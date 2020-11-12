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Какие налоги уплачиваются при УСН

Какие налоги платятся при УСН, необходимо знать каждому упрощенцу. В статье разберем все налоги, помимо самого УСН, которые могут стать дополнительной налоговой нагрузкой для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

УСН или ОСНО?

Организации при выборе налогового режима чаще всего руководствуются уровнем затрат на налоги. Помимо этого, если был выбран спецрежим, необходимо, чтобы соблюдались все имеющиеся для него ограничения и условия применения.

Упрощенная система налогообложения — это спецрежим, отлично подходящий для малого бизнеса и реально упрощающий жизнь его владельцам.

Чтобы применять упрощенную систему налогообложения, компания должна подходить по ряду критериев (ст. 346.12-346.13 НК РФ):

Какие налоги уплачиваются при УСН

Чтобы применять общую систему налогообложения, никаких особых условий соблюдать не нужно. Более того, этот налоговый режим присваивается любой организации или ИП при создании, если не подавалось соответствующее заявление о применении особого спецрежима. Например, для использования УСН в ИФНС в течение 30 дней после регистрации следует подать форму 26.2-1.

Важным отличием УСН от ОСНО является значительное сокращение налогов, отчетности и бухгалтерских обязанностей. Учет у упрощенцев более простой, а состав отчетности меньше. Но следует знать, какие налоги платят при УСН.

Налоги при УСН

Упрощенцы платят меньше налогов. Это факт. Организации на общей системе вынуждены «расплачиваться» за больший объем бизнеса.

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Разберемся, существуют ли налоги, которые никогда не платятся при применении УСН.Какие налоги уплачиваются при УСН

Из таблицы видно, что часть налогов, таких как земельный или транспортный налог при УСН, организации обязаны платить наравне со всеми остальными налогоплательщиками. Это связано со спецификой упомянутых налогов — обязанность по их уплате возникает в связи с появлением объекта налогообложения. А наличие транспорта или недвижимости не является обязательным условием для ведения бизнеса. Здесь все равны, послаблений не предусмотрено.

Отдельно стоит отметить НДФЛ и страховые взносы. Их компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, также должны уплачивать, как и компании на ОСНО. Такой порядок обусловлен назначением указанных платежей. По НДФЛ организация выступает в качестве налогового агента и не может быть освобождена в принципе. А отсутствие платежей по страховым взносам будет ущемлять права граждан на социальное страхование и обеспечение. Поэтому эти платежи обязательны к уплате для всех юрлиц.

Что означает «условное освобождение»? По таким налогам в общем порядке упрощенцы не являются плательщиками, за исключением особых случаев, упомянутых в НК РФ. Так что организациям на УСН следует все-таки держать руку на пульсе, несмотря на относительное избавление от обязанностей по уплате.

Ниже рассмотрим особенности налогов из категории «условное освобождение» при УСН.
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Налог на прибыль

Считается, что налог на прибыль при УСН заменяется налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Нормативно это, конечно, не так. Но по логике взимания и объекту обложения очень похоже.

Какие налоги уплачиваются при УСН

А теперь разберемся, в каких случаях налог на прибыль все же подлежит уплате и декларированию, даже если организация на УСН. Для этого обратимся к ст. 346.11 НК РФ. В ней указаны случаи, когда упрощенец будет признан плательщиком налога на прибыль.

Какие налоги уплачиваются при УСН

Во всех остальных случаях компании на УСН не платят налог на прибыль.

НДС

Налог на добавленную стоимость является косвенным налогом, а его отсутствие при применении УСН — одна из отличительных черт данного спецрежима.

Но в некоторых случаях упрощенцы всё же должны уплатить НДС и подать по нему декларацию:Какие налоги уплачиваются при УСН

Налог на имущество

Принято считать, что существует освобождение от налога на имущество при УСН. Однако это не совсем верно.

Налоговая база по данному налогу в общем случае определяется по среднегодовой стоимости объекта недвижимости. В отдельных случаях — по кадастровой стоимости.

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Если у компании на УСН есть имущество, налоговая база по которому определяется по кадастровой стоимости, то она будет являться плательщиком по налогу на имущество при УСН в 2020 году.Какие налоги уплачиваются при УСН

Компании на УСН освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество. Но при определенных обстоятельствах, которые мы перечислили выше в статье, организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны уплатить и эти налоги.

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