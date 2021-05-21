«Ночной бухгалтер». Налоговики шлют требования о компаниях, которых вы даже не знаете. Бухгалтеры в шоке

Налоговики проверяют одну компанию, а документы просят у контрагента ее контрагента. И так по всей стране. Нет, это у нас не каламбур такой в заголовке. Точнее, каламбур, но не у нас. Новости о странных требованиях документов «по цепочке» приходят от сотен компаний.

Расскажите про друга вашего друга

Представьте ситуацию: открываете вы утром почту, а там — требование от налоговиков. Причем не вашей инспекции, а какой-нибудь дальневосточной. И предоставить требуют информацию по вашему контрагенту, но в рамках проверки какой-то еще другой компании, название которой вы читаете первый раз в жизни.

Это вполне реальная ситуация, о которой рассказали в «Красном уголке бухгалтера» — и которая происходит сейчас с десятками и сотнями компаний по стране. Что происходит?

Налоговики требуют документы, идя «по цепочке», и при этом ссылаются на практику ВС с расширительным толкованием норм НК. Что это за практика такая, рассказал Виктор Иваницкий, партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал», кандидат экономических наук, магистр права, аттестованный аудитор:

— Суды, ссылаясь на Определение Верховного суда от 20.02.2015 N 305-КГ14-7282, указывают на правомерность истребования документов «по цепочке». А там буквально сказано следующее: «...положения статей 82, 93, 93.1 и 89 НК РФ не содержат оснований для ограничения истребования документов только первым контрагентом проверяемого налогоплательщика и запрета на истребование документов по цепочке сделок, связанных с первичной сделкой, у последующих организаций (контрагентов второго, третьего и последующего звена)».

Иными словами, Налоговый кодекс в вопросе требований «по цепочке» очень туманен и четких ограничений не содержит. А суды (если дело вдруг до них дойдет) будут просто ссылаться друг на друга. Замкнутый круг с ответами на требования, получается?

Важное

Сразу несколько моментов, мимо которых вы просто не можете пройти.

Во-первых, с сегодняшнего дня можно получать упрощенные налоговые вычеты — инвестиционные и имущественные. Главное условие — право на вычет возникло в 2020 году.

Во-вторых, за май нужно будет сдавать новую форму СЗВ-М. Разница между старой и новой формами небольшая, но важно использовать именно новую.

Разъяснение Минфина: за непредставление 3-НДФЛ оштрафуют на тысячу рублей, даже если сам НДФЛ вы уплатили. Все равно это считается налоговым нарушением.

Бизнесу в помощь

Бизнесмены ищут способы законной налоговой оптимизации. Ну как ищут — в основном, конечно, поручают искать бухгалтерам.

Что делать, если ваш руководитель сказал «Эврика!» по поводу дробления бизнеса? Каких шагов не допустить, чтобы к вам не пришли налоговики? На эту тему на «Клерке», кстати, есть классный курс, и на него сейчас скидка 40%.

CRM-система из коробки не всегда отвечает бизнес-потребностям заказчика. Готовые решения не обладают гибкими настройками для адаптации под потребности компании. На вебинаре от ELMA мы покажем на живой системе, как собрать CRM под задачи вашего бизнеса. Разберемся: как повысить конверсию с помощью настроек воронок и бизнес-процессов;

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Сколько стоит жизнь на работе

Занимательная статистика от Россельхозбанка: треть россиян не имеет накоплений на черный день (откуда, собственно, им взяться, добавим мы между строк).

Но готовы ли вы «жить» на работе, чтобы исправить ситуацию? Бухгалтеры обсуждают вполне реальный такой вопрос главбуху на собеседовании.

Ваша очень, очень пятничная редакция