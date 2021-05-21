Ситуация, когда налоговики требуют документы не от контрагентов проверяемой компании, а от контрагентов ее контрагентов — по всей стране.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь опытом, пожалуйста! Посыпались требования такого плана: по статье 93 НК в рамках проверки ООО „А“, который не является нашим контрагентом, предоставить все документы по ООО „Б“, который нашим контрагентом является. За период 2016-2017. Есть опыт вежливых отказов от предоставления?».

Этот же вопрос был задан в другой ветке, о ней сегодня на «Клерке» писали, и там же дан примерный ответ на такого рода требования.

А вот что пишут в комментариях:

«Тоже наблюдаю такую тенденцию. У нас ООО. А обычно за 4 тыс. км. где-то на Дону или Кубани. Но их налоговики запрашивают пока только 1 квартал, но всю нашу подноготную, кто приходовал/продавал товар, по какому адресу, где склады.

В таком случае выкатываю акт сверки с нашим контрагентом ООО „Б“ и четко по нему даю первичку в соответствии с договором.

В сопроводиловке пишу, что сотрудники предприятия, подписанты с обеих сторон, места отгрузки указаны в прилагаемой первичке: договор, УПД, транспортная накладная. Никаких штаток и допсведений не даю».

Автор на это пишет, что у них тоже инспекции из далеких регионов запрашивают документы.

А кто-то обращает внимание, на основании которой статьи НК налоговики запрашивают и в чем они не правы:

«Никто не удосужился прочитать статью 93 НК РФ? Пункт 1: Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы. Если у вас не идет проверка, то 93 статья не применяется! Если речь идет о статье 93.1, то тогда конкретная сделка».

Однако, налоговики тоже не лыком шиты:

«У нас всегда налоговая указывает пункт про сделку. Иногда бывает сразу несколько пунктов статьи 93. Просто статью 93 ни разу не указывали. Они не дураки, шаблон давно есть».

Еще пишут, что постоянно такие требования прилетают в Татарстане:

«В Татарстане постоянно такие требования. У нас даже поставщиков просят всех отразить».

На вопрос, отражают ли, пишут:

«Чаще нет, чем да. Если действительно большая номенклатура, то нет. И пишу, что не представляется возможным. У нас штат маленький и искать поставщиков на сто позиций реально нет ни времени ни сил. Если указана конкретная позиция, указываю. Штрафы не прилетали. Вот новые требования с уточнением позиции бывали».