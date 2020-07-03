Как кадровику подготовиться к изменениям в правилах удаленки

Так есть же обязанность работодателя письменно отвечать работнику почему он не принят на работу (...
Тююю,всего-то,а че не 500 тыс!? Задолбали!
Мда... щас вообще везде ставки на депозиты катастрофически упали((Даже от инфляции теперь свои де...
А Ленин-2 сказал, что в сентябре-октябре.
что значит хочет в приемную симпатичную девушку? вы статью то читали? а возьмет прыщавого негра- ...
Счет в ТБ, помогают и консультирует, проблем пока нет. Дозваниваться как в другие банки по полчас...
да ладно? А половина вещей в повседневной жизни используемых откуда?😋 А что касается ос...
спасибо, а то я что-то прошляпила где писали о кодах КВ в РСВ. теперь отчётец отправила без пробл...
да никто и не надеялся. но хотя бы моя совесть спокойна, я голосовала против....
ага. а повышение НДС вместо налога с продаж, а тотальное отслеживание движения всего и вся путем ...
показатели можете себе на одно место нарисовать. лучше посмотрите - стало ли лучше жить обычным л...
Лишние 10 дней лета - это ж хорошо ))
Не было здесь никогда капитализма.Казарменный феодализм -> казарменный социализм -> анархия...
Не для тебя цветут сады,В долине роща расцветает -Там соловей весну встречаетОн будет петь не для...
Бедолага директор. Всего-то восемь объектов недвижимости нажил и две машины. Которые и подарил сы...
Вот если бы присели парочка чиновников, из-за которых по-сути и "присаживают" директора, который ...
кстати в Сочи я сейчас абсолютно не наблюдаю никакого столпотворения ни на улицах ни на пляжах, т...
терпеть не могу мошенников играющих краплеными картами... из 20 лет правления только одну могу пр...
от НАО не ожидали просто такой наглости и не подготовились как следует) ...
А в базе данных налоговиков (которую они выкладывают в открытый доступ) у многих в этой графе сто...
Вы к чему все это пишите? Вы предлагаете голосовать при каждом виде камеры с наблюдателем, что л...
Но вот Вы и попались на вранье... На каждом участке, говорите, камеры и запись? Какие камеры при ...
еще раз--везде камеры и наблюдатели.. вас не смущает? хотите За-голосуйте.. Нет--то же.....
можно и попробовать. за 20 лет царствования:ликвидация налоговой полиции (2003)отмена налога с п...
Того, которого Вы полагаете, что поймали, сидел на стуле, никого не трогал и рассматривал какую-т...
А по-русски написать почему бы не пробовать? Да, и цифры не помешали бы, коль затронули такое сло...
вы против--голосуйте..вы за--тоже голосуйте.. на каждом участве камеры..везде запись..что б разно...
чувака поймали))) на попытке провокации.. явно..а вы сову на глобус натягиваете и отмазываете))...
О, любители заказных отзывов, вы бы хоть заблаговременно регистрировались... Не так в глаза броса...
нет проблем..почти 90% всех маероэконом показателей россии в 2000и 2018.....
Посмотрела сайт сигналов. Выглядит солидно. Есть отдельный кабинет, предусмотрена партнерская про...
Значит будет переплата по патенту, которую можно вернуть...
Так пусть себе и стоит в запасе. Чеки-то зачем бить?