия, об...
Вот, Вам примеры, посмотрите:
и что доказывает этот текст? какие ваши личные расчеты, подтверждающие ваши личные доводы приведе...
Статья написана для директоров-дилетантов (дебилов короче...) Теперь я поняла, почему у нас в гор...
Лично я не увидела столь категоричных высказываний в ее позиции. Просто прочитала все сначала и д...
Да там уже пахано - перепахано: "Мультипликаторы и их действие"https://studme.org/1631080720041/e...
Дмитрий, а вы сами хоть раз предъявили свои расчеты? Или просто так трындите, что в США все лучше...
Да просто надоели недоучки, высказывающие своё мнение что они там что то считают. Считаешь? - Пок...
Да. Для крепостных и рабов это законно. Это вообще единственно правильный способ передачи/продажи...
Это позиция в целом непротиворечивая, по вашему?
а вот это было грубое высказывание. Человек высказал свою концепцию, в целом непротиворечивую. Че...
эмм... а разве нормальный директор не должен вот это все знать и соблюдать? Хотя бы потому, что п...
а те, кто не могут - на обочину жизни, судьба такая. А в роли Бога - г-жа Алейда 😇...
Да ладно! Чего вдруг балконам-то отваливаться? Многие не хотят переезжать из своего зеленого райо...
Калькулятор почините свой, неправильно считает.
Эээ, и все 670 имеют долги по имущественным налогам? НДФЛ с зарплаты тут вообще ни при чем. Речь ...
А, вы реально пробовали полы мыть (или курьером) или это гипотетические рассуждения? ...
А если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой.То же можете сами сделать выводы. ))...
Если бы не Крым, доллар бы сейчас стоил 30р. И все цены были бы в два раза ниже. Соответственно у...
а в ГИБДД мне вчера сказали, что просроченное водительское удостоверение действует только до 15 и...
Хорошо, пусть ей не 59, а 56. Т.е. досрочной пенсии нет. Почему вдруг она не должна иметь право н...
вот с этим согласна на стопятсот!
Ну, это пока. Мир же меняется непредсказуемо. А у вас и новая специальность в кармане будет прибы...
Так стремиться же надо. Больше зарабатывать, разнообразить свои навыки, вдруг да пригодиться. А, ...
без сокращений, очень официальным языком
мне тоже показалось журналист сочинял)
Особенно удобно онлайн обучение, когда дома два-три разновозрастных ребенка. Зашибись будет резул...
Ещё раз. Временно не могущих найти работу можно поддерживать временной оплачиваемой работой, пуст...
Во-первых, "тыкать" постороннему человеку так себе.Во-вторых, хорошие специалисты в любой отрасли...
Да я и своей специальностью нормально зарабатываю. Мне зачем? Я не ною как вокруг всё плохо и дай...
И, надеюсь, что не попаду в подобную ситуацию. И, как и многие, в те же пресловутые 90-е и полы п...
Хотели на главбуха всё повесить, не получилось.
Вот, Вы увидели нишу для подработки. Почему сами не хотите квалификацию такую получить, быстреньк...
Там это тоже писала (ну зачем читать, правда?). Есть досрочный выход на пенсию и всем вложившимся...
Кто сказал, что не хотят. Речь идет о - временно не могут найти работу. И почему бы их не поддерж...