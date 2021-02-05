Новые нюансы по охране труда: на что обратить внимание работодателям

Порядок проведения обязательных медосмотров, а также Перечень факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н скоро утратят силу!

С 01.04.2021 до 01.04.2027 г. будет действовать новый порядок проведения медосмотров, а также новый перечень факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры. Вот эти документы, которые придется досконально изучить всем работодателям, у которых проводятся медицинские осмотры:

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н;

Приказ Минтруда РФ, Минздрава РФ от 31.12.2020 г. № 988н/1420н

Что нового?

Утвержден перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ во вредных/опасных условиях и работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры.

Закрепили возможность оформления и обмена электронными документами.

Например, можно оформить направление на медосмотр в электронном виде, но для этого нужна электронная подпись и у работодателя, и у работника.

Добавили реквизиты, которые нужно прописывать в направлении на медосмотр.

Установили, что работник при медосмотре в дополнение к документам по действующим правилам должен предоставить полис ОМС/ДМС.

Стаж работника по новому порядку нужно обязательно указывать в поименном списке работников.

Добавили два новых списка, которые нужно составлять работодателям (теперь для предварительного медосмотра нужно оформить список лиц, поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам, для периодического — список работников, подлежащих периодическим осмотрам и поименный список).

Направлять список работников в Роспотребнадзор нужно теперь не всем работодателям, а только организациям отдельных отраслей.

Работодателям разрешили организовать первый этап диспансеризации или профилактического медосмотра для учета этих результатов врачебной комиссией при подготовке медзаключения за счет средств ОМС (а не работодателя).

Также работник может предоставить выписку из медицинской карты с результатами ранее пройденной диспансеризации. Но результаты должны быть «не старше» 1 года.

Добавили основание для внеочередного медосмотра (медицинские рекомендации по итогам медосмотров, если есть медрекомендации после нетрудоспособности работника).

Убрали упоминание, что медосмотр нужно проводить только при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц) (получается, что на медосмотр нужно направлять всех офисных работников, на которых при работе на компьютере действует соответствующий спектр частот ЭМП)/

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Что теперь делать?

Конечно, провести работы по актуализации документов компании относительно проведения медосмотров, а именно:

проверить и дополнить алгоритм проведения медосмотров, а также сформировать новые шаблоны документов (в частности, при необходимости предусмотреть в таком алгоритме составление списков работников, подлежащих предварительным/периодическим медосмотрам);

пересмотреть профессии и виды работ, для которых могут быть предусмотрены медосмотры;

рассмотреть возможность направления работников на первый этап диспансеризации и/или ежегодный профилактический медицинский осмотр, либо взаимодействия с работником, прошедшим диспансеризацию до трудоустройства в компанию с целью экономии средств.

Если работник в процессе работы наговаривает более 20 часов в неделю (полагаем, такими работниками могут оказаться, например, операторы на телефоне) — его нужно направлять на медосмотр 1 раз в год (п. 5.2.2 Перечня, утв. Приказом Минтруда РФ, Минздрава РФ от 31.12.2020 г. № 988н/1420н, п. 5.2.2 Перечня, утв. Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н).