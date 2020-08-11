«Ночной бухгалтер». Не платите из своего кармана за маски и антисептики. Еще пять дней можно всё покупать за счет государства

Вы же помните, что провести профилактику коронавируса в своей компании можно за счёт субсидий от государства? Попросить об этом можно до 15 августа 2020 года, подав заявление в налоговую.

Встречают по маскам, провожают по вакцине

Получить помощь от властей в виде субсидии на профилактику коронавируса могут компании из малого и среднего бизнеса и социально-ориентированные некоммерческие организации.

Для этого нужно соответствовать нескольким условиям (как всегда) — в том числе, не иметь недоимок по налогам и не находиться в состоянии банкротства или тем более ликвидации.

И конечно, вы уже знаете, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса. Говорят, уже осенью она сможет заработать в массах. Пойдете делать прививку?

Про Роструд и арифметику

Роструд заключил соглашения с 79 регионами для программы по созданию временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. С работодателями сейчас договариваются об этом.

С помощью программы региональные власти смогут компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты работникам. Но мы ведь знаем, как в итоге будет выглядеть статистика спасённых, верно?

А вот Минтруд, похоже, всех изрядно запутал, рассказав о новом подсчете стажа для медиков, которые борются с коронавирусом. Весной-то был предложен вариант считать день за три — а в итоге вышло день за два. Почему, в министерстве не поясняют.

Посткртиптум. Опять что-то упало

На этот раз — количество предприятий малого и среднего бизнеса. Похоже, экономика пока поднимается «с колен» не так быстро, как бы всем нам хотелось.

Может быть, вы все-таки верите в лучшее уже сейчас — и планируете открыть свой бизнес? Или ваша специализация связана с бухгалтерией и кадрами, но вы хотите прокачаться в этих вопросах еще больше? Сейчас, когда проверки ужесточаются, а законы постоянно меняются, и специалист, и руководитель бизнеса должен разбираться во всех этапах кадрового делопроизводства. Это поможет наладить бизнес-процессы, сэкономить и уменьшить риски. Записывайтесь на онлайн-курс, который необходим всем, кто хоть как-то пересекается в работе с наймом работников и ведением кадрового делопроизводства.

Ваша несмотря ни на что оптимистичная редакция