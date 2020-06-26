Тысячи ИП могут остаться за бортом реестра МСП.

Просчитались?

Из-за переноса сроков сдачи отчетности ИП могут не попасть в реестр малого и среднего предпринимательства. Во время пандемии срок сдачи налоговых деклараций за 2019 год у ИП на ОСНО и УСН были перенесены на 30 июля. Но власти забыли, что реестр МСП обновляется 10 августа на основании сведений, поданных к 1 июля.

Все ИП, которые сдадут декларации в июле, пролетают мимо реестра. А ведь это ключ к федеральным и региональным мерам поддержки малого бизнеса. Не, ну все по классическому сценарию. Ждем, когда проблему заметят наверху.

Центральная новость – обвинительный приговор Кириллу Серебрянникову. Можно по-разному относиться к ситуации: верить в справедливость суда или его предвзятость. Мы лишь обратим внимание: главные доказательства, которые собрали обвинители – показания главбуха Нины Масляевой.

Вот тебе и звездный час, главбух!

Драма дальше есть

Постановка, которая вам не понравится: как контролировать главбуха.

Владельцы бизнеса, прочтите: вдруг, человек – агент налоговой, лентяй или нагло ворует?

И еще прекрасный сценарий о том, как расставаться с партнером по бизнесу. Классический сюжет: бизнес семейный, братья делят доли.

Накал страстей, в финале все живы.

До получки

Две новости – плохая и хорошая. Начнем с плохой.

Компании получают субсидию на зарплату, но начальники деньги людям не выдают. Коллеги промывали таким кости.

Теперь хорошая: постановление о выплатах на детей до 16 лет уже подписано.

Солд аут!

Ваша театральная редакция