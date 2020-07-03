Как кадровику подготовиться к изменениям в правилах удаленки

Главный вопрос — контроль удаленной работы и возможность применять взыскания/расторгать договор за неисполнение обязанности. Здесь по сути все также кроется в формулировках. Значит, надо указать обязанности — выполнять план работы, предоставлять отчеты, нести ответственность за достоверность данных, читать почту, отвечать на СМС/звонки/сообщения, являться в назначенное место и т.д.

Естественно, встает вопрос, как подписывать документы удаленно. Если обязательную усиленную ЭЦП отменят, это упрощает процесс. Но «общаться» легально можно и сейчас, не дожидаясь поправок.

Потребуется приказ об электронном документообороте. Усиленная ЭЦП — весьма недешевый проект, а в 95% случаев достаточно простой электронной подписи. Как правило, в качестве нее выступает логин и пароль, а значит, вам надо лишь выстроить систему документооборота при взаимодействии с сотрудниками и «узаконить» электронную почту — как официальный канал общения.

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На первый взгляд это кажется трудным. Но практика показывает, что ввести удаленные форматы, наладить коммуникации и обеспечить контроль работы вполне реально, а главное — это может дать большой эффект.