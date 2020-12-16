«Ночной бухгалтер». Покайтесь и будет вам счастье. Бизнесу предложат альтернативу: заплати налоги по полной или сдай всю цепочку

Ноу-хау от налоговиков по выбиванию долгов. Раскаяние в обмен на смягчение наказания? Немного отдает средневековой торговлей индульгенциями, не находите? Вот мы смеемся, а это новая реальность ФНС в общении с предпринимателями.

Исповедь и причастие

Статья 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде действует три года. И за все это время бизнес смог выиграть лишь 22% споров по этой статье с налоговиками.

Теперь СМИ пишут, что в ФНС разработали для инспекторов подробную инструкцию, как бороться со схемами ухода от налогов при помощи однодневок и технических компаний. Предпринимателям будут предлагать... деятельное раскаяние в обмен на смягчение наказания.

Интересное получается кино.

Псс, зарплату надо?

Почти половина опрошенных россиян готова получать зарплаты в конвертах. Мужчин среди них 49%, а женщин 39%. Ибо дайте уже нормальные зарплаты, пожалуйста, а не ваши официальные «чуть больше МРОТ».

Опять попрошайки: бизнес в регионах просит продлить выдачу льготных кредитов на зарплату до конца 2021 года. До сих пор не научились деньги с неба брать, представляете?

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Сюрпризы и полезности

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон об аудиторской деятельности. И что вы думаете? Снижения критериев для обязательного аудита там не оказалось.

Разбираем тактику безопасного уменьшения налогов для небольшого бизнеса. И рассказываем, как получить документы по рекламе в Facebook, успокоить бухгалтерию и вернуть НДС.

Елочное безумие

Тут про украшение офиса к новому году в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Ваша снимающая с елки кота редакция