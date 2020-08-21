Каким будет рынок труда к концу 2020 года

События первой половины 2020 года серьезно повлияли на рынок труда. Он, безусловно, будет постепенно восстанавливаться: к осени станет больше вакансий, возможно, замедлится количество увольнений и снижение уровня заработных плат. Но таким, как раньше кадровый рынок уже не будет никогда, потому что изменилась экономическая атмосфера.

Столкнувшись с глобальным кризисом, осознав его непредсказуемость и возможную цикличность, бизнес «пристёгивает ремни» и готовится долгое время жить в режиме турбулентности. Безусловно, это влечет за собой изменения на кадровом рынке.

Работодатели стремятся заменить часть сотрудников специалистами-подрядчиками

Компании учли опыт вынужденного перехода на удаленную работу и поняли, что многое задачи можно решать, работая со специалистами дистанционно.

Это подтолкнуло работодателей к решению заменить 10-15% штатных офисных сотрудников специалистами-подрядчиками, работающими по договору.

В первую очередь это касается юристов, финансистов, экономистов, аналитиков, маркетологов, дизайнеров. Представителям этих профессий все чаще предлагают стать самозанятыми или открыть ИП. Это позволяет работодателям, с одной стороны, оплачивать только реально выполненную работу или услуги, а не платить «абонентское обслуживание» в виде заработной платы, с другой, снизить налоговую нагрузку на бизнес.