Как узнать кадастровую стоимость квартиры в 2026 году: пошагово и бесплатно

Что такое кадастровая оценка и зачем она нужна
Кадастровая оценка — это государственная методика определения стоимости недвижимости, которая устанавливается на основе обобщенных данных по региону, району и типу объекта. Ее используют для расчета налога на имущество, земельного налога, пошлин при сделках и при получении ипотеки.
В отличие от рыночной стоимости, которая отражает реальную цену продажи, кадастровая оценка основана на массовом подходе: объекты схожего типа оцениваются в среднем, без учета индивидуальных особенностей: ремонта, планировки и вида из окна.
Кадастровая стоимость напрямую влияет на финансовую нагрузку собственника. Например, при рыночной стоимости квартиры 15 млн рублей, кадастровая может составлять 10–12 млн — что снижает налог на имущество по ставке 0,1% по пп. 1 п. 2 ст. 406 НК до 100–120 тыс. руб. в год.
Как узнать кадастровую стоимость квартиры: основные способы
Информация о кадастровой стоимости доступна бесплатно через государственные сервисы. Собрали все проверенные методы в одной таблице.
Способ
Описание
Длительность
Стоимость
Публичная кадастровая карта Росреестра
Введите адрес или кадастровый номер в поисковую строку. Найдите объект и просмотрите стоимость за квадратный метр.
Мгновенно
Бесплатно
Онлайн-выписка из ЕГРН
Получите официальный документ с полной информацией, включая кадастровую стоимость.
3 рабочих дня
Бесплатно для собственников при подаче через Госуслуги
Онлайн-сервис Росреестра
Заполните форму на сайте без регистрации. Укажите адрес или кадастровый номер.
Минута
Бесплатно
Мобильное приложение Росреестра
Синхронизируется с личным кабинетом. Позволяет просматривать данные по объекту.
Время загрузки
Бесплатно
Для поиска данных необходимы:
точный адрес квартиры (регион, город, улица, дом, номер квартиры);
кадастровый номер, который указан в документах на недвижимость — в выписке из ЕГРН, договоре купли-продажи или свидетельстве о собственности.
Если документы отсутствуют, можно найти кадастровый номер через публичную карту или обратиться в управляющую компанию. Разберемся с каждым из методов поподробнее.
Кадастровая и остаточная стоимость ОС предприятия.
Здравствуйте! ОС предприятия (УСН 6%) учитываются по остаточной стоимости. Начисляются имущественные налоги по кадастровой стоимости. Нужно ли, каким-либо образом отражать кадастровую стоимость в балансе? Если да, как это сделать правильно, к тому же эта недвижимость сдается в аренду. Спасибо.
Как запросить выписку из ЕГРН на Госуслугах
Разберем алгоритм запроса выписки из ЕГРН на Госуслугах:
Авторизуйтесь в сервисе и перейдите на страницу услуги. Нажмите кнопку «Начать».
Выберите «Запросить сведения из ЕГРН».
Нажмите «Да».
Введите название «Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости».
Выберите свою роль в запросе выписки.
Нажмите «Продолжить».
Нажмите «Перейти к заявлению».
Проверьте свои данные.
Выберите объект недвижимости из списка и нажмите на «Продолжить».
Выберите актуальную дату и нажмите на «Отправить запрос».
Как узнать кадастровую стоимость через Росреестр
Самый удобный метод выяснить кадастровую стоимость недвижимости — обратиться к ресурсам Росреестра онлайн. Портал федеральной службы функционирует круглосуточно и не требует авторизации. Алгоритм выглядит так:
Перейдите на сайт Росреестра.
Введите данные — кадастровый номер или адрес. Нажмите на «Продолжить».
Также существует альтернативный вариант — публичная кадастровая карта на сайте Росреестра. Здесь можно ввести нужный адрес или самостоятельно отыскать объект на карте.
Нажав на интересующий участок, вы получите всплывающее окно с информацией, включая удельный показатель кадастровой стоимости за квадратные метры жилья.
Почему кадастровая стоимость может быть завышена и как ее оспорить
Кадастровая оценка может не соответствовать рыночной цене по нескольким причинам:
Использование устаревших или обобщенных данных.
Отсутствие учета реального состояния объекта (например, аварийное состояние, отсутствие инфраструктуры).
Неправильная установка параметров — площадь, этаж, год постройки.
Региональные разрывы: в малых городах стоимость может быть близка к столичным уровням, что не соответствует реальности.
Пример: квартира в малом городе, расположенная на первом этаже, с низкой инфраструктурой, может иметь кадастровую стоимость 15 млн руб., тогда как рыночная — 7 млн руб. Этот разрыв в 8 млн руб., который приводит к чрезмерной налоговой нагрузке.
Для оспаривания кадастровой стоимости по ст. 22 ФЗ от 03.07.2016 № 237-ФЗ необходимо:
Подтвердить, что стоимость превышает рыночную.
Заказать независимую рыночную оценку у лицензированного оценщика с электронной подписью.
Подать заявление в специальную комиссию при Росреестре или в суд.
Для этого понадобится заявление с указанием оснований, выписка из ЕГРН с кадастровой стоимостью, документы о правах собственности на недвижимость (договор, свидетельство) и отчет о рыночной оценке, дата составления которого совпадает с датой ГКО.
Процедура бесплатна, срок обращения по ст. 21 ФЗ от 03.07.2016 № 237-ФЗ — до 5 лет с момента внесения стоимости в ЕГРН. Решение комиссии или суда вступает в законную силу через месяц. При снижении кадастровой стоимости пересчитываются налоги на имущество.
Для расчета каких налогов нужна кадастровая стоимость
Кадастровая стоимость является отправной точкой для расчета ряда обязательных платежей и сборов. Рассмотрим наиболее важные из них подробнее.
Имущественный налог. Его размер определяется исходя из актуальной кадастровой оценки недвижимости на начало календарного года, в течение которого производится уплата. Для физических лиц федеральная ставка варьируется: для большинства жилой недвижимости — 0,1% по пп. 1 п. 2 ст. 406 НК, для офисных и торговых зданий, помещений по пп. 2 п. 2 ст. 406 НК — 2%. В регионах могут быть установлены другие ставки.
НДФЛ при продаже жилого помещения. Если собственник реализует недвижимость ранее истечения минимального срока владения (обычно пять лет, три года — если квартира является единственным жильем), он обязан выплатить государству 13% от полученного дохода (при доходе до 2,4 млн руб., затем 15% с превышения). Важно отметить, что если договор купли-продажи зафиксировал цену ниже уровня 70% кадастровой стоимости объекта, налог исчисляется именно с повышенной суммы.
Оплата нотариальных услуг. Оформление сделок с недвижимым имуществом сопровождается выплатой нотариусам фиксированного сбора плюс процент от общей суммы договора (не превышающий 20 тыс. руб.). Тарифы нотариуса зависит от цены имущества, указанной в соглашении сторон: рыночная цена повышает тариф, тогда как кадастровая снижает расходы.
Земельный налог. Ежегодный сбор взимается в пределах ставки от 0,3 до 1,5% от установленной государством кадастровой стоимости земельного участка. Величина процента дифференцирована в зависимости от целевого назначения земли.
