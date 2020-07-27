«Ночной бухгалтер». Новый вид налоговой уголовки для бухгалтеров и директоров

В УК внесут статью о налоговом мошенничестве.
УК не резиновый!
Следственный комитет считает, что кодексу очень не хватает статьи о налоговом мошенничестве. Сейчас есть разночтения в трактовках статей об уклонении (199 УК) и хищении путем обмана (159 УК).
Новая статья, по замыслу следователей, перестанет путать судей и юристов.
А вот мы не уверены...
Еще СК раскрыл отрасли, где больше всего налоговых схем: строительство, торговля, транспорт.
Как бухгалтеру спасти бизнес
Росстат сказал, что в России убыточно каждое третье предприятие.
Эксперты уверены, что грамотный управленческий учет поможет спасти бизнес.
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Мы рады. Все рады
Дети пойдут 1 сентября в обычные, а не виртуальные школы. Об этом сегодня четко заявил министр просвещения.
Дистанционку ставить на рельсы не собираются. «Но некоторые ее формы будут применяться», — добавил министр.
Вот и ладненько.
29 июля пройдет вебинар «Как заставить работать фирму на себя?».
Главный вопрос, на который ответим, — каким механизмом воспользоваться, чтобы организовать заказ и доставку продукции для покупателя наиболее комфортно.
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100 млн
Столько запросов в сутки будет способен обрабатывать новый портал Госуслуг.
5 минут
И все новости прошлой недели — усвоены.
Ваш любимый недельный обзор «Клерка»:
Осторожней с онлайн-кассами: налоговики выйдут на оперативные проверки. УСН сильно изменят