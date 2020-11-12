Какие налоги уплачиваются при УСН

Какие налоги платятся при УСН, необходимо знать каждому упрощенцу. В статье разберем все налоги, помимо самого УСН, которые могут стать дополнительной налоговой нагрузкой для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

УСН или ОСНО?

Организации при выборе налогового режима чаще всего руководствуются уровнем затрат на налоги. Помимо этого, если был выбран спецрежим, необходимо, чтобы соблюдались все имеющиеся для него ограничения и условия применения.

Упрощенная система налогообложения — это спецрежим, отлично подходящий для малого бизнеса и реально упрощающий жизнь его владельцам.

Чтобы применять упрощенную систему налогообложения, компания должна подходить по ряду критериев (ст. 346.12-346.13 НК РФ):

Чтобы применять общую систему налогообложения, никаких особых условий соблюдать не нужно. Более того, этот налоговый режим присваивается любой организации или ИП при создании, если не подавалось соответствующее заявление о применении особого спецрежима. Например, для использования УСН в ИФНС в течение 30 дней после регистрации следует подать форму 26.2-1.

Важным отличием УСН от ОСНО является значительное сокращение налогов, отчетности и бухгалтерских обязанностей. Учет у упрощенцев более простой, а состав отчетности меньше. Но следует знать, какие налоги платят при УСН.

Налоги при УСН

Упрощенцы платят меньше налогов. Это факт. Организации на общей системе вынуждены «расплачиваться» за больший объем бизнеса.

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Разберемся, существуют ли налоги, которые никогда не платятся при применении УСН.

Из таблицы видно, что часть налогов, таких как земельный или транспортный налог при УСН, организации обязаны платить наравне со всеми остальными налогоплательщиками. Это связано со спецификой упомянутых налогов — обязанность по их уплате возникает в связи с появлением объекта налогообложения. А наличие транспорта или недвижимости не является обязательным условием для ведения бизнеса. Здесь все равны, послаблений не предусмотрено.

Отдельно стоит отметить НДФЛ и страховые взносы. Их компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, также должны уплачивать, как и компании на ОСНО. Такой порядок обусловлен назначением указанных платежей. По НДФЛ организация выступает в качестве налогового агента и не может быть освобождена в принципе. А отсутствие платежей по страховым взносам будет ущемлять права граждан на социальное страхование и обеспечение. Поэтому эти платежи обязательны к уплате для всех юрлиц.

Что означает «условное освобождение»? По таким налогам в общем порядке упрощенцы не являются плательщиками, за исключением особых случаев, упомянутых в НК РФ. Так что организациям на УСН следует все-таки держать руку на пульсе, несмотря на относительное избавление от обязанностей по уплате.

Ниже рассмотрим особенности налогов из категории «условное освобождение» при УСН.