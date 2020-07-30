«Карантин нам даже немного помог выбрать верный путь»: интервью с председателем правления VestaBank

Оказалось, что на самом деле действовать следует через компании, которые работают с самозанятыми, именно им необходимо помогать, предоставлять финансовое сопровождение.

— Почему именно самозанятые, а не просто сотрудники?

— Потому что брать курьера в штат — это большой объем документооборота, трудовое законодательство, высокая налоговая нагрузка. При этом курьер сегодня хочет работать курьером, а завтра уже передумал, то есть неизбежна текучка кадров. Курьеры-ИП на подряде также, как оказалось, не лучший вариант, но уже для самих курьеров. ИП — это неизбежный налоговый учет, отчетность, то есть нужно прибегать к услугам бухгалтера.

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Работа же с самозанятым курьером не усложняет жизнь компании, и сам человек не обременит лишним документооборотом.

— Что конкретно вы делаете?

— Открываем счет потенциальному самозанятому в офисе компании или у нас в банке, через наше приложение регистрируем его самозанятым. В дальнейшем при каждой выплате мы генерируем чеки (специальный фискальный документ при налоге на профессиональную деятельность) и отправляем их клиенту. Ну и, самое главное, мы гарантируем оплату самозанятым налога. Хотя продукт достаточно простой, но цена его очень привлекательна для ведущих игроков этого рынка. Неспроста с нами сегодня самые крупные игроки рынка доставки. Уверен, мы будем занимать весомую долю в этом сегменте.

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— А с точки зрения антиотмывочного закона 115-ФЗ самозанятые считаются юридическими лицами? Или физическими?

— Физическими лицами, продающими результаты своего труда.

— Чем «Веста» отличается от других банков? Он всегда был «только для малого бизнеса»?

— Мы не банк только для малого бизнеса, «Веста» банк универсальный, обслуживает как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Мы, конечно же, отличающемся от других банков, от своих «одноклассников».

Главное отличие — мы очень много, существенно больше сопоставимых по размерам банков, инвестируем в технологии.

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— Был момент, когда думали, что попадете под чистку ЦБ, которая проходила последние годы?

— Нет, мы выполняли все требования регулятора, такого страха не было. Были иные опасения, что мы не выдержим конкурентной борьбы. Бытовало расхожее мнение, что бизнесу нет смысла открывать счета в небольших банках, у них все равно отберут лицензию. Приходилось доказывать своей репутацией и продуктами, что с нами работать стоит.

— Что, на ваш взгляд, определяет выбор банка сейчас для начинающего предпринимателя: тарифы, технологии, лояльность в блокировках (по отзывам в интернете), реклама или сарафанное радио?

— Обычно человек, решивший стать предпринимателем или самозанятым, сначала смотрит тот банк, где он обслуживается как физлицо. Если там нет подходящего банковского продукта, он изучает предложения других банков, спрашивает знакомых. И выбирает обычно тот банк, кто схож с его банком для физлица, где схожий интерфейс в ДБО и т.д.

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— Очень много негатива на банки в последнее время вылилось из-за участившихся блокировок по 115-ФЗ, но мало говорилось про то, какие драконовские штрафы дает регулятор за нетщательный контроль.

— Давайте сначала определимся — почему столько споров и претензий клиентов к банкам? Клиент чувствует некую несправедливость, что ему необоснованно остановили операцию, отключили ДБО и т.д. Но несправедливость — понятие относительное.

Например, директор компании может считать несправедливыми налоги на фонд оплаты труда, и потому обналичивание денежных средств для него — это нормальная деятельность. И если банк это нормой не считает, то возникает непонимание.

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— И как вы действовали?

— Мы сразу, на этапе открытия счета объясняли клиентам, что у нас нулевая толерантность к незаконным схемам. Что, хотя мы и небольшой банк, но комплаенс у нас выстроен серьезный. И в итоге изначально оставались клиенты, не готовые оптимизировать. Или те, кто сознательно шел на риск и знал об этом.

— Становятся ли банки терпимее к клиентам по 115-ФЗ? Или все не меняется и меняться не будет, просто все уже привыкли и перестали говорить об этом?

— Терпимее — не совсем верный термин. Я нередко слышу, что банки необоснованно блокируют счета. Однако по факту на сегодняшний день в большинстве банков процедуры выявления сомнительных операций уже столь четко выстроены, что ошибки крайне редки. А по мере более четкого понимания клиентами правил игры ошибок все меньше.

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— Изменяется ли что-то в настроении ЦБ? Стал ли он лояльнее?

— На сегодняшний день Банк России уже достаточно серьезно вычистил банковский сектор от недобросовестных игроков. Сейчас достаточно консультировать тех, кто не понимает, не разобрался как применять, анализировать и контролировать. ЦБ очень взвешенно применяет регуляторное воздействие/

— Каким вы видите «Весту» через 5 лет?

— Думаю, мы будем на слуху у всех, кто взаимодействует с финтехом, технологичными банками. Надеюсь, мы очень красиво встроимся в систему взаимоотношений между клиентом и поставщиком услуг, или потребителем, производителем, чтобы сопровождать всю цепочку. Я настроен оптимистично.

— Ваше отношение к эпопее СБП Сбербанка? И вообще к СБП?

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— Система быстрых платежей — это нужная, верная и очень полезная для рынка инфраструктура, так как теперь есть возможность для каждого клиента дотянуться до продуктов любого банка.

Понятно, почему Сбербанк боролся до последнего, защищая свой платежный контур, чтоб клиенты получали продукты внутри него. Теперь в этом контуре существует брешь.

Думаю, СБП очень сильно изменит расстановку сил в банковской отрасли, впереди активное внедрение QR- кодов, дальше зарплаты. У СБП много перспектив развития.

— Мне кажется, пока говорить рано. Бизнес выжил, продажи растут, но последствия для бизнеса мы еще долго будем разгребать. Для малого и микробизнеса все это было очень тяжело — надо было платить зарплату, а выручка около нуля. Надо пожелать много сил и терпения чтоб с этим разобраться.