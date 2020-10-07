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Новое в работе бухгалтера в 2021 году

Изменения в работе бухгалтера в 2021 году затронут различные сферы: тут и новшества в декларациях, и обновленные правила расчета налогов. Рассмотрим подробно корректировки в законодательстве, которые прямым образом отразятся на работе бухгалтеров.

Спецрежимы

Сначала расскажем о новшествах, которые затронут спецрежимников.

ЕНВД

Первое и самое важное событие 2021 года — отмена ЕНВД. Постепенная смена ЕНВД на иные режимы налогообложения происходила в течение 2020 года, когда продавцы некоторых маркированных товаров вынуждены были отказаться от ЕНВД. С 2021 года сделать это придется уже всем.

Патент

В связи с отменой ЕНВД патентную систему налогообложения ждут большие изменения. Пока это только законопроект. Он предполагает расширение видов деятельности для патента, возможность уменьшения суммы патента на сумму уплаченных страховых взносов, то есть приближает патент к отмененному ЕНВД.

Упрощенная система налогообложения

Предполагается, что плательщиков УСН в 2021 году значительно прибавится в связи с отменой ЕНВД. Если ИП имеют возможность выбирать между УСН, ПСН и самозанятостью, то у организаций один путь — переход на УСН, так как применение ОСНО к деятельности, по которой уплачивали ЕНВД, как правило, не оправдано.

Одним из основных изменений для бухгалтера с 2021 года в УСН является установка новых лимитов для «слета» с упрощенки:Новое в работе бухгалтера в 2021 году

В связи с этим разрабатывается новая форма декларации по УСН. По остальным ограничениям для применения УСН изменений нет.

Стоит отметить еще одно новшество, которое пока в виде законопроекта находится в Государственной думе. Это отмена деклараций по УСН для упрощенцев с объектом налогообложения «доходы», которые применяют онлайн-кассы. Но судьба этой нормы пока неопределенная.

Еще одно положительное изменение для ИП на патенте и УСН — продление налоговых каникул на следующие три года.

Вновь зарегистрированные ИП, осуществляющие определенные виды деятельности, могут рассчитывать на нулевую ставку по ПСН или УСН, если это условие установил регион вплоть до 01.01.2024.

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Общая система налогообложения

В общей системе налогообложения бухгалтера также ожидают нововведения. Они касаются обновления отчетности. В 2021 году необходимо сдавать декларации за 2020 год на новых бланках:

  • по налогу на прибыль (новые штрихкоды, новое приложение 2 для соглашения о защите и поощрении капиталовложений, новые признаки налогоплательщиков, новые поля в листе 2);
  • по НДС (новые штрихкоды, убрали ОКВЭД с титула, новые строки для указания информации в связи с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, новые коды для операций по передаче недвижимости в казну РФ);
  • 3-НДФЛ (для ИП на ОСНО и для физлиц).

Приказы о введении перечисленных форм еще не вступили в силу, но ознакомиться с ними уже можно.

Отчетность, связанная с наличием работников

Работодатель обязан сдавать много отчетов, связанных с исчислением НДФЛ работников, а также взносов. С 2021 года количество отчетов сократится. Посмотрите, какие отчеты за работников станут новыми в 2021 году для бухгалтера:

  • форма «Сведения о среднесписочной численности» перестанет существовать как отдельная единица и войдет в состав расчета по взносам уже с отчетности за 2020 год;
  • формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединят в одну.

Форму СЗВ-ТД нельзя назвать новой, так как применяется она с 2020 года. Но могла возникнуть ситуация, когда организация или ИП ни разу не сдали этот отчет, если не было ни одного кадрового изменения в 2020 году. В этом случае СЗВ-ТД в 2021 году в любом случае придется сдать до 15 февраля.

С 2021 года вводится штраф за несвоевременное или недостоверное представление СЗВ-ТД для должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

Имущественные налоги

Большие изменения коснулись имущественных налогов, как организаций, так и физлиц.

Для организаций прекрасная новость — отменены декларации по транспортному и земельному налогу с 2020 года. То есть в 2021 году подавать эти декларации уже не надо.

А вот декларация по налогу на имущество не отменена, но изменена (введены новые коды для льгот, новый признак для лица, заключившего соглашение о защите и поощрении капиталовложений).
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У регионов отняли право устанавливать сроки уплаты авансов и налога по транспорту и земле. Эти даты с 2021 года закреплены в Налоговом кодексе:

a) транспортный налог:

  • аванс — последнее число месяца за отчетным периодом;
  • налог — до 1 марта следующего года.

б) земельный налог:

  • аванс — последнее число месяца за отчетным периодом;
  • налог — до 1 марта следующего года.

Если налоговая не располагает актуальными данными об имуществе налогоплательщика, он должен самостоятельно заявить о них в контролирующий орган до конца года, следующего за отчетным.

Новые редакции ПБУ

Изменения вносят не только в порядок учета и отчетности по налогам. Про бухгалтерский учет законодатели также не забывают.

Редакции некоторых ПБУ обязательны к применению с 2021 года, то есть уже с отчетности за 2020 год:

  • ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (в новой редакции можно было применять уже с 2019 года, а с 2020 года делайте это в обязательном порядке);
  • ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
  • ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (обязателен начиная с отчетности за 2020 год);
  • ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно к применению начиная с отчетности за 2021 год);
  • ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (обязательно начиная с отчетности за 2022 год, раньше — по желанию).

Изменения для физических лиц

Изменения для физлиц не относятся напрямую к работе бухгалтера, но тесно с ней связаны, поэтому обозначим некоторые из них в рамках нашей консультации.

Мы уже говорили, что изменена декларация 3-НДФЛ начиная с отчетности за 2020 год. Физлица активно применяют ее для получения социальных или имущественных вычетов, а также для декларирования дохода.

Важное новшество для получения социального вычета на лечение — корректировка перечня медицинских услуг и дорогостоящего лечения (постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 458).

Проценты по вкладам в банках свыше определенного лимита (1 млн руб. × ключевая ставка Банка России) будут облагаться НДФЛ.

НДФЛ будут также облагаться:

  • купоны по облигациям;
  • дисконт, получаемый при погашении облигаций;
  • процент по государственным казначейским обязательствам и облигациям.

В Госдуме находится на обсуждении законопроект, в котором предлагают ввести прогрессивную ставку НДФЛ для доходов от 5 млн руб. — 15%.

Прочие новшества

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Обозначим тезисно еще некоторые важные нововведения 2021 года, которые охватывают не очень широкие массы хозсубъектов, но будет полезны для понимания:

  • Для ИТ-компаний вне зависимости от применяемой системы налогообложения установили бессрочные пониженные тарифы страховых взносов.
  • Банки будут контролировать любые сделки с использованием налички свыше 600 тыс. руб. Также был скорректирован перечень подконтрольных операций.
  • Изменены правила работы с ЭЦП. В основном они касаются работы удостоверяющих центров. Использовать эту подпись можно будет с любого электронного устройства, причем устанавливать специальные программы не требуется.
  • Пилотный проект ФСС по прямым выплатам перестанет быть пилотным и распространится на все регионы.

2021 год по традиции не обойдется без важных налоговых и бухгалтерских изменений: утверждены новые формы некоторых деклараций, введены новые штрафы, установлены новые сроки уплаты налогов. Основное изменение — отмена ЕНВД с 2021 года. Есть и позитивные для бухгалтера моменты: упразднение некоторых деклараций и объединение в одну форму определенных расчетов.

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