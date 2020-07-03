Клерк.Ру

Как кадровику подготовиться к изменениям в правилах удаленки

Переход на удаленку потребовал оперативных мер, а после снятия карантина компании готовы оставить такой формат работы для сотрудников. Для сохранения эффективности и контроля нужна четкая стратегия. А тут и депутаты решили узаконить то, что де факто применяют уже многие работодатели.

Напомним, что предлагается ввести 3 вида дистанционной работы: базовая, временная и комбинированная. Также авторы законопроекта хотят отменить обязательность усиленной квалифицированной ЭЦП для подписания документов. Это, конечно, упростит взаимоотношения, а еще облегчит применение взысканий к плохо работающим сотрудникам. С другой стороны, отменят дополнительное основание для увольнений, которое дает ст. 312.5 ТК РФ и тогда придется пользоваться лишь базовыми нормами закона. Добавят и ряд других моментов: указание на время/график, право не отвечать руководителю вне рабочего времени и т.д.

Но надо ли ждать изменений в законе, если многие на практике уже комбинируют формы работ? И ТК не запрещает этого делать. Одна из идей — совмещение удаленной и офисной работы. Ее детали надо просто зафиксировать в допсоглашении: точный или плавающий график вы установите, какой режим работы на удаленке, порядок обмена документами и коммуникации.

Также указать виды компенсации: оплата мобильной связи, интернета и т.д.

Возможно, придется обеспечить оборудованием (планшет, смартфон).

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08 Июль 2020
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Главный вопрос — контроль удаленной работы и возможность применять взыскания/расторгать договор за неисполнение обязанности. Здесь по сути все также кроется в формулировках. Значит, надо указать обязанности — выполнять план работы, предоставлять отчеты, нести ответственность за достоверность данных, читать почту, отвечать на СМС/звонки/сообщения, являться в назначенное место и т.д.

Естественно, встает вопрос, как подписывать документы удаленно. Если обязательную усиленную ЭЦП отменят, это упрощает процесс. Но «общаться» легально можно и сейчас, не дожидаясь поправок.

Потребуется приказ об электронном документообороте. Усиленная ЭЦП — весьма недешевый проект, а в 95% случаев достаточно простой электронной подписи. Как правило, в качестве нее выступает логин и пароль, а значит, вам надо лишь выстроить систему документооборота при взаимодействии с сотрудниками и «узаконить» электронную почту — как официальный канал общения.

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На первый взгляд это кажется трудным. Но практика показывает, что ввести удаленные форматы, наладить коммуникации и обеспечить контроль работы вполне реально, а главное — это может дать большой эффект.

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