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Что учитывать при внутреннем совместительстве сотрудника

Трудовой кодекс РФ допускает возможность трудоустройства на дополнительную работу. Выполнение дополнительных обязанностей работник может осуществлять одновременно с основной работой или в свободное от нее время. В зависимости от этого работодатель с работником оформляет совместительство (внутреннее или внешнее) либо совмещение.

В данной статье речь пойдет о внутреннем совместительстве, его отличиях от совмещения, и о правильном оформлении работника на дополнительную работу в соответствии с действующим законодательством.

Совместительство: понятие и виды

Довольно часто в штате предприятия находятся сотрудники, оформленные в качестве совместителей.

Совместительство означает, что сотрудник работает в одной организации на основной должности, а на том же/другом предприятии выполняет какой-либо регулярный вид деятельности в свободное время (ст. 282 ТК РФ). Ключевые слова в данном случае «свободное время» и «регулярность».

Совместительство может быть:

  • внешним (основная и дополнительная работа выполняется в разных организациях);
  • внутренним (дополнительная работа выполняется в той же организации, что и основная).

Оформление штатного сотрудника совместителем для работодателя часто бывает выгоднее, чем поиск и прием на работу претендента (при том, что он даже по окончании обучения может отказаться от данного рабочего места). Работникам также выгоден институт совместительства, так как он позволяет получить дополнительный заработок.

Специфика трудоустройства по совместительству состоит в том, что условия такой работы поставлены в зависимость от наличия у соискателя на должность основной работы. То есть, если у соискателя нет основной работы, то принять его на работу по совместительству нельзя.

В ст. 60.1, 66, 68, 282 — 288 Трудового кодекса РФ каких-либо ограничений, связанных с количеством оформлений совместителем не предусмотрено. То есть на работу совместителем можно оформляться необходимое количество раз (зависит только от желания и сил).

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Внутреннее совместительство и совмещение: в чем разница

Очень часто путают понятия «внутреннее совместительство» и «совмещение», считая их синонимами. На самом деле, это два разных варианта оформления дополнительной работы.

Статья 60 ТК РФ запрещает требовать от работника выполнения обязанностей, не обусловленных его трудовым договором. Поэтому, если работодателю требуется, чтобы работник расширил круг своих обязанностей, выполнял работу по другой профессии или замещал временно отсутствующего работника, то законодательство дает два варианта оформления дополнительной работы для уже оформленного сотрудника: совместительство или совмещение.

Совместительство представляет собой полноценное исполнение обязанностей работником с обязательным заключением трудового договора (ст. 60.1 ТК РФ). В этом случае дополнительная работа выполняется независимо от основных обязанностей в свободное от основной работы время. Совместительство регламентируется главой 44 ТК РФ. Порядок совместительства для педагогов и медиков имеет определенные особенности, он определяется постановлениями Правительства РФ для каждой категории этих лиц.
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Совместительство оформляется на вакантные должности. Совместителю после оформления присваивается самостоятельный табельный номер. Ведение учета рабочего времени сотрудника по совместительству и по основной должности осуществляется раздельно.

Если работодатель найдет на должность совместителя другого работника, для которого эта работа будет основной, то он может уволить сотрудника-совместителя. Это право работодателя предусмотрено ст. 288 ТК РФ. В этом случае предупредить совместителя необходимо за 2 недели до даты расторжения договора.

Внутреннее совмещение представляет собой исполнение сотрудником организации дополнительных обязанностей без отрыва от основной работы. При этом новая работа выполняется по одной и той же (увеличение объема работы) или смежной (расширение обязанностей) должности в рамках одного трудового договора. Для совмещения не обязательно наличие вакантных должностей, оно может оформляться и на занятую должность (например, на время отсутствия основного сотрудника). Возможность совмещения должна быть предусмотрена в коллективном договоре или ином локальном акте организации. В табеле учета рабочего времени совмещение показывать не нужно.

Для большей наглядности объединим отличительные особенности внутреннего совместительства и совмещения в таблице.

Внутреннее совместительство: ограничения и особенности

Есть категории работников, для которых работа по совместительству запрещена трудовым законодательством. В соответствии со ст. 282, 329, 276 Трудового кодекса РФ недопустимо принимать на работу в качестве совместителей:

  • несовершеннолетних;
  • лиц, которые трудятся по основной работе с вредными (опасными) условиями труда, если работа по совместительству будет осуществляться в аналогичных условиях;
  • служащих государственных и муниципальных учреждений;
  • лиц, основная работа которых связана с управлением транспортными средствами или их движением, если планируемая работа по совместительству будет аналогичной;
  • военнослужащих (кроме, таких отраслей, как педагогика, наука и творчество, при условии, что такая работа по совместительству не будет препятствовать исполнению военных обязанностей);
  • охранников в отношении государственной службы и оплачиваемой работы в общественных объединениях;
  • судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры (кроме, таких отраслей, как педагогика, наука и творчество);
  • руководителей организаций без согласия на совместительство от общего собрания участников организации (совета директоров), с основного места работы.

Внутреннее совместительство имеет ряд особенностей:

  1. Работа по внутреннему совместительству по факту является дополнительной работой, выполняемой в свободное от основной работы время в той же организации.
  2. При внутреннем совместительстве между работником и работодателем обязательно заключается отдельный трудовой договор (ст. 282 ТК РФ).
  3. Так как внутренний совместитель уже оформлен у данного работодателя, ему не нужно предоставлять никаких документов для заключения трудового договора. Исключение — документ, подтверждающий компетенцию совместителя, если новая работа требует наличия особой квалификации.
  4. В трудовом договоре и в приказе о приеме необходимо указать, что на работу принимается именно внутренний совместитель.
  5. Внутреннее совместительство на полную ставку невозможно.
  6. При внутреннем совместительстве на работника ведется отдельный табель учета рабочего времени. Это позволяет проконтролировать количество отработанных их часов и не допустить переработку (ст. 91 ТК РФ).
  7. Запись о совместительстве в трудовую книжку делается по желанию работника (ст. 66 ТК РФ).

Оплата труда внутреннего совместителя

Оплата труда внутренних совместителей осуществляется в соответствии со ст. 25 ТК РФ.

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Типы оплаты труда внутренних совместителей:

  • повременная (пропорционально продолжительности рабочего времени);
  • сдельная (в зависимости от выработки);
  • по договоренности сторон (условия прописываются в трудовом договоре).

Гарантированная оплата труда совместителя фиксируется в трудовом договоре с учетом системы оплаты труда на предприятии (ст. 135 ТК РФ). Совместитель имеет право на получение надбавок, премий и других выплат компенсационного и стимулирующего характера на общих основаниях, если такие доплаты предусмотрены нормативно-правовыми актами, коллективными соглашениями и договорами, внутренними нормативными актами работодателя.

Внутреннее совместительство: сколько ставок можно по ТК РФ

Тарифная ставка входит в тарифную систему дифференциации заработной платы работников отдельных категорий (ст. 143 ТК РФ).

На практике нормальная продолжительность рабочего времени составляет 8 часов в день (40 часов в неделю). Именно такая продолжительность рабочего дня соответствует полной тарифной ставке. При этом ч. 1 ст. 284 ТК РФ устанавливает для совместительства ограничение по нормативу рабочего времени — не более 4 часов в день. Следовательно, в пропорциональном соотношении совместитель может быть принят на работу не более чем на 0,5 тарифной ставки.

Однако ч. 1 ст. 284 ТК РФ допускает, что совместитель может работать полный рабочий день (смену), если он по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей.

Итак, при стандартных условиях работы внутренний совместитель может трудиться только на 1,5 тарифной ставки (полная ставка по основному месту работы 0,5 ставки по внутреннему совместительству).

Алгоритм приема на работу внутреннего совместителя

Оформление внутреннего совместительства осуществляется в следующем порядке:

  1. Совместитель пишет заявление на внутреннее совместительство.
  2. Составляется отдельный трудовой договор на внутреннее совместительство.
  3. Издается приказ о приеме сотрудника на работу, в нем обязательно делается ссылка на трудовой договор.
  4. По желанию работника можно сделать отметку в трудовой книжке о работе на условиях внутреннего совместительства.

Документы на внутреннее совместительство и совмещение от работника

При оформлении внутреннего совместительства сотрудник первым делом должен написать заявление. В принципе, заявление на совместительство не сильно отличается от заявления, который пишет работник при приеме на основную работу.

При внутреннем совместительстве и совмещении не нужно вновь предъявлять работодателю паспорт и документы об образовании, так как они уже были предоставлены в отдел кадров при трудоустройстве на основную работу.

Единственное исключение в данном случае — это трудоустройство основного сотрудника на дополнительную работу, которая предполагает наличие другой квалификации.

Трудовой договор о совместительстве

Трудовой договор с внутренним совместителем не сильно отличается от стандартного трудового договора. Он по стандарту заключается в двух экземплярах (по одному для каждой стороны). Главное отличие заключается в том, что он должен содержать пометку «на условиях совместительства».

Также в договоре отдельно нужно прописать количество рабочих часов, так как в соответствии с трудовым законодательством количество рабочих часов совместителя должно быть вполовину меньше рабочих часов по основной работе за календарный месяц.

Помимо этого, по стандарту, трудовой договор должен включать в себя следующие условия трудоустройства:

  • права и обязанности работника и работодателя;
  • оплата труда и социальные гарантии;
  • рабочее время и время отдыха;
  • ответственность сторон договора;
  • изменение и прекращение трудового договора;
  • срок действия договора.

Трудовой договор с работником-внутренним совместителем может быть срочным и бессрочным в зависимости от договоренностей между сторонами и от особенностей выполняемой работы.

Может ли работа по внутреннему совместительству стать основной

Трудовое законодательство не предусматривает запрета на переход внутреннего совместительства в разряд основной работы. Существует два способа оформления такого перехода:

  1. С основного места работы совместителя увольняют приказом, а к трудовому договору о совместительстве составляют дополнительное соглашение о переходе на основную работу.
  2. Сотрудника полностью увольняют с обеих должностей, а затем заново принимают на работу с заключением нового трудового договора.

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Итоги

Таким образом, совместительство и совмещение представляют собой два разных понятия. Совместительство фактически является второй работой, тогда как совмещение — это только дополнительная обязанность к основной работе.

Нарушения в данной сфере влекут за собой ответственность согласно ст. 5.27 КоАП. Чтобы избежать ошибок в оформлении данных трудовых отношений, необходимо учитывать их особенности и осуществлять оформление сотрудников только строго с соблюдением всех установленных правил.

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