«Ночной бухгалтер». Новый вид налоговой уголовки для бухгалтеров и директоров

В УК внесут статью о налоговом мошенничестве.

УК не резиновый!

Следственный комитет считает, что кодексу очень не хватает статьи о налоговом мошенничестве. Сейчас есть разночтения в трактовках статей об уклонении (199 УК) и хищении путем обмана (159 УК).

Новая статья, по замыслу следователей, перестанет путать судей и юристов.

А вот мы не уверены...

Еще СК раскрыл отрасли, где больше всего налоговых схем: строительство, торговля, транспорт.

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Росстат сказал, что в России убыточно каждое третье предприятие.

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Дети пойдут 1 сентября в обычные, а не виртуальные школы. Об этом сегодня четко заявил министр просвещения.

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Столько запросов в сутки будет способен обрабатывать новый портал Госуслуг.

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И все новости прошлой недели — усвоены.

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