«Ночной бухгалтер». Где бухгалтеров выдают за роботов (да-да, не наоборот)

Пятничный «НБ»: смешной и про американцев. Что еще надо?
Бухгалтерские галеры
Один стартап выдавал команду бухгалтеров за искусственный интеллект.
Американские остапы бендеры насобирали инвестиций $100 млн. И шесть (!) лет выдавали офис из десяткой старых-добрых живых бухгалтеров за инновационный сервис.
Ну, и кто после этого будет говорить о смерти профессии? Уж если в США не прогорело...
В России вообще роботов недолюбливают. Поэтому предложили ввести на них НДФЛ.
Предложи мне еще!
А потом догони и еще раз предложи.
Депутаты не из «Единой России», которым только и остается, что хайповать, предложили ввести ежемесячные выплаты по 10 000 руб. на детей.
31 июля пройдет вебинар «Налоговое планирование и оптимизация».
Узнаете:
— как не попасть на выездную камеральную проверку;
— как построить расчетные таблицы по планированию и прогнозированию налогов;
— какие инструменты планирования использовать и с чего начать.
В завершении вебинара можно будет задать вопрос эксперту в области учета.
Участие бесплатное. Оставить заявку
Отчетность. Отчетность. Отче-е-е-тность (на мотив «Констанции»)
Росстат считает, что без статистики жить нельзя и утвердил три новые формы о движении основных средств.
Но это еще когда сдавать. А вот РСВ уже-уже.
Ловите мануал про расчету за первое полугодие 2020 года. Там рассказываем про особенности заполнения по льготным тарифам.
Ваша человечная редакция