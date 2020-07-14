На тему выплат пенсионных накоплений поступает очень много вопросов. Разбираемся, как на них ответить.

Как узнать, положена мне выплата или нет?

Выплата пенсионных накоплений производится за счет страховых взносов на накопительную часть пенсии. Поэтому ответ на этот вопрос зависит прежде всего от того, есть ли на вашем лицевом счете такие взносы.

Проверить это можно, запросив в ПФР выписку из лицевого счета. Информация о пенсионных накоплениях содержится в разделе 3 или 4 выписки (в 3-м разделе — если накопления у вас хранятся в ПФР, в 4-м — если они переведены в негосударственный ПФ).

Но если пенсия вам уже назначена, данные выписки «обнуляются». Тогда получить информацию о ваших пенсионных накоплениях можно только при непосредственном обращении в ПФР с таким запросом.

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Однозначно имеют право на выплату пенсионных накоплений те, кто родились после 1966 года. За них работодатели отчисляли взносы на накопительную часть пенсии вплоть до того, как ввели мораторий на ее формирование (в 2014 году). Поэтому взносы на их лицевых счетах копились в течение этого времени.

У граждан 1966 года рождения и старше тоже есть возможность получить выплату пенсионных накоплений.

Поэтому у тех, кто входит в эти возрастные группы и работал официально в 2002 году и позже, право на выплату, скорее всего, есть. А те, кто старше, могут получить выплату, если в свое время участвовали в программе государственного софинансирования и добровольно отчисляли взносы на накопительную часть пенсии.

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(женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет). Раньше могут получить выплату те, кому назначена досрочная страховая пенсия по старости.

В выписке указаны три разные суммы пенсионных накоплений — какая из них мне положена?

К выплате полагается сумма средств пенсионных накоплений с учетом результата их инвестирования. Это самая большая сумма из тех, что указаны в выписке.

Куда обращаться за выплатой?

Выплата производится пенсионным фондом, в котором хранятся накопления. Если вы никуда не переводили свои пенсионные накопления, обращаться нужно в Пенсионный фонд России.

А если перевели — выплатить должен соответствующий негосударственный пенсионный фонд. Узнать, где хранятся накопления, можно опять-таки по выписке из лицевого счета.

В ПФР сказали, что мне ничего не положено. Почему?

Варианта может быть два:

либо вы уже получили свои пенсионные накопления (если сотрудник ПФР при приеме заявления о назначении пенсии сразу проставил вам галочку напротив этой выплаты). Повторно получить выплату можно, если на ваш лицевой счет снова поступили взносы на накопительную часть пенсии. Но сделать это можно не раньше, чем через 5 лет;

либо у вас не возникло право на эту выплату (т. е. на лицевом счете нет взносов на накопительную часть пенсии или еще не наступил возраст, с которого полагается выплата).

Хочу получить свои взносы единовременно, а в ПФР мне предлагают написать заявление на пожизненную выплату. Законно ли это?

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Выплата пенсионных накоплений производится единовременно в двух случаях:

когда по достижении предпенсионного возраста у гражданина не набирается необходимой продолжительности стажа и баллов (в этом году, в частности, требуется 11 лет стажа и 18,6 баллов);

когда суммы его пенсионных накоплений недостаточно, чтобы назначить накопительную пенсию пожизненно. То есть не преодолевается 5%-ный порог в соотношении с суммой страховой и накопительной пенсией вместе взятых.

А вот когда и стажа, и взносов достаточно, гражданину полагается накопительная пенсия, которая выплачивается пожизненно. Поэтому действия ПФР в данном случае законны: он уведомляет вас, что нужно назначить накопительную пенсию.

Могут ли получить эту выплату наследники?

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Пенсионные накопления могут перейти к т. н. правопреемникам, если гражданину при жизни не назначали выплату. Если он хотя бы за один месяц получил накопительную пенсию, то остаток неиспользованных накоплений «сгорает» и не наследуется.

Исключение составляет лишь срочная пенсионная выплата: если гражданин не получил по ней все взносы до конца, то остаток могут получить его правопреемники.

Но срочная пенсионная выплата назначается только за счет целевых взносов (это средства материнского капитала или добровольно уплаченные взносы по программе государственного софинансирования).

Пенсионные накопления по закону переходят к близким родственникам (в первую очередь — это супруг, дети, родители, а при их отсутствии, во вторую очередь могут получить взносы братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки).

Гражданин вправе изменить этот порядок наследования, направив в пенсионный фонд заявление о назначении других правопреемников.