Суточные в командировке. Вопросы начисления и выплаты

Сотруднику организации, убывшему для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (в командировку), компенсируются понесенные им дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, именуемые суточными (ст. 168 ТК РФ, п. 11 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).

И почему-то сложилось устойчивое мнение, что: суточные платятся сотруднику для того, чтобы в командировке ему было на что покушать;

размер суточных должен быть одинаковым для всех сотрудников организации.

Однако это не совсем так.

Начнем с того, что затраты на питание, одежду и другие личные потребности работника — его личные проблемы. Он получает зарплату, и сам решает, куда и как ее тратить. То, что он в командировке, еще не значит, что родная контора в это время обязана его кормить. Оплатить проезд в командировку и назад, проживание и другие, документально подтвержденные расходы, которые он вынужден нести только потому, что выполняет работу вне места проживания — обязана, а вот кормить — отнюдь.

Тем более, что и рацион питания у каждого свой. Кому-то на весь день достаточно бутылки кефира и полбатона, ну а кто-то не мыслит обеденного меню без дефлопе с семечками кациуса и крутоном (не путать с гренкой: ведь гренка не может стоить восемь долларов, а крутон — может).

📌 Реклама

Суточные же выдаются на компенсацию тех расходов, которые нельзя заранее учесть и документально подтвердить которые не представляется возможным.

Например, затраты на проезд в общественном транспорте в месте командирования, шоколадка, по старой доброй традиции, вручаемая секретарше начальника, с которым надо будет общаться, телефонные переговоры со своим руководством по личному мобильному телефону, и т. д., и т. п., и пр. Все эти расходы документально подтвердить весьма сложно, а зачастую даже теретически невозможно. В месте постоянной работы они бы не возникли, а компенсировать их сотруднику необходимо. Ведь они однозначно направлены на решение тех задач, для которых сотрудник и был направлен в командировку.

Автор еще застал те времена, когда суточные жестко регламентировались (и сам ездил в командировки, получая суточные в размере 2 руб. 60 коп., а в Заполярье или на Дальнем Востоке — 3 руб. 50 коп.).

В настоящее время для целей налогообложения прибыли размер суточных определяется только волеизъявлением организации (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Верхнего и нижнего предела не установлено.

Но при этом следует учесть, что если при командировках внутри страны размер суточных в организации превышает 700 руб., а при командировках за границу — 2500 руб., то сумма превышения увеличивает доход сотрудника, облагаемый НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).

Кроме того, с превышающей этот размер суммы необходимо будет начислить и страховые взносы, за исключением взносов на травматизм (п. 2 ст. 422 НК РФ).

Суточные платятся за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.

📌 Реклама

Если по условиям командировки сотрудник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются (там же).

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководством организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, необходимости создания работнику условий для отдыха и других объективных условий.

Днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного средства — поезда, самолета, автобуса, парохода и т. п. — от места (населенного пункта) постоянной работы (а не места проживания сотрудника) (п. 4 Положения).

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее — последующие сутки.

Если поезд отправляется 05.09. в 23.59, то сотрудник убыл в командировку 05.09. Если же состав отправляется на 4 минуты позже, то есть в 00.03, то это уже 6 сентября — следующие сутки.

При нахождении станции, пристани или аэропорта за чертой населенного пункта следует учесть время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

📌 Реклама

При этом еще раз обратим внимание, что под населенным пунктом признается место нахождения организации, а не место жительства сотрудника.

То есть, согласно п. 4 Положения сотрудник (пусть и в три часа ночи) в командировку формально убывает с места постоянной работы, а не из дома. И время, необходимое для того, чтобы добраться до аэропорта, рассчитывается, исходя из маршрута: «Работа — Аэропорт», а не «Дом — Аэропорт».

Перед посадкой в самолет в аэропорту необходимо пройти регистрацию и личный досмотр.

Регистрация, как правило, начинается за 2 часа до времени вылета, указанного в билете и прекращается за 40 минут до отправления самолета. Пассажиры, опоздавшие на регистрацию или посадку в самолет, к полету не допускаются.

Следовательно, к времени, необходимому для того, чтобы добраться до аэропорта (в среднем это где-то час), необходимо прибавить еще час на прохождение регистрации, досмотра и ожидании объявления о посадке в самолет.

В поезд же можно сесть за три минуты до отправления, равно как и в автобус.

Если проездные документы отсутствуют, то срок пребывания в командировке может быть подтвержден документами по найму жилого помещения в месте командирования (п. 7 Положения).

А вот если сотрудник не может предъявить и документов о проживании, то срок пребывания в командировке он должен подтвердить служебной запиской либо иным документом принимающей стороны о фактическом там нахождении (п. 7 Положения).

Такой документ может быть составлен в произвольной форме. Но по сути своей он является дубликатом командировочного удостоверения, обязательное наличие которого была отменено с 08.01.2015 постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 № 1595.

📌 Реклама

Поэтому, по мнению автора, оптимально при направлении сотрудника в командировку по-прежнему выписывать ему командировочное удостоверение. Образцом, как и ранее, может служить форма Т-10, утвержденная постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.

День прибытия из командировки считается в аналогичном порядке, то есть по проездному документу, где также указано время пребывания.

Но здесь уже времени, чтобы добраться от аэропорта до места постоянной работы, не дается.

И если самолет приземляется в 23.59 (по билету), то уже этот день должен считаться последним. Хотя добираться ночью, вероятно, будет несколько сложнее, чем среди бела дня. Хотя, при очень большом желании, теоретически можно взять в аэропорту справку, что фактическое приземление было в 00.07.

И за все дни между этими двумя датами сотрудник должен получить суточные, исходя из той суммы, которая установлена локальным нормативным актом организации.

При однодневных командировках внутри России, как было сказано выше, суточные не выплачиваются (п. 11 Положения № 749).

В этой связи вспоминается случай из личной практики автора (в бытность его службы в должности старшего инспектора-ревизора одного из строительных управлений Министерства Обороны СССР). Он может быть актуален и в нынешнее время.

При проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности одного из подчиненных управлений, дислоцировавшегося в г. Ленинграде (так тогда назывался г. Санкт-Петербург) был проверен авансовый отчет сотрудника, направленного в служебную командировку в вышестоящее управление в г. Москву.

Согласно командировочному удостоверению дата убытия из командировки 06 сентября, дата прибытия — 08 сентября.

Сотруднику компенсирована стоимость билетов и начислены суточные за трое суток.

При проверке приложенных к отчету проездных документов (билетов) установлено, что время отправления поезда «Ленинград-Москва» 07 сентября в 00.07.

Время убытия из Москвы — 07 сентября в 16.40, и время прибытия в Ленинград — 07 сентября в 23.40.

Таким образом, срок пребывания в командировке — одни сутки (07 сентября), и суточные начислению и выплате не подлежат.

В акте ревизии данное нарушение было отмечено, и руководству управления было предписано взыскать с данного сотрудника излишне выплаченную ему сумму.

Аналогичная ситуация вполне возможна и в современных условиях.

Теперь по второму сложившемуся устойчивому заблуждению, что размер суточных должен быть равным для всех сотрудников, независимо от региона командирования, должности, стажа, гендерных предпочтений и пр.

Он может быть таковым, но не должен.

Руководство может варьировать суточные в зависимости от региона командирования. Например, при командировках в Вологду суточные будут больше, чем для тех, кто поехал в Керчь (или наоборот).

Доказывать налоговикам, либо кому-то еще правильность таких действий организация в этой ситуации не обязана.

Кроме того, никто не запрещает устанавливать размер суточных в зависимости от должности. То есть суточные директора или его заместителей могут превышать суточные начальников отделов. А у тех, в свою очередь, быть больше, чем у рядовых сотрудников.

Или, опять таки, наоборот. Самые большие суточные могут быть у рабочих лошадок, которые и дают прибыль предприятию, а у не тех, чья задача направлять и воодушевлять.

📌 Реклама

Но в этом случае, по мнению автора, как и при установлении должностного оклада (тарифной ставки) размер суточных должен быть указан в трудовом договоре. И о нем будут знать только трое: руководитель, сотрудник и бухгалтер.

К выводу о том, что размер суточных может быть дифференцированным, в том числе и в зависимости от должности или других факторов, автор пришел еще в уже дплеком 2008 году (когда Федеральным законом от 22.07.2008 № 158-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 № 1043 с 01.01.2009 были отменены нормы суточных, установленные постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 93).

Тогда на него обрушились обвинения в призыве к дискриминации, нарушению принципа социальной справедливости, и еще во многих смертных грехах.

Хотя о какой дискриминации идет речь?

Никто не возмущается (по крайней мере, вслух), когда двум сотрудникам на одинаковых должностях и выполняющим одинаковую работу с одинаковым (ну, по мнению одного из них) результатом должностные оклады установлены разные. И, возможно, разница эта может быть весьма существенной. То же самое и с суточными. Начальству виднее, кто какие расходы несет в командировке и кому и как их возмещать.