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Как повлияла отмена НДС на текущую деятельность банкротов на их контрагентов?

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Рубрика НДС
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Текущая деятельность компаний, проходящих процедуру банкротства, с 1 января 2021 года не облагается НДС. Однако на практике такие организации могли заключить длительные договоры с контрагентами в 2020 или раньше, которые продолжают действовать и в 2021 году. В таких сделках стороны чаще всего включали сумму НДС в стоимость товаров, работ или услуг. При этом возникла правовая неопределенность, что делать с такими договорами после отмены НДС на текущую деятельность банкротов: стоит ли их перезаключать, и удастся ли получить зачет по налогу.

Разбираемся в деталях с ДОЛГ.РФ.

Частично неопределенность решил Минфин РФ в письме № 03-07-11/26558 от 9 апреля 2021 года. Он отметил, что судьба НДС в сделке будет зависеть от пересмотра цены товаров, работ или услуг. Возможно несколько вариантов развития событий:

  1. Уменьшение стоимости договора на сумму НДС. Тогда компании-банкроту придется возвратить налог контрагенту. В этом случае он сможет принять его к вычету. Но покупателю придется заниматься восстановлением НДС.
  2. Цена сделки не меняется, прежняя сумма НДС входит в стоимость, но при этом в договоре указывается, что товар, работа или услуга не облагаются данным налогом. Тогда банкрот не возвращает налог, но и не имеет права применять вычет.
  3. НДС сохранился. В этом случае банкроту все равно придется платить налог по аналогии с предпринимателями, которые, например, используют упрощенную систему налогообложения (УСН), где уплата НДС не предусмотрена, но они выполнили работы/услуги или поставили товары, применяя налоговую надбавку.

Практики применения письма Минфина РФ пока нет, отметил адвокат тюменского филиала Бюро адвокатов «Де-юре» Роман Волкоморов. Если говорить о случае, когда договор между банкротом и его контрагентом заключен в 2020 году и ранее, а процедура банкротства длится все это время и не завершена по сей день, то возникшие из такого договора правоотношения регулируются разными редакциями Налогового кодекса, отличающимися существенно.

По словам эксперта, в судебной практике сложились различные подходы к толкованию закона в предыдущей редакции. Соответственно, сложностей в правоприменении только прибавится.

— В июле 2020 года суд удовлетворил исковое заявление банкрота, поставившего тепловую энергию в 2018 году без НДС. Однако, с учетом изменения судебной практики (определение ВС РФ от 26.10.2018 № 304-КГ18-4849), истец-банкрот выставил скорректированные счета-фактуры за спорный период с применением НДС, в связи с чем и образовался долг. При этом НДС по договору не включен в оплату и какие-либо изменения в договор не вносились.

Апелляция оставила судебный акт в силе (дело №А27-30687/2019). Предположим, что договор не расторгнут и действует в настоящее время. В таком случае, применительно к рассмотренному случаю, должник-банкрот снова скорректирует счет-фактуру и уберет из нее НДС, — пояснил Роман Волкоморов.

Юрист также рассказал и о другом деле. В нем суд рассматривал заявление конкурсного управляющего о разрешении разногласий между управляющим и кредиторами относительно порядка удержания суммы НДС от арендного платежа по договору аренды залогового имущества, заключенного в 2020 году. Конкурсный управляющий считал, что операции по сдаче имущества должника в аренду подлежат налогообложению НДС, но банк считал иначе.

26 апреля 2021 года суд принял позицию управляющего и сослался на письмо ФНС от 17 августа 2016 года № СД-4-3/15110@, согласно которому оказание услуг банкротами не освобождается от налогообложения НДС (дело № А07-7296/18).

Одной из рекомендаций, указанной в письме Минфина РФ на случай невнесения изменений в договор, продолжающий действовать с применением НДС, является необходимость перечисления суммы налога в бюджет. Эксперт отмечает, что суд может признать неосновательным обогащением, подлежащим возврату покупателю, суммы налога, уплаченной покупателем при отсутствии прав ее требования и получения поставщиком (дело № А20-5280/2018).
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