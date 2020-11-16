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Как заполнить реестры на пособия по пилотному проекту: разъяснения ФСС с примерами

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С 2021 года на прямые выплаты из ФСС переходят еще 8 регионов. Таким образом пилотный проект будет действовать по всей России.

Внесут поправки в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Также выпустят новое Постановление Правительства, где будут описаны все нюансы прямых выплат.

В отделении ФСС по Санкт-Петербургу в рамках подготовки к переходу на прямые выплаты разработали ряд рекомендаций для работодателей по заполнению реестров.

Предлагаем вам ознакомиться с этими рекомендациями. Примеры заполнения реестров — во вложении к этому материалу.

1. При выборе способа получения «через кредитную организацию» необходимо указать счет застрахованного лица в банке, который должен состоять из 20 знаков и правильный БИК банка.

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2. При заполнении почтового адреса обязательно необходимо указывать индекс и правильный адрес места жительства застрахованного лица. В закладке «Адрес» проставляется адрес соответствующий КЛАДР, с обязательным заполнением города и улиц.

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3. Обязательно указывать ИНН застрахованного лица.

4. При заполнении формы электронного реестра в строке «средний заработок» указывается общая сумма заработка за расчетный период (т.е. за 2 календарных года). В строках «сумма заработка за год 1», «сумма заработка за год 2» указывать сумму заработка за каждый год в отдельности, не превышающую в соответствующем календарном году предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС, установленную в этом календарном году.
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Больничные, БиР и ранние сроки

1. При передаче сведений для расчета и выплаты пособий по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком необходимо указывать количество календарных дней в календарном году по каждому случаю лечения ребенка в амбулаторно-поликлинических условиях или совместного пребывания с ребенком в стационарных условиях.

2. При заполнении формы электронного реестра в строке «Трудовой договор» указывается дата начала/окончания только для срочного трудового договора. Если работник работает по бессрочному трудовому договору, то это поле не заполняется.

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3. При заполнении формы электронного реестра в строке «период оплаты» указывается количество дней нетрудоспособности, подлежащих оплате за счет средств Фонда социального страхования.

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4. Для работников, занятых у страхователей на условиях неполного рабочего времени, или работников на условиях внешнего совместительства, необходимо указывать размер ставки с учетом ст. 60.1, ст. 91, ст. 93, ст. 284 Трудового кодекса РФ.

5. В случае получения листка нетрудоспособности с отметкой «Дубликат» в реестре сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в графе «Дубликат» также следует делать отметку.

6. Если предоставлен застрахованным лицом листок нетрудоспособности с периодом лечения больше чем на 15 дней без подписи председателя ВК, то реестр сведений в отделение Фонда не направлять. В данном случае листок нетрудоспособности следует вернуть на дооформление.

7. Внимательно заполнять сведения о стаже. В соответствии с п. 66 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011 № 624н в строке «Страховой стаж» указывается количество полных лет, месяцев деятельности работника, учитываемой в страховом стаже в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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Внимание! Страховой стаж исчисляется на дату наступления страхового случая.

8. В строке «в т.ч. не страховые периоды» указывается количество полных лет, месяцев прохождения работником военной службы, а также иной службы, предусмотренной Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», с 1 января 2007 года.

Внимание! Информацию по «не страховым периодам» указывать только в случаях, когда от этого зависит размер пособия.

9. При заполнении формы электронного реестра для расчета и выплаты пособия по беременности и родам страхователями в строке «расчетный период» необходимо указывать количество дней в расчетном периоде, применяемых для расчета пособия застрахованного лица за исключением периодов временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
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10. В случае если сведения о постановке на учет в ранние сроки беременности указаны в электронном реестре, направленном для назначения и выплаты пособия по беременности и родам в строке «ранние сроки» с реквизитами соответствующей справки, то направлять отдельно электронный реестр сведений на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности в медицинских учреждениях, не требуется.

Пример заполнения реестра для пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

Пособие при рождении ребенка

1. Необходимо указывать справку с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого родителя о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия.

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2. Внимание! Строка «справка о неполучении пособия» обязательна для заполнения. В случае отсутствия записи об отце в свидетельстве о рождении ребенка, в данном поле реестра делается запись «отца нет».

3. В случае обращения за получением пособие за несколькими детьми, необходимо направлять электронный реестр на каждого ребенка.

Пример заполнения реестра для единовременного пособия при рождении ребенка

Пособие по уходу за ребенком

1. Период отпуска необходимо указать в соответствии с приказом: дата начала = дата фактического ухода в отпуск, дата окончания = дата исполнения ребенку возраста 1,5 года.

2. Графа «Преждевременный выход на работу» не заполняется.

3. Необходимо заполнять данные об очередности рождения ребенка. Указывается ФИО ребенка (детей), за которыми осуществляется уход, если за вторым, то указывается 2. Также указываются фамилия и инициалы каждого предыдущего ребенка (детей), рожденных (усыновленных) матерью данного ребенка с указанием (в скобках) вида документа, подтверждающего факт рождения предыдущих детей.

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4. Необходимо указывать справку с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого родителя о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. Строка «справка о неполучении пособия» обязательна для заполнения. В случае отсутствия записи об отце в свидетельстве о рождении ребенка, в данном поле реестра делается запись «отца нет».

5. В строке «расчетный период» необходимо указывать количество дней в расчетном периоде, применяемых для расчета пособия застрахованного лица за исключением периодов временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

6. В случае одновременного ухода за несколькими детьми, необходимо направлять электронный реестр на каждого ребенка.
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Пример заполнения реестра для ежемесячного пособия по уходу за ребенком

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