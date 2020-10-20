Четыре основные проблемы работодателей из-за перевода 30% сотрудников на удаленку

В столице и ряд других регионов объявлены новые меры борьбы с вирусом. Так, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников – трудиться из дома. Об этом надо еженедельно отчитываться Правительству Москвы. Регулярно в новый указ мэра вносятся уточнения. Но вопросов не становится меньше. Так, за прошлую неделю из всех вопросов, поступивших к нам, более половины коснулось именно удаленки. Что же больше всего беспокоит HR?

Как считать людей?

Главный вопрос – от какого числа считать 30%. В Указе отмечено, что все сотрудники старше 65 лет и работники с хроническими заболеваниями должны оставаться дома и вроде бы они входят в указанные проценты. Значит, если считать от реального числа людей, работающих оффлайн в компании, доля будет меньше.

Другая история – многие компании и сейчас работают на удаленке, и планируют сохранить такой формат минимум до конца года. Если их офисы открыты, в них – минимум людей, нужных для работы. Вопрос – от кого и как считать заявленные 30% - от общей численности штата юрлица или от тех, кто реально работает в офисе? Очевидно, исходить надо из первого варианта, но надо понимать, что в список могут попасть и те, кто уже на удаленке, и те, кто нужен для бесперебойной работы офиса.

Отсюда и другой вопрос – как выбрать? Предприятиям сферы услуг, торговли – где нужен «живой» персонал, определить сложнее. А чтобы не нарушить закон, придется уменьшить объемы работы.

Как отчитываться?

Отчеты о переводе на удаленку работодатели должны направлять через сайт Правительства Москвы – mos.ru. Т.е. в электронной форме. Но, во-первых, для подачи данных должна быть учетная запись, к которой необходимо привязать карточку организации. Во-вторых, отчет надо заверять электронной подписью юридического лица. Она есть не у всех работодателей, особенно в малом бизнесе. Значит, придется быстро регистрировать аккаунт и оформлять подпись.

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Как быть с персональными данными?

Другая сложность – с самой информацией. В Указе сказано, что надо сообщить номера мобильных телефонов, автомобилей и транспортных карт. Отсюда – вопрос о персональных данных, тем более, что соответствующий закон четкого ответа не дает. Сами по себе эти номера, без ФИО, не позволяют идентифицировать конкретных людей, а значит не являются персональной информацией. К тому же, предоставление таких данных обусловлено нормой закона, и его надо выполнять.

Но сотрудники могут с этим не согласиться, ведь по номеру телефона и автомобиля можно вычислить его владельца. Другими словами, компании вроде бы не обязаны получать согласие на передачу, но должны держать в уме риск возможного конфликта.

Кто и как отвечает?

Основное бремя ответственности, очевидно, будет лежать на работодателях. Невыполнение Указа чревато наказанием по ст. 20.6.1 КоАП РФ, а это штраф – до 50 тыс. рублей на должностное лицо, и до 300 тыс. – на организацию. А в случае причинения вреда здоровью – до 1 млн. рублей или приостановки деятельности. Нельзя исключить риск привлечения к ответственности и по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение эпидемиологических требований. Наконец, никто не отменял и ст.5.27 КоАП, которая наказывает за нарушения норм трудового права.

И это нарушение может выявить любое ведомство. Для внеплановой проверки Роспотребназдора или ГИТ достаточно жалобы сотрудника, новости в СМИ или даже сообщения на форуме. А рейды инспекторов по торговому центру вообще внезапны.