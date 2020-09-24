Что учитывать при внутреннем совместительстве сотрудника

Трудовой кодекс РФ допускает возможность трудоустройства на дополнительную работу. Выполнение дополнительных обязанностей работник может осуществлять одновременно с основной работой или в свободное от нее время. В зависимости от этого работодатель с работником оформляет совместительство (внутреннее или внешнее) либо совмещение.

В данной статье речь пойдет о внутреннем совместительстве, его отличиях от совмещения, и о правильном оформлении работника на дополнительную работу в соответствии с действующим законодательством.

Совместительство: понятие и виды

Довольно часто в штате предприятия находятся сотрудники, оформленные в качестве совместителей.

Совместительство означает, что сотрудник работает в одной организации на основной должности, а на том же/другом предприятии выполняет какой-либо регулярный вид деятельности в свободное время (ст. 282 ТК РФ). Ключевые слова в данном случае «свободное время» и «регулярность».

Совместительство может быть:

внешним (основная и дополнительная работа выполняется в разных организациях);

внутренним (дополнительная работа выполняется в той же организации, что и основная).

Оформление штатного сотрудника совместителем для работодателя часто бывает выгоднее, чем поиск и прием на работу претендента (при том, что он даже по окончании обучения может отказаться от данного рабочего места). Работникам также выгоден институт совместительства, так как он позволяет получить дополнительный заработок.

Специфика трудоустройства по совместительству состоит в том, что условия такой работы поставлены в зависимость от наличия у соискателя на должность основной работы. То есть, если у соискателя нет основной работы, то принять его на работу по совместительству нельзя.

В ст. 60.1, 66, 68, 282 — 288 Трудового кодекса РФ каких-либо ограничений, связанных с количеством оформлений совместителем не предусмотрено. То есть на работу совместителем можно оформляться необходимое количество раз (зависит только от желания и сил).

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Внутреннее совместительство и совмещение: в чем разница

Очень часто путают понятия «внутреннее совместительство» и «совмещение», считая их синонимами. На самом деле, это два разных варианта оформления дополнительной работы.

Статья 60 ТК РФ запрещает требовать от работника выполнения обязанностей, не обусловленных его трудовым договором. Поэтому, если работодателю требуется, чтобы работник расширил круг своих обязанностей, выполнял работу по другой профессии или замещал временно отсутствующего работника, то законодательство дает два варианта оформления дополнительной работы для уже оформленного сотрудника: совместительство или совмещение.

Совместительство представляет собой полноценное исполнение обязанностей работником с обязательным заключением трудового договора (ст. 60.1 ТК РФ). В этом случае дополнительная работа выполняется независимо от основных обязанностей в свободное от основной работы время. Совместительство регламентируется главой 44 ТК РФ. Порядок совместительства для педагогов и медиков имеет определенные особенности, он определяется постановлениями Правительства РФ для каждой категории этих лиц.