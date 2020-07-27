Осторожней с онлайн-кассами: налоговики выйдут на оперативные проверки. УСН сильно изменят. Неделя на «Клерке»

Налоговики железной хваткой возьмутся за ККТ: они полностью переписывают правила по проверкам касс. Смогут из-за ККТ даже блокировать ваши сайты. Для слетевших с упрощенки появится переходный период. Главное за неделю на «Клерке».
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Подглядывать, подслушивать, мониторить: новый законопроект о том, как налоговики будут проверять ККТ
Переходный период при УСН. Что это такое?
ТОП новостей
- Пошли проблемы с электронными трудовыми. Путаница;
- Работникам старше 40 лет дали ежегодный выходной для диспансеризации;
- Безналичные деньги признаны имуществом. Внесли поправки в НК;
- В счете-фактуре надо будет указывать РНПТ, а в декларацию по НДС включать новую информацию. Из-за прослеживаемости товаров
«Ночной бухгалтер»
За 20 июля: Кассовый 54-ФЗ отменяют. Революционные замашки ФНС;
За 21 июля: Предотпускные Госдумовские законы: плюс один выходной, переходный период при УСН и бумажные коробочки;
За 22 июля: Самозанятость защищает от налоговиков. За отпуск в России будут давать деньги;
За 23 июля: Вылезают первые косяки электронных трудовых книжек. Просыпается зверский аппетит на налоговые сборы;
За 24 июля: Где бухгалтеров выдают за роботов (да-да, не наоборот).
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Про монополизм, отношение к слухам и детскую смертность малого бизнеса: «Клерк» поговорил с «БухСофтом»
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1. По новой Конституции дети должны заботиться о родителях. Что будет с пенсиями?
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