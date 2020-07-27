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Осторожней с онлайн-кассами: налоговики выйдут на оперативные проверки. УСН сильно изменят. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налоговики железной хваткой возьмутся за ККТ: они полностью переписывают правила по проверкам касс. Смогут из-за ККТ даже блокировать ваши сайты. Для слетевших с упрощенки появится переходный период. Главное за неделю на «Клерке».

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1. Власти готовят революцию в законодательстве о контрольно-кассовой технике. Они хотят отменить закон 54-ФЗ о применении ККТ и перенести все правила в Налоговый кодекс:

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2. В правила применения УСН внесли серьезные изменения. Закон с поправками в Налоговый кодекс был принят Госдумой 21 июня 2020 г.
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За 21 июля: Предотпускные Госдумовские законы: плюс один выходной, переходный период при УСН и бумажные коробочки;

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За 23 июля: Вылезают первые косяки электронных трудовых книжек. Просыпается зверский аппетит на налоговые сборы;

За 24 июля: Где бухгалтеров выдают за роботов (да-да, не наоборот).

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