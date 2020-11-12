Как правильно расстаться с сотрудником и организовать передачу дел, чтобы потом не было мучительно больно?

Как правильно расстаться с сотрудником, организовать передачу дел, документов, контактов контрагентов и прочего? И, самое главное, насколько важны хорошие отношения с бывшим сотрудником?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Как правильно расставаться и встречаться? Каждый раз наступаю на одни и те же грабли. Но хочется уже поумнеть, стать более рассудительной. Поделитесь регламентном: как расставаться с бухгалтером при расставании и как правильно передавать дела новому бухгалтеру? Я обычно делаю опись передаваемого: логины/пароли банка, рабочей электронки и баз, документации. А как передать телефоны и контакты контрагентов? Что самое первое, обо что спотыкаемся и начинаем искать информацию у „бывшего“? Речь не о ГБ, а о сотруднике, который работал „на земле“».

Вот что советуют в комментариях:

«Телефон бывшего. И хорошее с ним отношение. Остальное как обычно».

«Автоматизация — наше все», — пишет другой комментатор.

«Согласна, нормальное прощание — залог счастья. Но человек ушёл, у него новая жизнь. Поэтому автоматизация наше все. Все включая переписку с клиентом в системе храниться. Передавать особо нечего. Первичка у клиентов, отчетность на серверах, к 1с пароли лучше не передавать. У нас админ заводит новых сотр. и пароли. Каждый должен работать под собой. Отчетность вся ткс, даже если не что- то не распечатали, можно поднять. Обычно спотыкаемся находя ошибки и пытаясь понять это ошибка или мы не понимаем, почему именно так сделано».

Контакты можно и в программах сохранять (и нужно).

«Да в той же 1С есть поля для контактов в справочнике Контрагентов. Просто обязать менеджеров и бухгалтеров заносить все данные и периодически просматривать, особенно действующих. Имея хотя бы один телефон конторы, бухгалтерию найти не вопрос».

Еще советуют в процесс передачи дел включить директора.

«Хорошо помогает включение в процесс передачи дел директора/собственника. И ведение коммуникаций через него. В некоторых особо критичных случаях окончательный расчет с бывшим происходит именно через них».

Кстати многое можно вытащить из рабочей почты сотрудника.

«Пароль от рабочей электронной почты. Там много адресов и явок😂».

Да и бумага, как говорится, все стерпит.

«Записная книжка с рабочими телефонами/база контактов».

Главное, не расставаться как это хотят герои сегодняшней публикации на «Клерке». Особенно с главбухом.