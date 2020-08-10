Как посмотреть трудовую книжку в электронном виде

Где посмотреть электронную трудовую книжку? Актуальный вопрос работающих граждан, решивших идти в ногу со временем и перейти на цифровой формат документа, подтверждающего трудовой стаж. Из статьи вы узнаете, как проверить электронную трудовую книжку легко и в максимально короткие сроки.

Как посмотреть электронную трудовую книжку

Несмотря на то что электронные книжки хранятся в ПФР, работники не лишены возможности ознакомиться с их содержанием. Законом предусмотрено несколько способов, как работнику посмотреть электронную трудовую книжку:

направить запрос в ПФР;

запросить через МФЦ;

обратиться к своему работодателю;

запросить через портал «Госуслуги».

Ответом на запрос будет выписка из ЭТК. Она может быть в электронном или бумажном формате. Бумажные варианты предоставляют ПФР, МФЦ и работодатель. Электронная выписка доступна на сайте ПФР, портале «Госуслуги» и у работодателя.

Сведения о трудовой деятельности в электронном виде заверяются ЭЦП и являются официальным документом, т. е. имеют такую же юридическую силу, что и бумажная выписка с печатью и подписью должностного лица.

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Получение выписки у работодателя имеет нюансы. Он может предоставить сведения о трудовой деятельности только на своем предприятии, данные других работодателей ему не доступны. Получить полную информацию о трудовом стаже на всех местах работы можно только в ПФР, МФЦ и на Госуслугах.

Напомним, что ЭТК содержит информацию о стаже с 01.01.2020. Данные за предыдущие годы есть только в старой традиционной книжке, в цифровую форму они не включаются.

Рассмотрим подробнее способы получения электронных документов.

Получение сведений онлайн

Самый простой и быстрый способ ознакомиться с записями в ЭТК — получить электронную выписку на сайте ПФР или портале «Госуслуги». Учетная запись на Госуслугах необходима в обоих случаях.

На сайте ПФР надо зайти в личный кабинет гражданина, авторизовавшись через портал «Госуслуги», и выбрать соответствующий запрос.

Результат будет готов практически сразу. Полученные сведения можно распечатать или сохранить на своем компьютере. Также они сохранятся в личном кабинете, где их можно будет посмотреть в любой момент.

Чтобы посмотреть электронную трудовую книжку на Госуслугах, нужна подтвержденная учетная запись на портале. Найти нужную услугу можно двумя путями:

Услуги — Органы власти — ПФР — Выписка из электронной трудовой книжки;

Услуги — Категории услуг — Работа и занятость — Трудовое право — Выписка из электронной трудовой книжки.

Ожидание ответа займет не более 5 минут. Где посмотреть электронную трудовую книжку в Госуслугах?

В разделе «Уведомления» надо найти свой запрос сведений о трудовой деятельности и открыть его, внутри будут полученные файлы выписки из ЭТК. Их можно сохранить на компьютере или отправить по электронной почте.

Как посмотреть трудовую книжку в электронном виде у работодателя

Если вас интересуют записи только по текущему месту работы и в полной выписке из ЭТК нет необходимости, можно запросить сведения у работодателя. Для этого надо подать письменное заявление, в котором указывается требуемый формат выписки (электронный или бумажный).

Но следует иметь в виду, что ЭТК в электронном виде работодатель выдаст только при наличии у него усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). При ее отсутствии выдается бумажный вариант.

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Внимание! Если вы не отказались от бумажной книжки, выдавать сведения из ЭТК работодатель не обязан (письмо Минтруда РФ от 16.06.2020 № 14-2/ООГ-8465).

В течение трех рабочих дней вам выдадут форму СТД-Р с информацией о вашей трудовой деятельности в организации (ст. 66.1 ТК РФ).

При увольнении форма СТД-Р выдается в обязательном порядке всем сотрудникам, перешедшим на ЭТК. Запрос работника в этом случае не требуется. Если впоследствии вы потеряете документ, в повторной выдаче вам могут отказать. Предоставлять сведения из ЭТК уволенным сотрудникам работодатель не обязан.

В такой ситуации лучше обратиться в ПФР, на Госуслуги или в МФЦ и получить полную выписку.

Как посмотреть ЭТК, если нет учетной записи на Госуслугах

Для тех, кто не зарегистрирован на Госуслугах или по техническим причинам не может получить выписку онлайн, рассказываем, где можно посмотреть электронную трудовую книжку в этом случае.

Можно получить бумажную выписку из ЭТК в ПФР или МФЦ. Для этого придется посетить ближайшее отделение ПФР или МФЦ, обращаться по месту регистрации не нужно. Порядок выдачи сведений из ЭТК утвержден постановлением Правления ПФР от 21.01.2020 № 46па.

Запрос можно подать лично или через законного представителя. Для этого понадобится паспорт и заявление, бланк которого можно скачать по ссылке в начале статьи. Если запрос подает представитель, дополнительно потребуются его паспорт и документ, подтверждающий его полномочия. ПФР выдаст ответ сразу. Забрать выписку из МФЦ можно через несколько дней.

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Итак, если возник вопрос, где посмотреть трудовую книжку в электронном виде, зайдите на сайт ПФР или портал «Госуслуги». Это самый простой и быстрый способ ознакомиться с записями в ЭТК.

Сведения о трудовой деятельности у текущего работодателя можно запросить у него. Электронную версию сведений вам выдадут только при наличии УКЭП. Если такой подписи у работодателя нет, он оформит бумажную выписку.

При отсутствии возможности запросить сведения из ЭТК онлайн следует обратиться в любое отделение ПФР или МФЦ.