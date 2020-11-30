Налоговый мониторинг ФНС — предложение, от которого сложно отказаться?
Путь истинный
Критерии, которые открывают перед компанией дорогу к налоговому мониторингу, будут снижать. Чтобы как можно больше компаний встали на путь исправления, обеления, повиновения. Ну, вы поняли. Хотя люди рассказывают, что налоговики раздают туда билеты с пристрастием.
А вот «Черная бухгалтерия» раздает бухгалтерам деньги.
Станция Распилочная
Говорят, в Москве действует гигантская коррупционная ниша вокруг ФНС: сданы десятки тысяч поддельных отчетов по НДС. Большое расследование про уполномочки, домики и шэринг.
Вот как на этом фоне дать рекламу курса «Как начать бизнес»?
Разве что упомянуть: он бесплатный, полезный и поможет сделать первые шаги в этот волшебный мир.
Понедельничная подборка
Понедельник, стандартно, тяжелый день. Без вариантов:
- Какие законы вступают в силу в декабре?
- С 30 ноября упрощён порядок ведения кассовых операций. Что про это нужно знать
- Почти ЕНВД? Или что патент грядущий нам готовит??