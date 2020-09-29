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Рабочее время: отклонение от нормы

Трудовое законодательство устанавливает норму рабочего времени — это 40 часов в неделю. На мой взгляд, ограничение рабочего времени и установление его нормы — это ключевое завоевание цивилизации. Только вспомните, сколько потрясений, бунтов, революций происходило именно из-за избыточного рабочего времени!

Какова сущность рабочего времени? Согласно ст. 91 ТК РФ, рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. В конвенциях МОТ рабочим это время описывается более категорично: это время, в течение которого работник находится в распоряжении работодателя.

Но не напоминает ли вам сегодняшняя ситуация в вопросе рабочего времени сюжет фантастических романов? Когда отклонения от нормы сначала были редкими явлениями, потом более частыми, а потом нормы уже и встретить было трудно, потому что нормой скорее становилось отклонение от неё. Так и здесь. Все чаще используются нестандартные режимы рабочего времени, нестандартные способы предоставления отдыха, необычные формы занятости и т.д. Ответим на некоторые распространенные вопросы относительно нестандартного рабочего времени.

В каких случаях законодательством предусмотрена продолжительность рабочего дня менее 8 часов?

Ст. ст. 92, 93 ТК РФ предусматривают случаи, когда рабочее время работника может быть мене 8 часов.

Прежде всего это когда работнику может быть в силу закона установлено сокращенное рабочее время. Причем иногда в этом случае оклад работников сохраняется полный, несмотря на сокращенное рабочее время (инвалиды, «вредники»), а иногда оклад уменьшается пропорционально отработанному времени (несовершеннолетние).

Также работнику по его просьбе может быть установлено и неполное рабочее время, причем иногда такое пожелание работника — обязательно для работодателя (например, в отношении беременных женщин). Единственная возможность установления неполного рабочего времени по инициативе работодателя — в силу ст.74 ТК РФ при угрозе массовых сокращений. Оклад при неполном рабочем времени устанавливается пропорционально отработанному времени всегда.

В каких случаях допускается привлечение работника к работе за пределами рабочего времени?

По общему правилу работа за пределами рабочего времени запрещена. Но законом предусмотрены и случаи, когда это возможно — это сверхурочная работа и ненормированный рабочий день (ст.ст. 99, 101 ТК РФ). Первый вариант более распространен в рабочих коллективах, второй — для офисных сотрудников.

Несмотря на одинаковую сущность — работа за пределами нормального рабочего времени по инициативе работодателя — эти два варианта отличаются оформлением и компенсацией. Если ненормированный рабочий день с согласия сторон трудового договора оформляется в трудовом договоре и в последующем не требует согласия работника на каждое привлечение, то на сверхурочную работу каждый раз запрашивается согласие работника (кроме форс-мажорных обстоятельств, указанных в законе).

Ненормированный рабочий день компенсируется дополнительным отпуском (не менее 3 дней), а сверхурочная работа компенсируется дополнительный оплатой или по желанию работника дополнительным времени отдыха.

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В чем особенности работы по графику?

В отличии от привычной организации работы 5 дней в неделю в конкретные часы, установленные в локальных актах компании, в компании может быть предусмотрена работа по сменам или по графику.

Для обоих этих режимов работодатель разрабатывает график, но в первом случае смены работников сменяют друг друга в течении одного дня (2-3 смены), а в другом случае работники работают в разные дни согласно графика.

Законодательством предусмотрены следующие требования к составлению графиков (ст. 103 ТК РФ):

  • продолжительность междусменного должна составлять не менее двойной продолжительности смены;
  • продолжительность еженедельного отдыха — не мене 42 часов;
  • ознакомить работников с графиком необходимо не менее, чем за 1 месяц до его введения;
  • изменение графика за период времени менее 1 месяца возможно только с согласия работника;
  • работа в течение двух смен не допускается.

Насколько законно, если работник работает в субботу и воскресенье, отдыхает в другие дни недели?

По общему правилу выходными днями является суббота и воскресенье, но возможны и варианты. Например, иные дни, причем воскресенье остается общим выходным днем, желательно, чтобы выходные дни шли подряд. Но если установить таким образом выходные не получается, то можно использовать выходные по скользящему графику (например, в эту неделю понедельник- вторник, а на следующей среда-четверг) в зависимости от потребностей производства (ст. 111 ТК РФ). Такие особенности должны быть зафиксированы не только в локальных актах работодателя, но и в трудовом договоре работника

Возможен и другой вариант — работа в субботу и воскресенье (при этом эти дни являются выходными для работника). Как известно привлечение работника к работе в выходной (нерабочий праздничный) день возможно только с согласия работника кроме форс-мажорных случаев, предусмотренных законом. В этом случае работодатель обязан предоставить работнику компенсацию: оплата работы в выходной день в двойном размере или по желанию работника предоставление дня отдыха (ст. 113,153 ТК РФ).
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Могут ли работники приходить на работу в разное время, если работодатель согласен с этим? Как это оформить?

Привычно начало и конец дня закреплялись в правилах внутреннего трудового распорядка (например, с 9 до 18 часов). Но работнику по его просьбе могут быть установлены и иные часы работы, конечно, если это приемлемо для работодателя. Эти отличия от общего графика обязательно должны быть закреплены в трудовом договоре (ст. 57 ТК РФ).

Также на сегодняшний день довольно широко распространена работа по гибкому графику. Это когда работник обязан быть на работе в фиксированные часы (например, с 11 до 16), а начало и конец рабочего дня может выбирать по своему усмотрению (например, начало с 09 до 11, конец с 16 до 18) (ст. 102 ТК РФ). Этот режим необходимо предусмотреть в локальных нормативных актах и трудовых договорах с работниками.

И, наконец, некоторые компании позволяют некоторым работникам (чаще руководителям) свободное использование рабочего времени — это значит они могут работать в любое время дня и ночи (чаще это дистанционные работники, но иногда и те, кто является на работу на территорию работодателей) (ст. 312.4 ТК РФ).

Какие возможны варианты предоставления обеденного перерыва?

Как известно, обед предоставляется продолжительностью от 30 минут до 2 часов, каждые 4 часа работы (ст. 108 ТК РФ). Однако не так много работодатели, которые устанавливают конкретные часы обеда (например, с 13 до 14 часов), все чаще работодатели устанавливают продолжительность отдыха и период, в который он может быть использован (например, 1 час в течении периода с 12 до 15 часов). Время обеда не оплачивается. Кроме этого, ТК РФ предусматривает возможность приема пиши на рабочем месте, если работа не позволяет отлучиться работнику на перерыв. В этом случае время обеда входит в рабочее время и оплачивается.

Еще имеет место разделение рабочего дня на части (в случаях, если, перерыв составляет более 2 часов), который применяется, например, для водителей (ст. 105 ТК РФ).

Как учитывать рабочее время, если работник отсутствует в офисе?

Традиционно работник в течении рабочего дня работник должен находиться на территории работодателя и выполнять свои трудовые функции. Но это не единственно возможные формы работы в современном мире. Нередко встречаются надомный труд, когда работник изготавливает какие-то изделия непосредственно на дому (гл. 49 ТК РФ).

Также широко распространен разъездной характер работы, когда работник выполняет трудовую функцию переезжая с места на место (например, от клиента к клиенту) (ст. 168.1 ТК РФ).

В последнее время трудовое законодательство закрепило также дистанционную работу. Этот вид работы применяется в тех случаях, когда работник может выполнять обязанности вне территории работодателя с использованием интернета (ст. 49.1. ТК РФ).

Все эти виды работы специально особенности оформления и регулирования рабочего времени. Но их объединяет то, что работодатель не видит работника, поэтому учет рабочего времени (заполнение табелей) представляет некоторую сложность. При этом у работодателя не исчезает обязанность по учету рабочего времени работников (ст. 91 ТК РФ). Какие способы используют компании, чтобы контролировать удаленных работников? Вот некоторые способы: телефонные и скайп- и видео отчеты, фотография рабочего времени, использование специальных мобильных приложений и спутниковых маячков.

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Мы рассмотрели различные варианты отклонений от нормы рабочего времени. Но реальная жизнь, как правило, интереснее и сложнее любых схем. Поэтому в реальности встречаются самые различные (иногда немыслимые) комбинации описанных выше отклонений.

Например, работа по графику увеличенные смены с суммированным учетом прием пищи в течении работы сверхурочная работа.

Или дистанционный труд свободный графиком разъездной характер работы.

Или неполный рабочий день гибкий график ненормированный рабочий день предоставление обеда в период времени.

Поэтому, если у ваших работников рабочее время нестандартное, обратите особое внимание на его правовое регулирование, в частности, оформление и учет. Будем привыкать к тому, что рабочее время сотрудников все больше и больше отклоняется от нормы, и наверное, нестандартные ситуации рабочего времени скоро станут наше нормой жизни.

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