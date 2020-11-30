Налоговый мониторинг ФНС — предложение, от которого сложно отказаться?

Путь истинный

Критерии, которые открывают перед компанией дорогу к налоговому мониторингу, будут снижать. Чтобы как можно больше компаний встали на путь исправления, обеления, повиновения. Ну, вы поняли. Хотя люди рассказывают, что налоговики раздают туда билеты с пристрастием.

А вот «Черная бухгалтерия» раздает бухгалтерам деньги.

Станция Распилочная

Говорят, в Москве действует гигантская коррупционная ниша вокруг ФНС: сданы десятки тысяч поддельных отчетов по НДС. Большое расследование про уполномочки, домики и шэринг.

Вот как на этом фоне дать рекламу курса «Как начать бизнес»? Разве что упомянуть: он бесплатный, полезный и поможет сделать первые шаги в этот волшебный мир.

Понедельничная подборка

Понедельник, стандартно, тяжелый день. Без вариантов:

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