Кому достанется наследство, если нет завещания? Нюансы, которые сложно предвидеть заранее

Писать завещание или нет — это право каждого человека. Закон предусматривает, что отсутствие завещания вовсе не является препятствием для наследования.

В этом случае оно будет происходить по общим правилам, в порядке установленной очередности наследников. Только в этих правилах есть ряд нюансов, которые сложно предвидеть заранее.

А при определенных обстоятельствах они могут кардинально изменить привычный ход распределения наследства.

1. Наследниками по закону могут стать не только близкие родственники

В законе перечислены восемь возможных очередей наследников. Указанные в них лица могут стать наследниками, если никто из предыдущей очереди не принял наследство.

Разумеется, больше всего шансов получить наследство у родственников из первой очереди. К ним относятся дети, супруг и родители. Те из них, кто находится в живых на момент открытия наследства (это день смерти наследодателя), наследуют в равных долях между собой.

Но стоит учитывать, что к наследникам первой очереди могут добавиться еще и внуки — если их отец или мать (приходящиеся ребенком наследодателю) не дожил до открытия наследства.

Внуки наследуют долю, которая полагалась бы их родителю (в равных частях друг с другом).

Если никто из наследников первой очереди не принял наследство, это право переходит ко второй очереди. В таком случае наследниками могут стать братья и сестры наследодателя (у которых есть с ним хотя бы один общий родитель), а также бабушки и дедушки.

Если подошла вторая очередь наследников, а брата или сестры уже нет в живых, за них могут принять наследство их дети (т. е. племянники наследодателя).

Когда нет наследников ни первой, ни второй очереди, наследство может перейти уже к дальним родственникам. В третьей очереди стоят дяди и тети наследодателя (и их дети в случае, когда родителя уже нет в живых).

В четвертой очереди указаны прабабушки и прадедушки, в пятой — дети родных племянников, а также родные братья и сестры дедушек (бабушек), в шестой — двоюродные правнуки, племянники, дяди и тети.

В составе седьмой очереди могут наследовать мачеха, отчим, а также пасынки и падчерицы наследодателя.

И в последнюю, восьмую очередь, наследниками могут стать вовсе не родственники, а нетрудоспособные люди, которые находились на иждивении у наследодателя в течение, как минимум, последнего года и проживали вместе с ним (например, сожитель-инвалид, с которым не был зарегистрирован брак).

📌 Реклама Отключить

2. Могут появиться т. н. «внеочередные» наследники

Есть также особая категория наследников, которые могут присоединиться к любой очереди, призванной к наследованию и получить равную с ними долю. Это:

нетрудоспособные родственники, указанные в составе одной из очередей наследования (со 2-й по 7-ю), при условии, что они получали от наследодателя постоянное содержание (т. е. были для него иждивенцами) в течение последнего года,

нетрудоспособные иждивенцы, которые уже упоминались в 8-й очереди наследников. Если никто из наследников предыдущих семи очередей не примет наследство, то они его получат полностью.

А вот если более близкие родственники заявили о своих правах, то такие иждивенцы получат в наследство только долю, равную с остальными наследниками.

Обратите внимание, что нетрудоспособными сейчас признаются не только инвалиды, но и граждане, достигшие предпенсионного возраста (т. е. женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет).

Поэтому может возникнуть такая неожиданная ситуация, к примеру: дети приняли наследство после отца, но у него была еще сожительница, которой исполнилось 55 лет, она не получала пенсию и последний год жила на деньги наследодателя. Доказав свое иждивение, такая сожительница может на законных основаниях обязать детей выделить ей равную с ними долю в наследстве.

📌 Реклама Отключить

3. Наследство может и вовсе перейти к государству

Если никто в течение 6-ти месяцев не примет наследство, то имущество признается выморочным и становится государственной собственностью.

Жилье и земельные участки передаются в собственность муниципалитета, на чьей территории они находятся (а в городах федерального значения они переходят в региональную собственность). А все остальное имущество признается федеральной собственностью.