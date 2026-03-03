Как узнать кадастровую стоимость квартиры в 2026 году: пошагово и бесплатно

Что такое кадастровая оценка и зачем она нужна

Кадастровая оценка — это государственная методика определения стоимости недвижимости, которая устанавливается на основе обобщенных данных по региону, району и типу объекта. Ее используют для расчета налога на имущество, земельного налога, пошлин при сделках и при получении ипотеки.

В отличие от рыночной стоимости, которая отражает реальную цену продажи, кадастровая оценка основана на массовом подходе: объекты схожего типа оцениваются в среднем, без учета индивидуальных особенностей: ремонта, планировки и вида из окна.

Кадастровая стоимость напрямую влияет на финансовую нагрузку собственника. Например, при рыночной стоимости квартиры 15 млн рублей, кадастровая может составлять 10–12 млн — что снижает налог на имущество по ставке 0,1% по пп. 1 п. 2 ст. 406 НК до 100–120 тыс. руб. в год.