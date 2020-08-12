Как бухгалтеру вести себя на допросе в ОЭБиПК и СК

Едва ли можно встретить бухгалтера, который не был в полиции и не давал пояснения по финансово-хозяйственной деятельности компании. Такой интерес со стороны силовиков понятен и обусловлен, прежде всего, тем, что бухгалтер — важнейший источник информации, необходимой для выявления и расследования преступлений экономической направленности.

Более того, в некоторых случаях, например при расследовании налоговых преступлений, именно его могут привлечь к уголовной ответственности. Также часто возникают ситуации, когда бухгалтер и директор компании, по мнению следственных органов, участвуют в совершении преступления совместно, образуя, так называемую «группу лиц по предварительному сговору».

Таким образом, существует достаточное количество поводов для интереса правоохранителей, а потому умение выстроить правильную тактику взаимодействия с силовыми структурами в современных реалиях становится одной из тех компетенций, которой должен обладать бухгалтер.

Настоящая статья поспособствует в ее формировании.

Прежде всего, необходимо понимать два главных аспекта:

во-первых, с помощью каких действий от бухгалтера может быть получена устная информация;

с помощью каких действий от бухгалтера может быть получена устная информация; во-вторых, какие ошибки при взаимодействии с правоохранителями могут существенно увеличить уголовно-правовые риски, как у руководства компании, так и лично у бухгалтера.

С какими действиями сталкивается бухгалтер?

Существует два способа получения устной информации: опрос и допрос.

Первый является оперативно-розыскным мероприятием, второй — следственным действием. Помимо созвучности названия, они очень схожи по существу и сводятся к предоставлению информации на вопросы оперативника или следователя. Однако, с юридической точки зрения, указанные действия отличаются и бухгалтеру важно понимать эту разницу, так как его конкретные права и обязанности зависят от того, вызван ли он на допрос или опрос.

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Первое отличие состоит в том, что, как правило, оперативно-розыскные мероприятия (в том числе и опрос) проводятся до возбуждения уголовного дела, следственные действия (в нашем случае допрос) — после возбуждения уголовного дела.

Второй важный момент сводится к тому, что гласные оперативно-розыскные мероприятия не предполагают какого-либо принуждения и могут быть проведены только с согласия лиц, чьи права они затрагивают.

При осуществлении следственных действий, напротив, у правоохранителей имеется возможность их принудительной реализации, даже если лицо, в отношении которого оно проводится, против этого возражает.

Обозначенный тезис основывается на правиле о том, что любое ограничение прав, свобод и законных интересов человека допустимо только по основаниям и в порядке, предусмотренном законом.

Иными словами, в законе должны содержаться конкретные правовые нормы, предоставляющие силовикам возможность ограничивать права лиц при проведении конкретных мероприятий, в том числе и полномочие на их принудительное осуществление. Действующее законодательство не предусматривает таких ограничений применительно к опросу и содержит такие ограничения для допроса.

Учитывая изложенные различия, формулируются и юридические особенности рассматриваемых мероприятий.

Опрос — проводится до возбуждения уголовного дела, для его производства требуется согласие опрашиваемого лица. В ходе опроса даются объяснения. Сотрудники полиции имеют право получать от граждан объяснения, а граждане не обязаны их давать, при этом отказаться от дачи объяснений можно без указания причин.

Следует также отметить, что ответственность за отказ от дачи объяснений отсутствует, также как и отсутствует ответственность за неявку на опрос.

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Допрос — следственное действие, проводимое после возбуждения уголовного дела. Для его проведения согласие допрашиваемого не требуется. Лицо вызывается повесткой, в ходе допроса даются показания. Свидетель несет ответственность за отказ от дачи показаний (ст.308 УК РФ) и за дачу заведомо ложных показаний (ст.307 УК РФ). В случае, если свидетель не является на допрос, то его могут принудительно доставить к следователю.

Таковы основные юридические особенности мероприятий, с которыми может столкнуться бухгалтер. Учитывая данные характеристики, необходимо выстраивать правильную тактику взаимодействия с правоохранительными органами и, прежде всего, избегать следующих ошибок.

Какие ошибки совершает бухгалтер?

1. Беспрекословно выполняет требование явиться на опрос (допрос)

Существует несколько способов вызова лица для проведения опроса или допроса: звонок по телефону, направление повестки почтой, вручение повестки либо лично, либо через работодателя или родственников, направление повестки в мессенджерах. Вне зависимости от того, каким образом вам стало известно о необходимости явиться в правоохранительные органы, в первую очередь, следует выяснить в каком мероприятии Вам предстоит участвовать, планируется ли ваш опрос или допрос.

Как правило, для вызова лица правоохранители связываются по телефону. В ходе телефонного разговора постарайтесь узнать вас вызывают на опрос или допрос.

Если вы получили письменное требование (лично, почтой, через мессенджер или работодателя) внимательно ознакомьтесь с ним. При вызове на допрос вы получите повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля. В ней будут указаны номер уголовного дела, дата и время допроса, контактные данные следователя.

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Когда речь идет об опросе, то стандартной формы такого требования не существует и документ может называться по-разному: повестка о вызове на опрос, обязательство о явке, требование о явке на опрос, вызов полиции и т.д.

Узнав, какое действие планируют провести силовики, следует вспомнить, что опрос — добровольное мероприятие. Таким образом, у вас отсутствует обязанность явиться для дачи объяснений в обозначенное в требовании время.

Безусловно, в такой ситуации каждый сам принимает для себя решение, идти на опрос или нет. При возникновении подобных вопросов у наших клиентов мы всегда говорим о том, что лучше сходить на опрос и обозначить свою позицию. Как показывает практика, те, кто принимает решение «бегать» от оперативных сотрудников, в итоге все-таки идет в правоохранительные органы, но только спустя 1-2 месяца и уже после того, как оперативник навестит престарелых родителей, принесет «приглашение» на опрос домой или оставит его у соседей. Весь этот период человек находится в напряжении, переживает, постоянно думает об этом, что однозначно отвлекает от нормальной жизни.

При этом, учитывая добровольность данного ОРМ, необходимо обратить внимание на то, что лицо не обязано бросать все свои дела и по первому требованию силовиков являться на опрос. В случае приглашения для дачи объяснений имеет смысл взять паузу, согласовать время явки со своим адвокатом, после чего предложить оперативнику удобное вам и адвокату время проведения оперативного мероприятия.

Если получен вызов на допрос, то неявка для проведения этого следственного действия может привести к принудительному доставлению лица в следственный отдел. Естественно, возможность осуществить так называемый привод у следователя возникает только в том случае, если повестка о вызове на допрос вручена надлежащим образом. Однако, как показывает практика, каких-либо существенных затруднений в подтверждении надлежащего вручения повестки у силовиков не возникает, тем более что закон предусматривает возможность ее вручения «с помощью средств связи», не уточняя каким образом это может происходить.

Соответственно, вне зависимости от того, как вам сообщили о необходимости явиться на допрос, это следует сделать. Вместе с тем важно помнить несколько практических нюансов.

Не стоит сразу же соглашаться на время и дату допроса, которые указывает следователь, особенно если вам они не подходят. Практика согласования удобного для всех времени является абсолютно нормальной и широко распространенной. В такой ситуации вы можете сослаться на необходимость отпроситься с работы и поставить в известность своего адвоката. В ходе телефонного разговора необходимо проинформировать следователя о том, что как только вы согласуете дату и время с адвокатом и работодателем, вы или адвокат с ним свяжетесь и окончательно договоритесь о точном времени. Конечно, возможны ситуации, когда следователь будет настаивать на явке только в указанные им дату и время. Однако даже в этом случае следует перевести общение со следователем на адвоката.

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Таким образом, основная ошибка бухгалтера при вызове на опрос или допрос — это беспрекословное выполнение требований о явке только в указанные правоохранителями дату и время. Помните, что согласование удобного времени (даже в случае вызова на допрос) не только является стандартной практикой, но и позволяет более тщательно подготовиться к даче объяснений (показаний).

2. Не ставит в известность о вызове руководство компании и адвоката

После того, как бухгалтеру стало известно о предстоящем опросе или допросе, в первую очередь, об этом необходимо проинформировать руководителя компании и адвоката.

Некоторые ошибочно полагают, что вызов в правоохранительные органы — это простая формальность (на это, кстати, могут указать и силовики), а потому не стоит беспокоить директора организации. Однако практика показывает, что интерес правоохранителей редко бывает беспочвенным. Даже если проверка или уголовное дело на самом деле не связаны с Вашей компанией, а например, проводятся в отношении контрагентов, то непроработанные показания (объяснения) могут привлечь внимание и к Вашей организации.

Таким образом, информирование руководства является важным действием, которым не стоит пренебрегать. Более того, своевременно полученная информация не только поможет более детально разобраться в ситуации, но и позволит заранее подготовиться к проведению аналогичных мероприятий в отношении других работников и директора, так как вызов бухгалтера — это лишь первый шаг в процессе проведения проверки деятельности компании.

Этой же логикой следует руководствоваться и в отношении адвоката. После первого контакта с правоохранительными органами переведите все общение на адвоката и привлеките его для подготовки к предстоящему мероприятию, причем по возможности лучше это сделать заблаговременно.

Таким образом, перед опросом (допросом) следует тщательно обсудить позицию по предполагаемым вопросам и тактику действий как с директором компании, так и с адвокатом.

3. Дает объяснения (показания) без разработки защитной позиции

Самой большой ошибкой, которая допускается вызванными на опрос (допрос) лицами, является дача объяснений (показаний) без предварительной проработки и оценки рисков, а также без формирования позиции бухгалтера, а в идеальном варианте позиции всех ключевых работников организации.

Разработка полноценной защитной позиции — довольно трудоемкий процесс, в ходе которого:

анализируется сделка, к которой проявили интерес правоохранители;

определяются источники информации, которые могут быть использованы правоохранителями в качестве доказательств и способы их получения;

устанавливается круг лиц, которых могут вызвать для дачи показаний (объяснений).

После этого анализируются фактические обстоятельства исполнения сделки, определяются источники информации, подтверждающие законность сделки, лица, которые смогут это подтвердить и только после этого складывается понимание, какие именно пояснения максимально снижают уголовные риски, а какие, напротив, поспособствуют их реализации.

Поэтому до того, пока в компании в целом и лично у бухгалтера не будет сформирована позиция, самая эффективная тактика поведения на опросе (допросе) — воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции, не свидетельствовать против себя.

4. Участвует в опросе (допросе) без сопровождения адвоката

После того, как осуществлены все подготовительные мероприятия (согласовано время, разработана позиция или принято решение воспользоваться ст. 51 Конституции), предстоит визит в правоохранительные органы.

При этом, во избежание отступления от выбранной позиции, исключения риска предоставления некорректной и несущей негативные последствия для бухгалтера информации, рекомендуется участвовать в анализируемых оперативно-розыскном и следственном действии в сопровождении адвоката.

Такая необходимость вызвана тем, что работники коммерческих организаций, как правило, не обладают глубокими познаниями в области уголовного права и процесса, силовики же, напротив, не только досконально знают процедуру, но и, имея серьезный опыт, хорошо подготовлены тактически и психологически. Соответственно, в ходе опроса (допроса) могут быть использованы различные уловки, направленные на получение нужной информации. В таком случае присутствие адвоката, как минимум, может предотвратить попытки использования неправомерных методов и тактики ведения опроса (допроса).

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Очень распространено заблуждение о том, что если бухгалтер приходит к правоохранителям с адвокатом, то значит ему точно есть, что скрывать. Однако это не более чем тактический прием, направленный на выведение допрашиваемого из психологического равновесия. В реальности определяющее значение имеет не то, с кем пришел бухгалтер, а то какую информацию он предоставил, отвечая на вопросы.

Следующий важный момент, возникающий в ходе опроса (допроса), — это правильное понимание ст. 51 Конституции. Еще раз напомним, что до того, как разработана полноценная позиция, эффективнее всего воспользоваться правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным основным законом нашей страны.

Если бухгалтер вызван на опрос, то каких-либо затруднений с использованием ст. 51 Конституции, как правило, не происходит. Еще раз напомним, что добровольный характер обозначенного ОРМ предполагает возможность отказаться от дачи объяснений в принципе без указания каких-либо причин. Однако на практике проще это сделать сославшись на ст. 51 Конституции.

Иная ситуация складывается, когда бухгалтер вызван на допрос в качестве свидетеля. Формально действующее законодательство закрепляет обязанность свидетеля отвечать на вопросы следователя и устанавливает уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Вместе с тем такая обязанность не возникает в случае, если лицо отказывается свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Это и есть формулировка, закрепленная в ст. 51 Конституции, именно она является единственным легальным способом не сообщать какой-либо информации в ходе проведения допроса.

В данном плане важно понимать, как правильно трактовать указанную норму. Формально она закрепляет право не свидетельствовать только против «себя самого, своего супруга и близких родственников». В большинстве случаев вопросы не будут связаны с личной жизнью бухгалтера и уже тем более с его супругой или близкими родственниками. В первую очередь, интерес представляет деятельность организации, взаимоотношения с теми или иными контрагентами.

Соответственно, если допрашиваемое лицо решает воспользоваться ст. 51 Конституции, то следователь может возразить и указать на то, что вопрос не касается лично его, а затрагивает лишь деятельность компании.

Однако всегда необходимо помнить, что только допрашиваемый определяет, связана ли информация, которую желает получить следователь, лично с ним или нет, могут ли наступить лично для него негативные последствия в случае ответа на вопрос следователя. Применительно к бухгалтеру такие последствия возможны и даже очевидны, это риск привлечения к уголовной ответственности. В связи с этим, в большинстве случаев бухгалтер абсолютно легально может воспользоваться правом не свидетельствовать против себя, предусмотренным ст. 51 Конституции.

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В то же время, как показывает практика, когда бухгалтер участвует в допросе без юридического сопровождения, ему достаточно проблематично донести указанную выше логику до следователя, что в подавляющем большинстве случаев приводит к тому, что бухгалтер начинает давать абсолютно не подготовленные показания.

Также следует помнить и то, что использование ст. 51 Конституции — это лишь временная мера. Полноценная защита и наиболее существенное снижение уголовно-правовых рисков возможны только при формировании детальной позиции как бухгалтера, так и всей компании в целом.

Практические рекомендации

Учитывая изложенные особенности проведения опроса и допроса в отношении бухгалтера, в завершении следует сформулировать ряд простых практических рекомендаций, которые, как минимум, позволят снизить риск наступления неблагоприятных последствий:

1. После получения требования о явке на опрос или допрос по возможности следует выяснить предмет планируемого мероприятия, а также попытаться согласовать удобные для Вас дату и время его проведения.

2. В кратчайшие сроки необходимо поставить в известность руководство компании и адвоката.

3. Перевести все общение с правоохранительными органами на адвоката.

4. При подготовке к опросу и допросу исходить из того, что проработка защитной позиции — это трудоемкий процесс, предполагающий анализ большого количества информации. Подготовка позиции «на коленке» может существенно усугубить ситуацию.

5. В случае, если позиция детально не проработана, наиболее эффективная тактика — использование ст. 51 Конституции.

6. Во избежание отступления от выбранной позиции, исключения риска предоставления некорректной и несущей негативные последствия информации, участвовать в опросе и допросе необходимо только в сопровождении адвоката.

7. Следует помнить, что единственным эффективным инструментом защиты является разработка полноценной позиции бухгалтера. Статья 51 Конституции — это лишь временная мера.