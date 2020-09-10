«Ночной бухгалтер». Новая декларация по НДС. Кому хорошо от налогового мониторинга

Сдавать новую форму надо будет за 4 квартал 2020 года.

Любимая самая

Этой новости не могло не быть: декларация по НДС изменится. С титульного листа убрали код ОКВЭД, есть ряд других изменений.

С 18 сентября справки о состоянии расчетов по налогам и сборам ФНС будет выдавать без подписи руководителя и печати. Зато быстрее.

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Такой вот налоговый мониторинг

Организации, которые добровольно согласны открыться перед налоговой, должны до 1 октября подать заявление. При этом у нас как принято? За все платить.

И вот компании будут платить от 100 тыс. рублей, чтобы выслать электронное заявление.

Обнажаться за деньги, Карл.

Ладно, для них это копейки. Но ситуация все равно напоминает проход через рамку металлоискателя: стоишь в очереди, нервничаешь, а с тебя за это еще и два рубля, «будьте так любезны».

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Вернись, я тебя буду ждать

А что ждать, когда закон еще в июле приняли? Вернуть просроченную задолженность в связи с коронавирусом.

Ваша делай что должно редакция