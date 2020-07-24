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«Ночной бухгалтер». Где бухгалтеров выдают за роботов (да-да, не наоборот)

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Пятничный «НБ»: смешной и про американцев. Что еще надо?

Бухгалтерские галеры

Один стартап выдавал команду бухгалтеров за искусственный интеллект.

Американские остапы бендеры насобирали инвестиций $100 млн. И шесть (!) лет выдавали офис из десяткой старых-добрых живых бухгалтеров за инновационный сервис.

Ну, и кто после этого будет говорить о смерти профессии? Уж если в США не прогорело...

В России вообще роботов недолюбливают. Поэтому предложили ввести на них НДФЛ.

Предложи мне еще!

А потом догони и еще раз предложи.

Депутаты не из «Единой России», которым только и остается, что хайповать, предложили ввести ежемесячные выплаты по 10 000 руб. на детей.

31 июля пройдет вебинар «Налоговое планирование и оптимизация».

Узнаете:

— как не попасть на выездную камеральную проверку;

— как построить расчетные таблицы по планированию и прогнозированию налогов;

— какие инструменты планирования использовать и с чего начать.

В завершении вебинара можно будет задать вопрос эксперту в области учета.

Участие бесплатное. Оставить заявку

Отчетность. Отчетность. Отче-е-е-тность (на мотив «Констанции»)

Росстат считает, что без статистики жить нельзя и утвердил три новые формы о движении основных средств.

Но это еще когда сдавать. А вот РСВ уже-уже.

Ловите мануал про расчету за первое полугодие 2020 года. Там рассказываем про особенности заполнения по льготным тарифам.

Ваша человечная редакция

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