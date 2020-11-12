«Ночной бухгалтер». Кому отменят обязательный аудит. И почему очередные налоговые каникулы не понравятся бизнесу

Налоговые каникулы для МСП продлили до конца года. Для кого-то это может обернутся банкротством из-за действий ФНС.

Айтишник-козел

Мишустин продлил до конца года налоговые каникулы для МСП и индивидуальных предпринимателей из ряда наиболее пострадавших отраслей. Но государство и тут придумало, как заработать...

В программе ФНС заложен бюджетовыгодный алгоритм. Он разбивает по месяцам не только недоимку, которую должны налогоплательщики, но и переплаты по налогам, которую бюджет должен вернуть. Налоговая не возвращает переплату разом, а шлет каждый месяц по 1/12.

Люди уже жалуются, а теперь с продлением каникул проблема обострится.

А – аудит

Б – больше не нужен

Обязательный аудит для малых предприятий скорее всего отменят. Аудит останется только для воротил бизнеса.

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