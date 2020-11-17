«Ночной бухгалтер». ФНС практикует новый вид работы налоговиков с компаниями

Налоговая служба опробовала процедуру медиации в переговорах с должниками.

Налоговые медитации

ФНС теперь будет привлекать медиаторов к разборкам с вами. Говорит, даже для компаний есть свои плюсы. Ну не знаем, посмотрим. Хотя древнейшее мероприятие на схеме «сообразим на троих» действительно приносит удовольствие всем участникам процесса.

Тренды налогового контроля 2020-2021: опасные и не очень.

Имя мое сотри, уже я не твой, ты пойми

И мы честно пытались понять, что администрация президента думает на счет персональных данных, которые работники не хотят отправлять в отчет по удаленщикам. Но это полная абракатабра или как теперь модно выражаться, полный карантец.

Патентно

Зуб даем, тоже будет словом года. ЕНВД осталось чуть больше месяца, прощаемся, плачем, переходим на патент.

Две важные вещи о патентной системе налогообложения в 2021 году, которые вы могли не заметить.

А тут уж сами решайте: нужно или нет: автоматизация. Ибо всегда вопрос: необходимость или уловка?

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