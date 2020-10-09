«Единая Россия» направила в правительство предложение проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.

Подожду

Миронов ляпнул. Путин согласился. Партия внесла. Пенсионеры начали ждать: будет единовременная индексация или поэтапная.

Главное, чтобы она оказалась натуральной, а не виртуальной, как новые трудовые книжки.

Кстати, рассказываем все, что нужно знать об электронных трудовых книжках работодателям и работникам в 2020-2021 годах.

Пойду полежу

Московские работодатели каждый понедельник обязаны подавать сведения об удаленных сотрудниках.

Власти сделали сервис, но попользоваться им не всем повезло, лег. Его, видимо, тоже делал „мальчик на горячей линии“, который теперь отвечает бухгалтерам на вопросы об отчете. И, в частности, советует ИП без работников сдавать отчеты на себя.

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Пойду посижу

За что сажают бухгалтеров. Да, вам будет полезно, даже если вы бухгалтер ИПэшников.

Если у вас клиенты жирнее и есть проблемные: Чек-лист аутсорсера перед проверкой ФНС.

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