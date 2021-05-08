Как бухгалтеру найти удаленную работу: 30+ бирж фриланса для бухгалтера

Пандемия преподнесла нам всем отличный урок относительно того, что не нужно класть все яйца в одну корзину и что невозможное возможно. Например, если раньше многие собственники твердили, что «наш бизнес несовместим с «удаленкой», то теперь всем понятно, что в удаленном формате могут работать почти все бизнесы и почти все должности, даже бухгалтеры.

Если вы сомневаетесь, получится ли у вас найти удаленную работу бухгалтером — изучите эту пошаговую инструкцию.

Для начала рассмотрим спрос и предложение: по запросу «бухгалтер» в сочетании с фильтром «удаленная работа» всем известный работный сайт выдает 5 007 вакансий:

Отсюда напрашивается первый вывод: конкуренция высокая, и вам необходимо постараться, чтобы работодатель выделил вас среди множества других соискателей и отдал вам предпочтение.

С чего начать поиск удаленной работы бухгалтеру

Проанализируйте спрос на бухгалтерские услуги удаленно — что нужно работодателю: какие навыки, образование, какой опыт востребован, умение работать в каких программах? Что из перечисленного у вас уже есть, а что нужно подтягивать и приобретать? Умеете ли вы работать с программами удаленного доступа? Определите, что в своем лице вы продаете: оцениваем — кто я? Понятно ли, что я предлагаю? Какие навыки продаю? Какую пользу я могу принести компании? Очевидна ли выгода от меня? Чем я отличаюсь от конкурентов? Почему работодатель должен обратиться ко мне? Чем я могу подтвердить свою результативность? Кейсами (примерами решенных задач)? Демонстрацией инструментов, которые использую ежедневно? Правильно «упакуйтесь» — объективно оцените (самостоятельно или с привлечением экспертов) содержание резюме, сопроводительных писем и профилей в социальных сетях на предмет правильного позиционирования (чтобы все было видно из того, что вы хотели показать выше в пункте 1), усильтесь за счет портфолио решенных задач. Обратите внимание — резюме штатного бухгалтера отличается от резюме удаленного за счет специфики и правильных акцентов, не продавайте «кашу».

Плюсы и минусы работы удаленно

Многих бухгалтеров привлекает работа на дому тем, что:

не нужно тратить время на дорогу и пробки;

можно сотрудничать с несколькими работодателями;

можно больше времени уделять семье;

свободный и гибкий график.

Но будьте готовы и к возможным минусам работы бухгалтером на дому. В первую очередь — это крах иллюзий о большом заработке и количестве свободного времени.

Возможно, что найти работу или подработку по душе окажется не так легко. Поэтому первое время придется большие усилия приложить именно к поиску платежеспособных клиентов, постепенно наращивая доход.

А может быть, найти работу будет легко, но свободный график омрачится постоянным потоком срочных задач. Неумение эффективно распределять время может привести к накладыванию одной задачи на другую и придется работать и ночью, чтобы доделать срочное.

Организация рабочего места на дому — это уже не ответственность заказчика. Правильно организуйте свое рабочее место, чтобы все было под рукой, никакая техника не подводила.

Бухгалтерский и налоговый учет — одна из самых быстро меняющихся сфер. Чтобы оставаться в курсе всех изменений, быть востребованным специалистом, нужно быть готовым постоянно дополнительно учиться. А это дополнительные время и расходы, которые также нужно самостоятельно распределять.

Как заставить себя работать дома и самоорганизоваться

Бухгалтер на дому сам себе начальник. Когда вокруг столько отвлекающих факторов, важно не расслабляться, планировать и ответственно подходить к каждой задаче.

Приведем несколько правил, которые советуем соблюдать работая бухгалтером на дому:

Рабочее место и место отдыха должны быть четко разделены: нельзя есть за рабочим столом или работать за кухонным. В идеале это должна быть отдельная комната или отдельная рабочая зона.

Нужно четко знать, какие задачи запланированы на текущую неделю и на сегодняшний день. Задачи лучше прописывать с вечера, чтобы с утра сразу браться за работу. На первую половину дня лучше планировать наиболее срочные и сложные задачи.

Обязательно выделять время на отдых и небольшие перерывы во избежание выгорания. Не загружать себя больше, чем можно сделать за день, чтобы не разочароваться в себе и в своей работе.

Не переключаться с одной задачи на другую, а стараться как можно больше из них доделывать, чтобы видеть результаты. Проводить анализ затрачиваемого времени на те или иные задачи, постепенно его оптимизируя.

Подработка для бухгалтера удаленно

Бухгалтерам на дому можно не только устроиться на полноценную удаленную работу, но и получать дополнительный доход за подработки.

Варианты подработок и где найти клиентов:

Написание статей или текстов по бухучету для профильных сайтов и бирж фриланса.

Консультации, сдача нулевых отчетов, деклараций для налоговых вычетов. Заказы на бухгалтерские услуги можно найти на сайте Кворк.ру. Для этого нужно зарегистрироваться там и добавить свои услуги в каталог.

Помощь студентам в выполнении домашних заданий по бухгалтерскому учету, в подготовке докладов, курсовых работ и т.д. Искать работу можно на биржах студентов.

Часто доход с таких подработок может стать больше дохода с основного места работы.

Подготовка к собеседованию

Почти наверняка собеседование на оказание бухгалтерских услуг на дому будет проходить в онлайн-формате. Что нужно знать, чтобы все прошло удачно:

Уточните, в какой программе будет проходить собеседование, чтобы в случае необходимости заранее установить и разобраться в интерфейсе. Протестируйте программу, созвонившись с кем-то из своих знакомых, чтобы на собеседовании чувствовать себя увереннее.

Если у программы нет функции размытия фона, то позаботьтесь о том, что будет располагаться за вами. Уберите со стола все лишние и отвлекающие предметы. Можно подготовить стакан с водой.

Хоть это онлайн собеседование, но домашняя одежда недопустима. Пижамных штанов это тоже касается — будьте готовы, что может понадобится встать и взять документы.

Подготовьте все важное: как минимум, резюме и текст вакансии, бумага для заметок. Лучше заранее составить список интересующих вас вопросов, набросать план рассказа о себе, о последнем месте работы.

Заранее предупредите домочадцев о тишине во время собеседования. Поставьте смартфон на беззвучный режим.

Выполнение тестового задания

Во время собеседования или после него работодатель может предложить выполнить тестовое задание. Оно может быть как теоретическим, так и практическим, связанным с бухгалтерским учетом и системами налогообложения.

Пример тестового задания: «Из кассы компании выдано 100 тысяч на приобретение материалов. Снабженец потратил 95 тыс, передал материалы на склад и представил отчет о представленном авансе. Отразите эти операции на соответствующих счетах бухгалтерского учета и укажите первичные документы, их подтверждающие».

Тестовое задание может содержать ошибку либо устаревшие данные. Например, вопрос про совмещение УСН и ЕНВД. С 1 января 2021 года вмененку отменили, будьте внимательны.

Где искать удаленные вакансии

1. Самое очевидное — через «работные» сайты (например, hh.ru, superjob.ru) — ставим фильтр — «удаленная работа» — получаем список нужных вакансий.

2. Сайты по поиску работы — размещаем резюме с пометкой — «удаленная работа», чтобы рекрутер, осуществляя поиск подходящих резюме удаленных бухгалтеров, смог нас легко найти.

В сервисе Клерк.Работа вы можете не только заполнить резюме с нуля, но и перенести уже готовое с hh в два простых шага. Попробуйте!

3. Соцсети — поиск вакансий в группах общего характера с большим охватом (подборка № 3, см. в конце статьи).

4. Соцсети — поиск вакансий в бухгалтерских группах (подборка № 2, см. в конце статьи).

5. Соцсети — поиск вакансий в группах с удаленными вакансиями (подборка № 1, см. в конце статьи).

6. Соцсети — заполняем подробно профиль, из которого должно быть понятно, какие услуги мы оказываем удаленно.

7. Соцсети — запускаем у себя в ленте и в группах с вакансиями (где это разрешено) пост с предложением своих услуг (акцент на удаленку), предварительно изучите, как это делают другие кандидаты, соберите лучшие примеры.

8. Соцсети — ищем места сосредоточения вашей целевой аудитории (например, вы работали в производственной компании, значит в производственных компаниях будут рады вам больше всего), комментируйте посты, отвечайте на вопросы.

9. Профильные сообщества бухгалтеров (также ведем себя активно, демонстрируем свою экспертность).

10. Ключевые профильные мероприятия — инициируйте контакты, завязывайте связи, переводите их в онлайн.

11. С этого пункта надо было начать — обратитесь к знакомым, бывшим руководителям, коллегам (они знают на что вы способны, видели вас в «бою» — поэтому не будут бояться доверить вам ведение бухгалтерского учета на удаленке).

Подборка № 1 (группы с удаленными вакансиями)

Подборка № 2 (группы с вакансиями для бухгалтеров)

Подборка № 3 (общие группы с максимальным охватом)

Заключение

Подведем итог — чтобы быстро найти удаленную работу, бухгалтеру мало просто разместить резюме или откликаться на вакансии (это делают все).

Нужно знать в лицо целевые компании, понимать их потребности, наполнить резюме ключевыми словами, усиливать свои шансы через смысловое сопроводительное письмо.

Повышать градус публичности, работать над прочным сочетанием вашей фамилии с областью экспертизы в удаленном пространстве, целенаправленно формировать свою сеть контактами нужных людей, быть открытым новым возможностям и настраиваться на сотрудничество.

Но также немаловажны при удаленной работе организация рабочего места и планирование, эффективная организация самой работы на дому.