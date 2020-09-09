Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2020 года: когда и что сдаём

Подготовили для вас удобный график — сохраняйте, чтобы не потерять и не забыть.

Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2020 года

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)

20 октября (в бумажном виде)

26 октября (в форме электронного документа)

НДФЛ

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.15 (ред. от 17.01.2018)

2 ноября

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование, электронные трудовые книжки

СВЗ-ТД Сведения о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки) Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п

17 августа

15 сентября

15 октября

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п

17 августа

15 сентября

15 октября

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п 20 октября
Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019

30 октября

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за II квартал 2020 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 октября

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союзаПриказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

20 августа

21 сентября

20 октября

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 28.12.2018)

26 октября

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукциюПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016 (за январь-февраль). Приказ ФНС России № ММВ-7-3/544@от 21.09.2018 (за март)

25 августа

25 сентября

26 октября

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

25 августа

25 сентября

26 октября

Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)

Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (ред. от 29.12.2018) 20 октября

ЕНВД

Налоговая декларация по ЕНВДПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/414@ от 26.06.2018

20 октября

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

20 октября

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

28 августа

28 сентября

28 октября

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

28 октября

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@

28 августа

28 сентября

28 октября

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ 28 октября
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

28 октября

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

28 августа

28 сентября

28 октября

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015 (ред. от 17.04.2017) — за январь, февраль

Приказ ФНС России № ММВ-7-3/827@ от 20.12.2018 — за март

31 августа

30 сентября

2 ноября

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

20 октября

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017)

20 августа

21 сентября

20 октября

У нас много других полезных инструментов для бухгалтера.
Ак Барс Банк
Акула бизнеса справится!
РКО и бизнес-карта с бесплатным годовым обслуживанием
Узнать больше
Реклама на Клерке от рекламодателя

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама