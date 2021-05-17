«Утренний бухгалтер». Самозанятым могут дать право на оплату больничных и декретов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
В Минэкономразвития задумались над мерами социального страхования для самозанятых. Говорят, например, об оплате больничных листов, пособиях по уходу за ребенком.
Заключать дополнительное соглашение об индексации заработной платы к трудовому договору надо с каждым работником, заявил Роструд.
И еще от него же: работодатель не имеет права штрафовать сотрудников за трудовые нарушения, только привлекать к дисциплинарной ответственности.
При приобретении товаров, работ или услуг у иностранных организаций компании должны будут удерживать и перечислять НДС. Основное условие: место реализации приобретенных товаров, работ или услуг — Россия.
Разбираем с коллегами ответ на вопрос, в самом ли деле требования налоговиков понижают самооценку бухгалтеров?
Еще больше об общении с налоговиками и тонкостях налогового законодательства — на бесплатном вебинаре от Центра обучения «Клерка» 19 мая и в курсе о налоговой безопасности бизнеса (на него как раз сейчас скидка).
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События
Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Онлайн-курс «БИЗНЕС-АНАЛИЗ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 24 мая, понедельник
Мастер-класс по проверке контрагентов (письмо по ст. 54.1)
Дата проведения: 21 мая, пятница
Как бухгалтеру писать в соцсетях и зарабатывать деньги
Дата проведения: 20 мая, четверг
Как освободиться от бумажного плена в бухгалтерии и начать работать?
Дата проведения: 20 мая, четверг
«Банкротство физических лиц, в том числе, упрощенная процедура во внесудебном порядке»
Дата проведения: 20 мая, четверг
НДС: новая декларация, сложные вопросы бухгалтеров в 2021 году
Дата проведения: 20 мая, четверг
Безопасность бизнеса и налоговая оптимизация - 2021
Дата проведения: 20 мая, четверг
НИОКР: сложные вопросы учета расходов, выполнение НИОКР по госконтрактам
Дата проведения: 20 мая, четверг
НДС-2021: сложные вопросы исчисления и уплаты
Дата проведения: 20 мая, четверг
Статьи
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По компаниям пошли рассылки с предупреждениями.
Рассказываем об основных существующих сейчас выплатах в небольшом обзоре.
Раньше многие бухгалтеры, особенно те, кто занимается договорами, могли лишь мечтать о том, чтобы в программе появилась галочка, которая показывала бы подписан ли договор с контрагентом или нет. И на какие только ухищрения тогда не шли сотрудники. Но теперь в 1С появилась та самая заветная галочка. Где она находится и как с ней работать, поделимся в этой статье.
Чтобы взыскать ошибочно перечисленные деньги, истцу достаточно подтвердить факт их перевода на счет ответчика. То есть представить банковскую выписку. Далее уже ответчик должен доказать, что получил сумму на законных основаниях. Но...
Брокерский отчет — не самое захватывающее чтение. Но оно полезно для понимания, сколько вы реально зарабатываете на инвестициях. Разбираемся, что полезного можно найти в сообщениях вашего биржевого посредника.
Этот обзор будет полезно прочитать и новичкам, и уже опытным специалистам.
С 2021 года в рамках бюджетного бухгалтерского учёта нужно применять новый стандарт СГС «Нематериальные активы» (приказ № 181н). И помимо Методических рекомендаций для бухгалтеров по работе с ним вышло письмо Минфина от 02.04.2021 № 02-07-07/25218 с дополнениями к этим рекомендациям по учёту НМА.
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Некоторые работодатели уже попали в группу риска — то есть под пристальное наблюдение инспекторов.
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Документы
Роскомнадзор: Письмо № 08КМ-3681 от 07.02.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли выдать справку об алиментах работника бывшей жене
Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-6133/2019 от 04.04.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Тесты на руководящие должности на собеседовании: можно ли
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/29573 от 20.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН не учитывает физлиц на НПД при расчете численности
Роструд: Письмо № ПГ/13372-6-1 от 20.01.2014
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5630@ от 23.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС может взыскать недоимку по НДФЛ с организации
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