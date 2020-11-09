Недостача товара при инвентаризации: что нужно делать для правильного списания

Практически каждый бухгалтер знает, как правильно провести инвентаризацию товара, каковы сроки проведения и правила оформления документов, какими нормативными документами все это регламентируется. Особенно это актуально для предприятий розничной торговли.

Но при этом бухгалтеры не всегда обращают внимание на тонкости в оформлении документов. А между тем, как говорят, «дьявол кроется в деталях».

Вот на такие детали и указал суд при рассмотрении дела о недостачах товара, выявленных при инвентаризации. Возможно, на исход дела повлияли суммы недостач и суммы налогов, непоступившие в бюджет, но итог для предприятия очень печальный. Хотя порядок оформления документации, примененный на предприятии из нашего примера, используется многими предприятиями.

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.10.2020 по делу N А45-21326/2019

История дела

В 2018 году сотрудники Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в Новосибирской области провели выездную налоговую проверку в отношении ООО «Посуда-Центр сервис» по вопросам соблюдения законодательства по налогу на прибыль организаций, НДС, НДФЛ, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.

По результатам проверки налоговики выявили в деятельности ООО «Посуда-Центр сервис» нарушение пункта 1 ст. 252, пп 5 п. 2 ст. 265 НК РФ. Произошло занижение налоговой базы по налогу на прибыль за 2014, 2015 годы путем включения в состав косвенных расходов в 2014 году и внереализационных расходов в 2015 году документально неподтвержденных сумм потерь при хранении товаров в торговых залах магазинов самообслуживания.

Потери эти были обнаружены в ходе плановых инвентаризаций товарно-материальных ценностей и инвентаризаций, проведенных в межинвентаризационный период. Все это привело к неуплате налога на прибыль организаций за указанные периоды.

Для целей исчисления налога на прибыль общество в результате проведения инвентаризаций учитывало выявленные недостачи в составе внереализационных расходов: в том числе, 97 640 114 руб. — в 2014 году; 152 894 264 руб. 2015 году.

В ходе выездной налоговой проверки налогоплательщик в обоснование списания в расходы товара представил сличительные ведомости по форме ИНВ-19, составленные по результатам проведенных инвентаризаций. Из ведомостей следовало, что часть товара, числившегося у налогоплательщика по данным бухгалтерского учета, фактически у него отсутствовала.

В качестве документального подтверждения недостач, указанных в сличительных ведомостях ИНВ-19, налогоплательщик ссылается на акты о фиксации боя, порчи, акты о списании боя, порчи, приказы о списании боя, порчи.

Иных документов в подтверждение правомерности отнесения недостающего товара на расходы в целях исчисления налога на прибыль налогоплательщиком представлено не было.

В результате налоговики произвели доначисления налогов в сумме 67 820 547 руб. 00 коп. (из них, 37 081 567 руб. — налог на прибыль, 30 738 984 руб. — налог на добавленную стоимость), пени в размере 13 532 852 руб. 06 коп.

Суд принял решение в пользу налоговой.

Что сказал суд

Мероприятия налогового контроля установили, что имущество налогоплательщика не могло выбыть по независящим от него причинам, так как территория охраняемая, оснащена системой видеонаблюдения и т.д. Кроме того, налогоплательщик документально не подтвердил факт выбытия имущества в результате наступления событий по не зависящим от его воли причинам (порча, бой при отсутствии виновных в этом лиц, хищение неустановленными лицами, стихийное бедствие, уничтожение недоброкачественной продукции и т.п.) .

Документы о поступлении товара в торговые залы и документы, подтверждающие факт недостачи данного товара (ИНВ-3, ИНВ-19), свидетельствуют лишь о том, что товар поступил в магазины и в дальнейшем в ходе проведения инвентаризации выявлен как недостача. Но при этом данные документы не свидетельствуют об отсутствии виновных в этом лиц, а также о фактах хищений, виновники которых не установлены.

В соответствии с порядком, который установлен Методикой выявления и списания товарных потерь, утвержденной приказом руководителя ООО «Посуда-Центр сервис»:

виновные лица в хищениях налогоплательщиком не устанавливались;

убытки от совершенных хищений на материально-ответственных должностных лиц не обращались;

объяснительные с материально-ответственных лиц обществом не истребовались.

Таким образом, обществом не совершались необходимые действия и не составлялись соответствующие документы для подтверждения заявленных расходов, как того требуют нормы действующего законодательства.

Суд согласился с позицией налогового органа в том, что акты о фиксации боя, порчи, акты о списании боя, порчи, приказы о списании боя, порчи, представленные в материалах дела:

во-первых, не могут подтверждать правомерность учета в расходах разбитого, поврежденного, иным образом испорченного товара;

во-вторых, не могут являться источником для сличительной ведомости ИНВ-19 в части недостающего товара, поскольку выявление порчи товара исключает его недостачу.

Представленные обществом акты фиксирования боя продукции содержат лишь указание на обстоятельства, при которых было обнаружено, что имущество испорчено, и не содержат сведений о выяснении обстоятельств порчи имущества и наличия либо отсутствия виновных лиц.

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Таким образом, ООО «Посуда-Центр сервис» не проводились мероприятия для установления виновных в недостачах и порче товаров лиц.

Вместе с тем, недостачи и порча имущества могут возникать по вине сторонних юридических лиц (например, необеспечение договорных условий по поставке коммунальных услуг либо услуг по охране) или физических лиц (например, хищение, умышленные противоправные действия персонала организации или сторонних лиц).

Объяснение налогоплательщика о невозможности в условиях гипермаркета осуществить учет каждого конкретного случая порчи или боя не является обстоятельством, позволяющим ему учитывать расходы произвольно, основываясь исключительно на разработанной им самим методике учета.

Следовательно, при списании сумм материального ущерба, нанесенного недостачей или порчей товара, возникает необходимость установить лицо, виновное в недостаче или порче.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, налогоплательщик имел возможность взыскать стоимость испорченных товаров с виновных лиц, предварительно установив этих лиц.

Если же организация отказалась от взыскания ущерба в судебном либо во внесудебном порядке с виновного сотрудника или покупателя (что подтверждается приказом общества) или виновники не установлены вследствие непринятия организацией мер к их выявлению, то сумма недостачи или стоимость испорченного товара не может быть учтена в расходах в целях налогообложения прибыли.

Суд согласился с мнением налогового органа, что в данном случае добровольный отказ организации от принятия перечисленных мер означает отказ от документального подтверждения этих затрат, предусмотренного положениями пункта 1 статьи 252, подпункта 5 пункта 2 статьи 265 НК РФ.

Нормой статьи 146 НК РФ установлен перечень объектов (операций), облагаемых НДС (пункт 1 статьи 146 НК РФ) и не признаваемых объектом обложения НДС (пункт 2 статьи 146 НК РФ), в связи с чем, обязывает организацию предъявить необходимые для проверки документы, подтверждающие наличие (или отсутствие) у налогоплательщика объекта налогообложения.

Налоговым органом установлено выбытие товара, причины, выбытия которого не подтверждены документально, а также установлен размер соответствующей безвозмездной реализации на основании данных бухгалтерского учета налогоплательщика и стоимости списанного товара исходя из данных о его списании указанных в сличительных ведомостях, составленных по результатам проведенных инвентаризаций за период 2014-2015 годы.

На этом основании суд приходит к выводу, что налоговым органом списание товарно-материальных ценностей обоснованно расценено как безвозмездная реализация имущества, оформленная в качестве недостачи и списанная по результатам инвентаризаций проведенных в 2014, 2015 гг.

Примечание

Постановление суда на редкость аргументировано, имеются ссылки на нормативные акты бухгалтерского учета и Налогового кодекса. Подробно описан порядок действий налогового органа и налогоплательщика и по каждому действию сделан вывод.

Практически это готовое, на 22 страницах, руководство по оформлению итогов инвентаризации и последующего списания выявленных недостач на издержки или на виновных лиц.