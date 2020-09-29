Рабочее время: отклонение от нормы

Трудовое законодательство устанавливает норму рабочего времени — это 40 часов в неделю. На мой взгляд, ограничение рабочего времени и установление его нормы — это ключевое завоевание цивилизации. Только вспомните, сколько потрясений, бунтов, революций происходило именно из-за избыточного рабочего времени!

Какова сущность рабочего времени? Согласно ст. 91 ТК РФ, рабочее время — это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. В конвенциях МОТ рабочим это время описывается более категорично: это время, в течение которого работник находится в распоряжении работодателя.

Но не напоминает ли вам сегодняшняя ситуация в вопросе рабочего времени сюжет фантастических романов? Когда отклонения от нормы сначала были редкими явлениями, потом более частыми, а потом нормы уже и встретить было трудно, потому что нормой скорее становилось отклонение от неё. Так и здесь. Все чаще используются нестандартные режимы рабочего времени, нестандартные способы предоставления отдыха, необычные формы занятости и т.д. Ответим на некоторые распространенные вопросы относительно нестандартного рабочего времени.

В каких случаях законодательством предусмотрена продолжительность рабочего дня менее 8 часов?

Ст. ст. 92, 93 ТК РФ предусматривают случаи, когда рабочее время работника может быть мене 8 часов.

Прежде всего это когда работнику может быть в силу закона установлено сокращенное рабочее время. Причем иногда в этом случае оклад работников сохраняется полный, несмотря на сокращенное рабочее время (инвалиды, «вредники»), а иногда оклад уменьшается пропорционально отработанному времени (несовершеннолетние).

Также работнику по его просьбе может быть установлено и неполное рабочее время, причем иногда такое пожелание работника — обязательно для работодателя (например, в отношении беременных женщин). Единственная возможность установления неполного рабочего времени по инициативе работодателя — в силу ст.74 ТК РФ при угрозе массовых сокращений. Оклад при неполном рабочем времени устанавливается пропорционально отработанному времени всегда.

В каких случаях допускается привлечение работника к работе за пределами рабочего времени?

По общему правилу работа за пределами рабочего времени запрещена. Но законом предусмотрены и случаи, когда это возможно — это сверхурочная работа и ненормированный рабочий день (ст.ст. 99, 101 ТК РФ). Первый вариант более распространен в рабочих коллективах, второй — для офисных сотрудников.

Несмотря на одинаковую сущность — работа за пределами нормального рабочего времени по инициативе работодателя — эти два варианта отличаются оформлением и компенсацией. Если ненормированный рабочий день с согласия сторон трудового договора оформляется в трудовом договоре и в последующем не требует согласия работника на каждое привлечение, то на сверхурочную работу каждый раз запрашивается согласие работника (кроме форс-мажорных обстоятельств, указанных в законе).

Ненормированный рабочий день компенсируется дополнительным отпуском (не менее 3 дней), а сверхурочная работа компенсируется дополнительный оплатой или по желанию работника дополнительным времени отдыха.

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В чем особенности работы по графику?

В отличии от привычной организации работы 5 дней в неделю в конкретные часы, установленные в локальных актах компании, в компании может быть предусмотрена работа по сменам или по графику.

Для обоих этих режимов работодатель разрабатывает график, но в первом случае смены работников сменяют друг друга в течении одного дня (2-3 смены), а в другом случае работники работают в разные дни согласно графика.

Законодательством предусмотрены следующие требования к составлению графиков (ст. 103 ТК РФ):

продолжительность междусменного должна составлять не менее двойной продолжительности смены;

продолжительность еженедельного отдыха — не мене 42 часов;

ознакомить работников с графиком необходимо не менее, чем за 1 месяц до его введения;

изменение графика за период времени менее 1 месяца возможно только с согласия работника;

работа в течение двух смен не допускается.

Насколько законно, если работник работает в субботу и воскресенье, отдыхает в другие дни недели?

По общему правилу выходными днями является суббота и воскресенье, но возможны и варианты. Например, иные дни, причем воскресенье остается общим выходным днем, желательно, чтобы выходные дни шли подряд. Но если установить таким образом выходные не получается, то можно использовать выходные по скользящему графику (например, в эту неделю понедельник- вторник, а на следующей среда-четверг) в зависимости от потребностей производства (ст. 111 ТК РФ). Такие особенности должны быть зафиксированы не только в локальных актах работодателя, но и в трудовом договоре работника