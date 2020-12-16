Тактика безопасного уменьшения налогов для небольшого бизнеса

Руководители и владельцы бизнеса стремятся оптимизировать расходы, по возможности сократить выплаты в бюджет. Способы снижения налоговой нагрузки, о которых пойдет речь, подойдут не каждой компании. Чтобы принять решение об их применении, важно учитывать требования закона, особенности организации и род ее деятельности.

Если при государственной регистрации не выбран спецрежим, то компания (или ИП) автоматически становится плательщиками налогов на общей системе налогообложения — самой трудоемкой и «дорогой» из всех налоговых режимов. Однако, с 2021 года компаниям доступен один спецрежим — упрощенка (УСН) (единый сельхозналог в статье не рассматриваем).

Предприниматели могут выбирать из упрощенки, патента и налога на профессиональный доход для самозанятых. Основной минус спецрежимов в том, что с компанией или ИП могут отказаться сотрудничать плательщики НДС.

Налоговые каникулы

У новых ИП на патенте и УСН есть возможность «уйти» на налоговые каникулы на срок до двух лет — в этот период применяется налоговая ставка 0%. Важное условие: предприниматель должен заниматься производством, работать в научной или социальной сфере. Если он применяет упрощенку, доходы от этой деятельности должны составлять не менее 70% в общей выручке.

Регионы самостоятельно определяют виды деятельности, которые попадают под «каникулы», они же вводят ограничения.

Предпринимателям на УСН не нужно уведомлять налоговую о применении каникул — достаточно сдавать декларацию по УСН со ставкой налога 0% и платить взносы за себя и сотрудников. Тем ИП, кто работает по патенту или собирается перейти на ПСН, нужно подать заявление по форме 26.5-1, указать в нем ставку 0% и статью регионального закона, который ввел каникулы для вашего бизнеса.

Применение профессионального налогового вычета

Предприниматели вправе на профвычет уменьшить налоговую базу, а значит, и НДФЛ, который предстоит перечислить в бюджет. При этом вычет предоставляется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов (абз. 1 п. 1 ст. 221 НК РФ). Однако, если расходы подтвердить не получится, то они принимаются к вычету в размере не более 20% общей суммы доходов, полученной от предпринимательской деятельности.

Данные о доходах и расходах фиксируют в декларации 3-НДФЛ, которая сдается по итогам года. По каждому расходу у ИП должен быть подтверждающий документ. Состав расходов, связанных с ведением бизнеса и потенциальным получением дохода (ст. 221, п. 1 ст. 252 НК РФ), ИП определяет самостоятельно.

Работа с самозанятыми

Организации обязаны удерживать НДФЛ с выплат сотрудникам, а также уплачивать страховые взносы за них. При работе с самозанятыми лицами этого делать не нужно

Налог для самозанятых рассчитывается инспекцией по итогам налогового периода (месяца) и доводится до налогоплательщика через специальное приложение «Мой налог» (на сайте ФНС России имеются инструкции по работе с сервисом).

Уплачивается налог самозанятыми самостоятельно (ст. 11 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Важный момент: закон запрещает применять спецрежим НПД лицам, имеющим наемных работников (ст. 4 Закона № 422-ФЗ).

Снижение единого налога за счет страховых взносов

Снизить налоги за счет страховых взносов могут организаций и ИП на спецрежимах, причем с 2021 года ИП на патенте также вправе уменьшить свои налоговые обязательства. Налог уменьшается за счет взносов, фактически уплаченных на медицинское, социальное и пенсионное страхование.

В случае применения УСН с объектом «Доходы», в отличие от объекта «Доходы минус расходы», не получится уменьшить налоговую базу на суммы взносов. Но уменьшить можно уже рассчитанный налог (ст. 346.21 НК РФ). При этом ИП без сотрудников уменьшает налог на всю сумму уплаченных взносов без ограничений, в том числе на 1% от дохода свыше 300 000 руб. в год.

Организация на упрощенке или ИП с сотрудниками уменьшают налог до 50%.

Такой же механизм будут применять предприниматели на патенте с 2021 года.

Важный момент: нель­зя умень­шить налог на взно­сы, ко­то­рые уплачены сверх на­чис­лен­ных сумм. Образовавшуюся переплату можно учесть в другом периоде. Пени и штрафы также не уменьшают сумму налога.

Уменьшение земельного налога

На сумму земельного налога влияет кадастровая стоимость участка. Иногда кадастровая стоимость превышает рыночную, и размер налога растет. Это происходит из-за того, что оценка земельных участков может пройти без их осмотра, без учета расположения и целей использования земель.

Если рыночная стоимость земли ниже кадастровой, нужно сравнить текущий налог с тем, который предполагается уплачивать после пересчета. Просчитать экономическую выгоду. Если налог с рыночной стоимости получился меньше, организация может обратиться в комиссию при Росреестре для оспаривания стоимости земли, таким образом попытаться снизить налоговую базу.

📌 Реклама

Уменьшение НДС

К налоговому планированию в части НДС нужно подходить очень взвешенно — этот налог всегда в центре внимания контролирующих органов.

Освобождение от НДС. Предположим, что у юрлица или ИП за последние три календарных месяца подряд выручка от продажи товаров или услуг без учета НДС не превысила два миллиона рублей. При этом компания не занимается импортом, не выступает налоговым агентом и не торгует подакцизными товарами или готова вести раздельный учет — по подакцизным и прочим товарам. В этом случае можно получить освобождение от НДС (ст. 145 НК РФ). Для этого в налоговую инспекцию подается уведомление (приложение 1 к приказу Минфина России от 26.12.2018 № 286н). Вместе с уведомлением представить нужно подтверждающие документы: выписки из бухгалтерского баланса и книги продаж (книги учета доходов и расходов для ИП, организаций на УСН).

Применение вычетов НДС. Организации, работающие с плательщиками НДС, могут принимать к вычету суммы налога, уплаченные поставщиками. Для этого товары, работы, услуги должны иметь связь с объектами налогообложения и быть приняты на учет. Важно получить от поставщика правильно оформленный счет-фактуру, выделять НДС отдельной строкой, проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов.

Если получится расширить пул поставщиков — плательщиков НДС, появится возможность «нарастить» сумму входного налога, тем самым уменьшить его к уплате.

Льготная ставка. Компания может применять нулевую или пониженную ставку НДС — 10%, если использует или производит льготируемые товары и услуги, перечисленные в статье 164 НК РФ. Если организация ошибочно уплачивала налог по полной ставке, она может обратиться в налоговую инспекцию и оформить возврат налога или зачесть в счет предстоящих платежей.

Уменьшение налога на прибыль

Для целей расчета налога на прибыль расходы признаются, если они:

документально подтверждены;

экономически обоснованы;

связаны с деятельностью, направленной на получение дохода;

упоминаются в перечне расходов в главе 25 НК РФ (расходы, которые нельзя учесть при расчете налога, перечислены в ст. 270 НК РФ).

Налог можно уменьшить разными способами, приведем несколько вариантов.

Создание резервов. Компания создает резервы по сомнительным долгам, на ремонт основных средств, оплату отпусков и другие. Большинство предприятий обязано создавать резервы в бухучете. Однако малые предприятия, ведущие упрощенный бухучет обязаны создавать только резерв по сомнительным долгам. В налоговом учете создание резерва — право организации, а не ее обязанность. Условия формирования резервов закрепляют в учетной политике.

Суммы резерва организация может включать в расходы, тем самым уменьшая налог на прибыль. Резервы выгодно создавать, если расходы планируются на конец года: тогда получится ежемесячно уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму отчислений в резерв.

Льготы. Компании, занимающиеся льготными видами деятельности, например, в медицинской отрасли или сфере образования, могут рассчитывать налог на прибыль по ставке 0%. Виды деятельности, по которым установлены льготы, указаны в ст. 284.1 — 284.9 НК РФ. Также важно не упустить, что льготы по налогу на прибыль могут вводиться и на уровне регионов. Уточнить возможность применения нулевой ставки налога или льготы можно непосредственно в инспекции.

Инвестиционный вычет (ст. 286.1 НК РФ). Инвестиционный вычет — это стоимость объекта основных средств, а также затраты на его достройку, реконструкцию, модернизацию.

На размер вычета можно уменьшить до 100% исчисленного федерального налога, поскольку НК РФ не вводит минимального размера налога к уплате в бюджет. В случае с региональным налогом (90% от расходов на приобретение, модернизацию, реконструкцию и пр. ОС) минимальный налог предусмотрен: сумма, которую нужно внести в бюджет, составляет 5% от налоговой базы по налогу на прибыль.

Воспользоваться инвестиционным вычетом можно при выполнении условий. Среди прочих — требование о введении инвестиционного вычета на территории субъекта РФ, где расположена организация или ее обособленное подразделение. Решение о применении инвестиционного вычета закрепляется в учетной политике организации.

Перенос убытков. Убытки прошлых лет позволяют компаниям на ОСНО уменьшить налог на прибыль, но не более чем на 50% (п. 2 ст. 265 НК РФ).

Упрощенцы с объектом налогообложения «доходы минус расходы» могут включать убыток во внереализационные расходы в течение 10 лет, следующих за годом получения убытка (абз. 2 п. 7 ст. 346.18 НК РФ). При этом убыток можно переносить на любой из последующих девяти лет, частично или полностью. Если убыток образуется в течение нескольких лет подряд, его переносят в той же очередности, в которой он получен.

Амортизационная премия. Применить амортизационную премию ко всем основным средствам, кроме полученных безвозмездно, вправе любая организация. Это позволит списать в расходы часть средств, потраченных на покупку или сооружение основных средств, а также на их достройку, реконструкцию и пр.

Применить амортизационную премию можно только при вводе основного средства в эксплуатацию. После начала эксплуатации единовременно расходы уменьшить уже не получится (амортизация начисляется в обычном порядке). Предельный размер суммы, которую можно включить в расходы, зависит от амортизационной группы ОС:

1- 2 амортизационные группы — 10%;

3-7 группы — 30%

8-10 группы — 10%.

Татьяна Евдокимова, эксперт сервиса Контур.Бухгалтерия