Новое в работе бухгалтера в 2021 году

Изменения в работе бухгалтера в 2021 году затронут различные сферы: тут и новшества в декларациях, и обновленные правила расчета налогов. Рассмотрим подробно корректировки в законодательстве, которые прямым образом отразятся на работе бухгалтеров.

Спецрежимы

Сначала расскажем о новшествах, которые затронут спецрежимников.

ЕНВД

Первое и самое важное событие 2021 года — отмена ЕНВД. Постепенная смена ЕНВД на иные режимы налогообложения происходила в течение 2020 года, когда продавцы некоторых маркированных товаров вынуждены были отказаться от ЕНВД. С 2021 года сделать это придется уже всем.

Патент

В связи с отменой ЕНВД патентную систему налогообложения ждут большие изменения. Пока это только законопроект. Он предполагает расширение видов деятельности для патента, возможность уменьшения суммы патента на сумму уплаченных страховых взносов, то есть приближает патент к отмененному ЕНВД.

Упрощенная система налогообложения

Предполагается, что плательщиков УСН в 2021 году значительно прибавится в связи с отменой ЕНВД. Если ИП имеют возможность выбирать между УСН, ПСН и самозанятостью, то у организаций один путь — переход на УСН, так как применение ОСНО к деятельности, по которой уплачивали ЕНВД, как правило, не оправдано.

Одним из основных изменений для бухгалтера с 2021 года в УСН является установка новых лимитов для «слета» с упрощенки:

В связи с этим разрабатывается новая форма декларации по УСН. По остальным ограничениям для применения УСН изменений нет.

Стоит отметить еще одно новшество, которое пока в виде законопроекта находится в Государственной думе. Это отмена деклараций по УСН для упрощенцев с объектом налогообложения «доходы», которые применяют онлайн-кассы. Но судьба этой нормы пока неопределенная.

Еще одно положительное изменение для ИП на патенте и УСН — продление налоговых каникул на следующие три года.

Вновь зарегистрированные ИП, осуществляющие определенные виды деятельности, могут рассчитывать на нулевую ставку по ПСН или УСН, если это условие установил регион вплоть до 01.01.2024.

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Общая система налогообложения

В общей системе налогообложения бухгалтера также ожидают нововведения. Они касаются обновления отчетности. В 2021 году необходимо сдавать декларации за 2020 год на новых бланках:

по налогу на прибыль (новые штрихкоды, новое приложение 2 для соглашения о защите и поощрении капиталовложений, новые признаки налогоплательщиков, новые поля в листе 2);

по НДС (новые штрихкоды, убрали ОКВЭД с титула, новые строки для указания информации в связи с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, новые коды для операций по передаче недвижимости в казну РФ);

3-НДФЛ (для ИП на ОСНО и для физлиц).

Приказы о введении перечисленных форм еще не вступили в силу, но ознакомиться с ними уже можно.

Отчетность, связанная с наличием работников

Работодатель обязан сдавать много отчетов, связанных с исчислением НДФЛ работников, а также взносов. С 2021 года количество отчетов сократится. Посмотрите, какие отчеты за работников станут новыми в 2021 году для бухгалтера:

форма «Сведения о среднесписочной численности» перестанет существовать как отдельная единица и войдет в состав расчета по взносам уже с отчетности за 2020 год;

формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединят в одну.

Форму СЗВ-ТД нельзя назвать новой, так как применяется она с 2020 года. Но могла возникнуть ситуация, когда организация или ИП ни разу не сдали этот отчет, если не было ни одного кадрового изменения в 2020 году. В этом случае СЗВ-ТД в 2021 году в любом случае придется сдать до 15 февраля.

С 2021 года вводится штраф за несвоевременное или недостоверное представление СЗВ-ТД для должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

Имущественные налоги

Большие изменения коснулись имущественных налогов, как организаций, так и физлиц.

Для организаций прекрасная новость — отменены декларации по транспортному и земельному налогу с 2020 года. То есть в 2021 году подавать эти декларации уже не надо.

А вот декларация по налогу на имущество не отменена, но изменена (введены новые коды для льгот, новый признак для лица, заключившего соглашение о защите и поощрении капиталовложений).