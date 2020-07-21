Зачем нужен вводный инструктаж при приеме на работу

В любой сфере деятельности организации — от офиса до производства нужно позаботиться об охране труда сотрудников. Форс-мажорные ситуации на рабочих местах влекут за собой множество проблем, проверок, а, бывает, и штрафов. Поэтому вводный инструктаж по технике безопасности при приеме на работу — не формальность. О нюансах этого мероприятия рассказывают специалисты Бухгалтерии.ру.

Задачи вводного инструктажа

Обязанность работодателей ознакомить сотрудников с требованиями по охране труда регламентируется ст. 225 ТК РФ. При вводном инструктаже нужно знакомить сотрудника:

со структурой организации; с трудовым распорядком;

с оборудованием и технологией производства;

с особенностями склада, территории и транспорта;

с мерами пожарной безопасности, с инструкциями по охране труда и технике безопасности.

В каждой организации эти пункты разные.

Понятия «инструктаж» и «обучение» работников не идентичны. В процессе инструктажа нужно довести до работника действующие нормы и правила. Проведение инструктажа — обязанность работодателя. А обучение сотрудников работодатели могут проводить на свое усмотрение.

Нормативные акты по проведению инструктажей

Порядок проведения инструктажей и виды инструктажей по охране труда регламентируются ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (далее — ГОСТ 12.0.004-2015) и Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденном постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

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Для кого нужно проводить вводный инструктаж

Перечень лиц, которые должны получить инструкции от работодателя, приведен в абзаце 1 п. 2.1.2 Порядка обучения.

К ним относятся:

граждане, вновь принимаемые на работу;

командированные в организацию работники;

временные работники; специалисты из сторонних компаний, выполняющие работы на выделенном участке;

студенты, проходящие производственную практику;

другие лица, которые участвуют в производственной деятельности.

Допускать к работе лиц, которые не прошли вводный инструктаж, работодатель не имеет права.

Кто проводит вводный инструктаж

Лица, которые могут инструктировать новых сотрудников по охране труда, перечислены в п. 2.1.2 Порядка обучения. Это могут быть:

руководитель организации;

специалист по охране труда;

сотрудник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности.

Сотрудник, который проводит инструктаж, должен пройти обучение и проверку знаний по охране труда в аккредитованном образовательном центре.

Если директор является единственным учредителем фирмы и с ним заключен трудовой договор, он должен провести вводный инструктаж самому себе (письмо Роструда от 27.04.2017 № ПГ/08346-03-3).

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Программа вводного инструктажа

Работодатель самостоятельно разрабатывает программу по проведению инструктажа с учетом специфики деятельности компании. Примерный перечень вопросов для составления программы можно найти в приложении Б к ГОСТ 12.0.004-2015.

В программе перечисляется перечень вопросов, которые нужно довести до инструктируемого лица, и время, на них отведенное.

Такую программу нужно утвердить приказом по организации. В приказе нужно указать сотрудника, отвечающего за проведение инструктажа. Такого сотрудника нужно ознакомить с приказом, где работник должен поставить подпись и дату ознакомления.

Журнал вводного инструктажа

Итак, сотрудник ознакомлен с требованиями охраны труда, успешно устно ответил на вопросы — вводный инструктаж по технике безопасности закончен. Об этом нужно сделать запись в специальном журнале регистрации. В такой записи должны быть дата инструктажа, сведения об инструкторе и инструктируемом, структурное подразделение организации, где будет трудиться сотрудник, подписи указанных лиц.

Административная ответственность

Статья 5.27.1 КоАП РФ регламентирует ответственность при допуске к исполнению трудовых обязанностей лицо без прохождения инструктажа.

К должностному лицу или предпринимателю может быть применен штраф в размере от 15 000 до 25 000 рублей. Для организации штраф больше — от 110 000 до 130 000 рублей.