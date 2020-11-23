Можно ли отменить отпуск из-за коронавируса?

Меры безопасности из-за COVID-19 заставляют подчас прибегать к внеплановым мерам — перевод на удаленную работу, неполный день, дополнительные мероприятия в офисе. Закон не запрещает и предоставлять отпуск в этот период. Особенно, если он запланирован и учтен в графике отпусков.

Но как быть, если сотрудник внезапно решил отказаться от отдыха? Например, он говорит, что не может улететь по путевке или сдал положительный тест на вирус и теперь будет на изоляции дома.

Недавно мы разбирали два похожих кейса. В первом случае работник отправил заявление на отпуск, который ему уже оплатили. Но за несколько дней до его начала он сообщил, что сдал положительный тест на COVID и теперь будет работать дома на самоизоляции. Во второй ситуации человек также написал заявление, но позднее отозвал свой документ, хотя отдых тоже уже оплатили.

Компании, как правило, готовы идти навстречу, но ситуация не так проста, как кажется. Дело в том, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает отмены отдыха. Вместе с тем, ежегодный оплачиваемый отпуск надо продлить или перенести, если сотрудник заболел. Об этом в частности говорит ст. 124 ТК РФ. Конечно, у человека при этом должен быть открыт больничный лист. Просто продлить отпуск из-за того, что он находится на самоизоляции, недостаточно.

Чтобы оформить продление, необходимо получить от работника копию или скан листка нетрудоспособности и соответствующее заявление. Главное, чтобы в этом документе была указана причина и предполагаемые даты будущего отдыха. После чего компания должна издать приказ о переносе из-за временной нетрудоспособности. Это документально подтвердит, что ранний приказ об отпуске отменяется, а отпуск переносится. Аналогично решается и ситуация с переносом отпуска.

Столь же важен и вопрос уже выплаченных отпускных. Ваше решение лучше также зафиксировать в этом приказе. Между тем, удержать по своей инициативе уже перечисленные средства вы не можете. Это прямо запрещает Трудовой кодекс. Как же быть в такой ситуации? Как вариант, вы можете договориться с работником о том, что он вернет деньги в кассу или даст свое согласие на перечисление отпускных из зарплаты.

Еще один вариант — зачесть выплаченные деньги в счет будущей заработной платы. Для этого также необходимо заявление от сотрудника. Сравните размер оклада, которое человек должен был получить за время отпуска — если зарплата окажется больше выплаченных отпускных, сделайте доплату, если меньше — переплата отпускных пойдет в счет будущей зарплаты. В любом случае, у вас должен быть документ, который подтвердит согласие человека на тот или иной вариант.

Иначе сотрудник может обратиться с жалобой в ГИТ или прокуратуру, а внеплановая проверка увидит у вас нарушение, связанное с неправильным начислением зарплаты. Как следствие, возможны штрафы по ст.5.27 КоАП РФ.

А далее вы вносите изменения в карточку Т-2, если она есть, меняете информацию в графике отпусков и табеле учета рабочего времени и производите перерасчет зарплаты. В зависимости от ситуации. вам надо будет поставить в нем код «Я» или код «Б».

В завершении отмечу важную деталь, основанную на ст. 124 ТК РФ. Сотрудник не вправе отозвать свое заявление на отпуск, но он может требовать о его переносе в установленных законом случаях.

📌 Реклама

Учитывая нынешнюю ситуацию, многие стараются идти навстречу изменившимся планам своих сотрудников. Особенно, если отпуск отменяется из-за болезни. Это понятно и справедливо по отношению к людям. Но панически опасаться возможных жалоб сотрудника не стоит. Нужно лишь опираться на действующие нормы законодательства — обосновать перенос или отказ от переноса отпуска и правильно возместить уже выплаченные средства. Кодекс дает для этого возможности.