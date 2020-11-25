Есть ли юридическая сила у джоб-оффера (предложения о работе)?

Джоб-оффер (от англ. Job Offer) — это предложение о работе, оформленное в письменном виде. Есть ли у этого документа юридическая сила? Объясняет юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Начинать трудовые отношения с оффера, или предложения о работе, — нормальная практика для большинства западных, а теперь и многих российских компаний.

Однако сам по себе этот документ не имеет юридической силы и не дает гарантий ни работодателю, ни соискателю. Даже если он оформлен в виде бумажного документа с подписями (хотя чаще всего оффер направляется в обычной email-переписке).

С чего начинаются трудовые отношения

В Трудовом кодексе нет такого понятия, как предложение о работе. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании трудового договора, а если он не был подписан, то на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя.

В статье 16 Трудового кодекса перечислены некоторые обстоятельства, в результате которых может появиться трудовой договор:

назначение на должность или утверждение в должности;

избрание на должность;

получение должности по конкурсу;

судебное решение о заключении трудового договора;

направление на работу уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты;

признание отношений трудовыми (если вместо трудового был заключен гражданско-правовой договор).

В этих обстоятельствах есть обязанность заключить трудовой договор. Но предложение о работе среди них не упоминается.

Что обычно содержит джоб-оффер

Как правило, джоб-оффер содержит все основные условия работы, оговоренные работодателем и работником. В нем могут быть указаны:

основные обязанности;

размер зарплаты;

график работы и выходные дни;

количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска;

наличие и длительность испытательного срока.

По сути, оффер нужен, чтобы структурировать все достигнутые в ходе собеседования или ряда собеседований договоренности и иметь их перед глазами в виде наглядного перечня. Это удобно как для кандидата, так и для работодателя, но не обязывает ни к чему ни одну, ни другую сторону.

Оффер — это выражение намерения работодателя взять кандидата на работу, предложение. Он носит лишь информационный характер и не имеет юридически обязательной силы. Другими словами, это еще не обязательство работодателя принять кандидата на работу.

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Что будет, если отозвать оффер

Бывают случаи, когда работник, получив предложение о работе, увольняется с прежнего места работы и даже переезжает в другой город, а потом оказывается, что на новое место его не берут.

В таких ситуациях, конечно, возможны конфликты, но они редко доходят до суда. Во-первых, потому что наши соотечественники вообще редко отстаивают свои права через суд, особенно до подписания трудового договора. Во-вторых, джоб-оффер, как уже было сказано, не имеет юридической силы, поэтому шансов выиграть дело у несостоявшегося сотрудника мало.

Бывает, что при возникновении конфликта кандидаты приводят аргумент, что в соответствии с Гражданским кодексом придание документу письменной формы наделяет его юридической силой предварительного договора, который для сторон обязателен (статья 429 ГК). Но в данном случае нормы гражданского законодательства к трудовым отношениям не применяются, поскольку эти отношения возникают в силу обстоятельств, установленных трудовым договором (они перечислены в первом разделе этой статьи).

Судебные иски на фоне подписанного оффера — скорее исключение, чем правило. Однако примеры есть.

Соискатель получил предложение о работе в должности главного бухгалтера. В предложении были указаны все пункты трудового договора, более того, оно было составлено в письменной форме и подписано несколькими ключевыми менеджерами компании, включая генерального и исполнительного директоров. Кандидат со своей стороны также подписал оффер.За две недели до выхода на новую должность кандидат уволился с предыдущего места работы по собственному желанию, однако новый работодатель отозвал свое предложение. Кандидат попытался обжаловать это решение через суд, однако проиграл дело. Суд выяснил, что вакансия была закрыта в связи с приемом совместителя. Также работодатель доказал, что соискатель не предоставил документ об образовании и, таким образом, не подтвердил свою квалификацию. (Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30.04.2020 № 88-6667/2020).

В случае судебного разбирательства джоб-оффер может косвенно свидетельствовать о том, что у работодателя было намерение взять кандидата на работу (особенно если ему предшествовал ряд собеседований). В примере выше суд признал отказ обоснованным — и дело решилось в пользу работодателя. Но, если отказ работодателя был необоснованным (ст. 64 ТК РФ), решение суда может быть принято в пользу соискателя.

Какие ситуации рискованны

Хотя у джоб-оффера нет обязательной юридической силы, нельзя сказать, что он полностью лишен рисков. Есть две ситуации, в которых работодателю нужно быть очень осторожным.

1. От кандидата поступило письменное заявление о приеме на работу

В этом случае, если вы ему откажете, кандидат имеет право запросить у вас письменное обоснование отказа. Нужно отреагировать в течение семи дней с момента получения такого запроса (ч. 5 ст. 64 ТК РФ). О том, как отказать без юридических рисков, мы рассказывали. И если вы не сумеете законно обосновать отказ, то кандидат может обратиться в суд именно из-за необоснованного отказа, так как он запрещен законом (ч. 1 ст. 64 ТК РФ). А наличие оффера в этом случае может послужить в суде доказательством того, что у вас было намерение принять его на работу.

2. Вы сделали кандидату предложение о переводе

Нельзя путать джоб-оффер и сделанное в письменной форме приглашение работнику на работу в порядке перевода от другого работодателя. Это особый случай, прямо предусмотренный Трудовым кодексом. В такой ситуации даже увольнение сотрудника с прежней работы происходит по специальному основанию: не просто по собственному желанию, а в связи с переводом (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Обычно это практикуется в госструктурах (на государственной службе). Еще пример: во время пика пандемии весной практиковался перевод сотрудников различных торговых непродуктовых сетей, в которых из-за закрытия торговых центров люди остались без дела, на работу комплектовщиками и курьерами в другие компании (чаще всего сферы онлайн-торговли). Компании договаривались об этом между собой.

Если кандидату сделано такое предложение, то отказаться потом от его приема на работу нельзя, это незаконно.