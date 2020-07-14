Компания решила, что сотрудник не прошел испытательный срок. Что дальше?

Оформляя трудовой договор, работодатель и сотрудник надеются на продуктивное сотрудничество. И мало кто задумывается об испытательном сроке. Многие считают это почти формальностью, ведь, заключая договор, стороны заинтересованы друг в друге, и нет оснований для плохого сценария. Но непрохождение испытательного срока — реальная и отнюдь не редкая ситуация.

Например, компания определила, что один из «новобранцев» не прошел испытание в течение 3 месяцев, и решила с ним расстаться. Осталось определить, как правильно это сделать?

Можно ли расстаться по закону?

Прежде всего, определите, можно ли расстаться с человеком по причине непрохождения испытательного срока? Закон перечисляет несколько категорий сотрудников, которых нельзя увольнять на таком основании. Например, ТК РФ запрещает устанавливать испытательный срок беременным и несовершеннолетним сотрудникам.

Кроме того, по инициативе работодателя (следовательно, и за результаты испытания) нельзя увольнять беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет, одиноких матерей или единственных кормильцев с ребенком в возрасте до 14 лет и т.д.

Обозначьте причины своего решения

Когда вы решаете уволить человека за непройденный испытательный срок, необходимо обозначить причины, ставшие основанием для такого решения. Это прямое требование ст. 71 ТК РФ.

В то же время, закон не фиксирует список документов, которые это определяется. Ими могут быть, в частности, приказ о дисциплинарном взыскании, акты о невыполнении обязанностей, объяснительные записки и т.д. Кроме того, лучше проверить документы, в которых зафиксированы обязанности работника, и убедиться, что он ознакомлен с ними. Эти нюансы сильно повлияют на риск обращения человека с жалобой в суд.

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К тому же, такое право человека прямо предусматривает та же ст. 71 Кодекса. Если вы действовали неправильно и нелегитимно, увольнение могут признать незаконным, потребуют восстановить на работе, выплатив средний заработок за время вынужденного прогула и возможные другие суммы (издержки, моральный вред и т.д.).

Испытательный срок продлевать нельзя

Кроме того, срок испытания продлевать нельзя. Для кого нельзя его устанавливать и какой может быть его продолжительность, фиксирует ст. 70 Кодекса. В базовых случаях он составляет до 3 месяцев, для руководителей, главных бухгалтеров и т.д. — до полугода, для срочных договоров на период до 6 месяцев — не более двух недель.

Важно помнить, что расторжение договора в период испытательного срока — увольнение по инициативе работодателя. Следовательно, нельзя этого делать при отсутствии человека — если он на больничном или в отпуске. В такой ситуации надо дождаться его возвращения, чтобы оформлять процедуру.

Наконец, уволить за непрохождение испытания можно только в течение этого периода. Другими словами, если испытательный срок прошел (а тем более, если он зафиксирован в документе — и тоже прошел), а работник продолжает трудиться, значит, он успешно выдержал этот этап.