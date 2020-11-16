Как заполнить реестры на пособия по пилотному проекту: разъяснения ФСС с примерами

С 2021 года на прямые выплаты из ФСС переходят еще 8 регионов. Таким образом пилотный проект будет действовать по всей России.

Внесут поправки в Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Также выпустят новое Постановление Правительства, где будут описаны все нюансы прямых выплат.

В отделении ФСС по Санкт-Петербургу в рамках подготовки к переходу на прямые выплаты разработали ряд рекомендаций для работодателей по заполнению реестров.

Предлагаем вам ознакомиться с этими рекомендациями. Примеры заполнения реестров — во вложении к этому материалу.

1. При выборе способа получения «через кредитную организацию» необходимо указать счет застрахованного лица в банке, который должен состоять из 20 знаков и правильный БИК банка.

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2. При заполнении почтового адреса обязательно необходимо указывать индекс и правильный адрес места жительства застрахованного лица. В закладке «Адрес» проставляется адрес соответствующий КЛАДР, с обязательным заполнением города и улиц.

3. Обязательно указывать ИНН застрахованного лица.

4. При заполнении формы электронного реестра в строке «средний заработок» указывается общая сумма заработка за расчетный период (т.е. за 2 календарных года). В строках «сумма заработка за год 1», «сумма заработка за год 2» указывать сумму заработка за каждый год в отдельности, не превышающую в соответствующем календарном году предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС, установленную в этом календарном году.